Ezek a vidéki tévécsatornák szakítottak most milliókat az NMHH pályázatán: vajon mire fogják költeni?

Hír-, közéleti és kulturális magazinműsorok gyártására közel 125 millió forintot nyertek el helyi és körzeti televíziók a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának legutóbbi ülésén hozott döntése szerint. A grémium a szerződéses vállalások megsértése miatt vizsgált két vidéki rádiót, nyertest hirdetett egy budapesti és egy szolnoki rádiós pályázati eljárás tekintetében, és elvégezte több pályázati ajánlat alaki vizsgálatát. A testület elfogadta jövő évi felügyeleti tervét is.

Nyerteseket hirdetett a Médiatanács a helyi és körzeti televízióknak szóló támogatási programjában a hírműsorok, közéleti és kulturális magazinműsorok készítését támogató pályázat harmadik fordulójában. Huszonnégy televíziós pályázat mintegy 124,25 millió forint támogatást kap.

A Régió TV Esztergom, a mórahalmi Móra-Net TV, a Kistelek Városi Televízió, a Szentes Televízió, a ládbesenyői Irány TV, a Soltvadkerti TV és a Csurgói Városi Televízió közéleti magazinokat gyárthat az elnyert összegből. Hírműsorokat készíthet a TV Budakalász, a Csaba TV, a Debrecen Televízió, a Veszprém TV, a Hegyvidék Televízió, a Gyula TV, a Kecskeméti Televízió, a Tolnatáj Televízió és a Szombathelyi Televízió. A Salgótarjáni Városi Televízió, a Halas TV, a TV Szentendre, a Nyíregyházi Városi Televízió, a Szeged Televízió, a Gyula TV, valamint a fővárosi d1 TV és az Apostol TV kulturális magazinműsorok készítésére pályázott sikerrel.

Rádiós frekvenciákkal kapcsolatos döntések

A tanács eredményt hirdetett a Budapest 102,1 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség közösségi és a Szolnok 102,4 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jellegű pályázati eljárásában: előbbinél a Katolikus Rádió Zrt., utóbbinál a Best Radio Kft. a nyertes. A testület elvégezte az Esztergom 92,5 MHz helyi és a Győr 88,1 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőségek közösségi jellegű, valamint a Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség használatára kiírt pályázati eljárások alaki vizsgálatát, és nyilvántartásba vette a Katolikus Rádió Zrt.-t, a Karc FM Média Kft.-t és az Alba Regia Műsorszolgáltató Kft.-t. Mindegyik esetben egyedül pályáztak a szolgáltatók. A Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára kiírt pályázat eredménytelen lett, ugyanis az egyedüli induló pályázata alakilag érvénytelen volt.

Elfogadta a tanács és közzétette honlapján a Budapest 92,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívásának tervezetét közösségi jellegű használatra.

Elfogadta a Médiatanács a jövő évi felügyeleti tervét

A testület elfogadta a Médiatanács 2022-re vonatkozó felügyeleti tervét. Az általános hatósági felügyelet keretein belül az NMHH-nak jövőre is célja a médiaszolgáltatók folyamatos ellenőrzése, így – többek között – a reklámok hangerejének, a nagy elérésű híradók bűnügyi hírei, tudósításai kapcsán a törvényben előírt – éves átlagban – harmincöt százalékos plafon vizsgálata, a hír- és magazinműsorok kvantitatív elemzése. Külön vizsgálati terület lesz jövőre is a televíziós gyermeksávokban a gyermekvédelmi előírások betartásának vizsgálata és a hat éven aluliak számára nem ajánlott korhatár-kategória alkalmazásának ellenőrzése.

A Médiatanács 2022-ben is vizsgálja a nem magyar joghatóság alá tartozó médiaszolgáltatók klasszifikációköteles műsorszámait, valamint a hallás- mellett a látássérülteket segítő televíziós szolgáltatásokat is ellenőrzi. A grémium nyomon követi a kiskorúak védelme érdekében alkalmazott hatékony műszaki megoldásokkal kapcsolatos követelmények betartását is, illetve folyamatosan figyelemmel kíséri a filmalkotások korhatári kategóriába sorolásának megfelelőségét. A 2022-es felügyeleti tervben új feladatként jelenik meg a lineáris online rádiós médiaszolgáltatások működésének és a videómegosztóplatform-szolgáltatásokkal kapcsolatos követelményeiknek az ellenőrzése is. A felügyeleti terv a hatóság honlapján olvasható.