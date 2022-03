Sokmilliós üzleti titkot árult el Schobert Norbi: durván bepörgött a hotel-biznisz

Az ország egyik leghíresebb edzője, Rubint Réka táborokat szervez, ahol nem csak találkozhatnak vele rajongói, de tornázhatnak is, sőt, ahogy a "füredi balhé" óta tudjuk, bulizhatnak is esténként.

"A trollok, az általuk gerjesztett, full kamu Füredi balhéval, akkora országos reklámot csináltak a tábornak, hogy a soron következő 5 Alakreform tábor telt be!" - számolt be Schobert Norbert, üzletember a közösségi médiában. Mint írja, azt ünnepelték, hogy az országban erre nem csupán fitneszedző, hanem senki nem képes 5 teltházas hotelt eladni előre!

Pár hete Rubint Réka balatonfüredi Alakreform-táborától volt hangos a közösségi média, mivel egyesek szerint elfajult az esti buli. Szerintük azonban csupán a rosszakaróik akartak nekik keresztbe tenni.

Alak? Reform?

A zanzibári tábor például 2 690 euro/fő, Baliban 2 790 euro/fő.