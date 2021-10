Kiderült a Luxor-titok: ezt biztosan nem tudtad a számhúzásokról

Születésnapokban bővelkedő év 2021 a Szerencsejáték Zrt. számára. A vállalat 30. születésnapja mellett ugyanis egy mára ikonikussá vált játék is kerek évfordulót ünnepel, hiszen 20 éve annak, hogy elindult a Luxor játék. Ebből az alkalomból a nemzeti lottótársaság összegyűjtött számos érdekességet a játékhoz kapcsolódóan, amelyből nem csak a megdönthetetlennek tűnő 15 éves rekordokat ismerhetjük meg.

A Luxor a maga 20 évével korántsem számít „idősnek” a számsorsjátékok körében. Az első helyen a 64 éves Ötöslottó áll, amelyet a Hatoslottó (33), a Joker (28), a Kenó (25) és a Luxornál mindössze két évvel idősebb a Skandináv lottó követ.

A Luxor egy bingó típusú játék, amilyet a világ közel száz országában játszanak, de több tucat olyan ország van, ahol 3-4-féle bingó fut párhuzamosan. Érdekesség, hogy hazánkban 25 évvel ezelőtt is létezett a Bingó játék, amit 1996-ban beszüntettek, majd 5 évvel később, 2001-ben Luxor néven indított újra a Szerencsejáték Zrt.

A Luxor a legváltozatosabb a nyeremények összege és a nyertesek száma tekintetében. Egy hónapon belül megtörténhet, hogy több mint 30 ezer az összes nyerőosztály nyerteseinek száma, de olyan helyzet is előfordult már, hogy ez a szám kevesebb, mint 1600 volt. A nyeremények összegei is egészen változatos képet festenek: olykor csak 305 forintot fizet egy "Kép" nyeremény, de előfordult már, hogy elérte a közel 9000 forintot.

A számsorsjátékok között a Luxor játék egyedi a kisorsolásra kerülő nyerőszámok és ezáltal a sorsolás időtartama tekintetében is. Amíg a többi számsorsjáték esetében előre meghatározott, hogy hány nyerőszámot kell kisorsolni az adott számkészletből, addig a Luxor esetében ez a szám mindig változó, hiszen a sorsolás minden héten addig tart, amíg legalább 1 szelvény telitalálatot ér el. Többször előfordult már, hogy 36 nyerőszám kisorsolása is elég volt ahhoz, hogy legyen legalább telitalálat, de a 2018-as év 22. játékhetében ugyanehhez 51 darab szám kisorsolására volt szükség. A Jackpot megnyerése szintén egy változó paraméter, az ún. határszám függvénye: ha legfeljebb a határszámnak megfelelő darabszámú nyerőszám kisorsolásával ér el a játékos telitalálatot, akkor a telitalálatért járó összeg mellett a hétről-hétre halmozódó Jackpotot is megnyeri.

A játék további egyedisége, hogy nem szükséges minden kisorsolt nyerőszámot eltalálni ahhoz, hogy valaki nyereményt érjen el, és akár az utolsóként nyerőszámmal is nyertes lehet egy szelvény.

A Luxorral nem csak pénznyereményeket, de hetente utazásokat is lehetett nyerni, így nem véletlen, hogy a játék karakterét erősen formálta az a ma már közel ötven éves utazási iroda, amely az egyiptomi Luxor városába kínált utakat. A stúdió díszlete is illeszkedett az utazási iroda rangos nyereményének cél-országához, illetve annak híres helyszínéhez.

A játék legfontosabb érdekességei, illetve rekordjai, ez utóbbi már 15 éve megdönthetetlennek tűnik: