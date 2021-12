Itt a végső előrejelzés: eldőlni látszik, fehér lesz-e a karácsony Magyarországon

Eldőlt, idén is elmarad a fehér karácsony. Havazásra egyre kisebb az esély, hiába esett néhol az országban szerda hajnalban, ez nem fog kitartani karácsonyig.

A hét hátralevő részében hidegre és legfeljebb csapadékra számíthatunk csak, havazásra egyre kisebb eséllyel, írja az Időkép. Szerda hajnalban a Börzsönyben, a Dunakanyarban és a Gödöllői-dombságban is havas tájra lehetett ébredni, a hózáporok a nap folyamán dél-délkelet felé vonulva fokozatosan enyhülnek, megszűnnek - írja az Időkép.

Szerdán észak felől érkező gomoly- és fátyolfelhők zavarhatják meg a napos időjárást. Csapadék nem valószínű, legfeljebb gyenge hózáporok lehetnek, főként az ország középső tájain. Délután a hőmérséklet -2 és +3 fok között alakul.

Csütörtök délutánra nyugat felől mindenhol beborul az ég, és gyenge csapadékra is lehet számítani az esti, késő esti órákban. Északra eső, ónos eső, és hó is érkezhet majd, a szél a Dunántúl északi részén élénkülhet meg. Hajnalban -13, -3, napközben -3, +4 fokot mérhetünk. Éjszaka és péntek reggel északon, északkeleten vegyes halmazállapotú csapadékra lehet majd számítani. Itt délután is felhős marad az ég, eső is előfordulhat, délen és délnyugaton viszont több-kevesebb napsütés várható. Az élénk, helyenként erős délnyugati széllel enyhébb levegő érkezik. A hőmérséklet 3 és 14 fok között alakulhat.

Szombaton felhős marad az ég, napközben elszórtan, estétől többfelé eleredhet az eső. A délnyugati szél csak néhol délen, délnyugaton lehet élénk. Hajnalban északon és az Alpokalján lehet gyenge fagy, napközben északon, északkeleten 1-5, máshol 6-11 fokra számíthatunk.