Így randiznak a milliomosok: megvan az ára, ha gazdagokkal találkozgat az ember

Májusban megújult külsővel és új szolgáltatásokkal indul útjára a legelső olyan társkereső, ami azt ígéri, hogy valódi luxus kapcsolatokra lehet szert tenni. Az oldalon lévő Million tagok az alapítók szerint valóságos nagyágyúk, de itt nem csak a sugar daddy-k képviseltetik magukat, hanem jelen vannak a sugar mommy és sugar baby-k és a sugar boy-ok is.

Ezeket a kifejezéseket valószínűleg már mindenki ismeri. Magyar megfelelőjük nagyon nincs is, inkább egy tevékenységet takar az egész: fiatal lányok keresnek gazdag férfiakat, akik támogatni tudják őket. Ugyanez a másik nemnél is létezik: idősebb, tehetős hölgyek keresnek helyes, fiatal fiúkat, akik jobb életszínvonalra vágynak. A párkapcsolatoknak ezt a formáját sokan gyanakvással és ítélkezéssel fogadják. Azok viszont, akik benne vannak, szerintük nem csak jó „üzlet”, de kölcsönös előnyök származnak egy-egy ilyen viszonyból, vagy ahogy sokan nevezik „prémium kapcsolatból.”

A májusban induló milliomosok.hu-nak éppen az a célja, hogy olyan embereket hozzon össze, akik kölcsönösen előnyös kapcsolatot keresnek. A cég közlése szerint az oldalra regisztrálhatnak azok a vagyonos férfiak és nők, akik fiatal nőket és férfiakat támogatnának, de azok a fiatalok is, akik idősebb támogatókat keresnek.

A sugar baby-k gyakran olyan egyetemista lányok, akik nem tudják kifizetni a tandíjat, a lakbért és azokat a ruhákat, ékszereket, utazást, amikről álmodoznak. Így olyan társat keresnek, aki hozzásegíti őket ahhoz, amivel aztán a közösségi médiában „villogni” lehet. A millimosok.hu mindezt elérhetővé teszi és bátran felvállalja, hogy ezeknek a lányoknak nem a diákhitel a segítőjük, hanem épp egy tehetős úr az oldalról. Ugyanez persze fordított felállásban is igaz, egyetemista fiú is találhat magának sugar mommy-t, azaz egy tehetős hölgyet.

Polgárpukkasztás felsőfokon, de legfontosabb a biztonság

A honlap alapítói tudják, hogy ez több, mint polgárpukkasztás, de szerintük ma már elég nyitott a társadalom ehhez. Oldalukon olyan funkciók lesznek, melyek más társkeresőkön nem találhatók meg. A legfontosabb a biztonság.

Mivel a nemzetközi piacon is szeretnénk megjelenni ezért azt gondoltuk, hogy egy olyan oldalt készítünk, ami valóban a luxus minőséget képvisel. Talán a világon sincs még egy ilyen oldal, mint ez. Beépített csalásellenes rendszer lesz benne, ami védi a felhasználóinkat. Emellett több kapcsolati formát is ki tudnak alakítani a regisztrált tagok. Így lesz támogatói kapcsolat, komoly kapcsolat, férj-feleség kereső, útitárskereső, és egy virtuális kapcsolatot is beleraktunk, ami ma már szintén elég népszerű

– árulta el a honlap kitalálója, aki azt is elmondta, hogy létezik majd diszkrét funkció és azonnali randizási lehetőség is, amikor akár 1-2 órán belül találkozhatnak a felek.

A cég közlése szerint nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy ma az emberek már tisztában legyenek azzal, hogy egy sugar kapcsolat merőben mást jelent, mint a prostitúció. Igaz, a felhasználók pénzt is tudnak keresni a képeikkel, de aki regisztrál az oldalra abból nem lesz „prosti”, és aki igénybe veszi a honlap szolgáltatásait az sem „kurvát vásárol”, sokkal inkább egy prémium szolgáltatást, ami kölcsönös elégedettségen alapul.

A mindennapi életben is úgy van, hogy ha egy kapcsolat komolyra fordul, akkor az egyik fél segít a másikon, ha ezt megteheti. Ez a milliomosok.hu-n sincs másképp, annyi a különbség, hogy itt már az elején tisztázzák a segítői, támogatói szándékot - állítják az alapítók.