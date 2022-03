Kifakadt G.w.M régi kedvese: anyagilag a padlón van, a rapper csak ennyi gyerektartást fizet

Több mint három hónapja futott zátonyra G.w.M, azaz Varga Márk és kedvese, Nagy Melanie kapcsolata, ám úgy tűnik, nem sikerül békésen rendezniük a viszonyukat. A párnak két közös gyermeke van, a kis Melanie és Márk, akik az édesanyjukkal élnek, ám a szülők jelek szerint a gyerektartás összegéről eltérően gondolkodnak.

A tavalyi év második felében szakított G.w.M korábbi párjával, Nagy Melanie-val. A bulvárlapok pedig azóta számtalanszor írtak kettejük konfliktusáról. A rapper elsősorban persze új párjával, Kulcsár Edinával való kapcsolatával került a lapok hasábjaira, de gyermekei anyjával való megromlott viszonya is közismert.

Bár a pár abban állapodott meg egymással, hogy nem beszélnek szakításuk részleteiről a nyilvánosságnak, Nagy Melanie kikotyogott néhány dolgot Lakatos Leventének adott interjújában, amire aztán G.w.M. replikált ugyanebben a műsorban. G.w.M. Ezután a rapper TV2-ben is megerősítette, hogy elmérgesedett kettejük között a viszony. Bár gyermekeit bármikor láthatja, hívhatja őket telefonon, exe szóba sem áll vele, sőt, ügyvéden keresztül vette fel vele a kapcsolatot, egy, a rapper által túlzónak tartott összeget követelve.

Most a Blikk a rapper egyik zenésztársát szólaltatta meg, aki egyek mellett azt is elárulta, hogy milyen összeget fizet most G.w.M két gyermeke után. Mint kiderült, nem akkora összegről van szó, mint amennyiben először megállapodtak Nagy Melanie-val:

Bár mindketten elfogadták az összeget, úgy tudom, Márk úgy döntött, mégsem ad annyit. Szerinte egy gyermek után 50 ezer forint támogatás elég lenne, ezért összesen 100 ezer forinttal számol.

Ebből elvileg még a nemrégiben hitelre vett lakás törlesztőrészleteit is fizetniük kell, így nem csoda, hogy Nagy Melanie a rádiózás mellett más munkát is keres jelenleg. Az édesanyát szintén megkereste a Blikk, de csak annyit mondott, hogy nem kíván reagálni, a dolgot a nyilvánosság kihagyásával szeretné rendezni G.w.M-mel.