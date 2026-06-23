2026. június 23. kedd Zoltán
34 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
NOR
Norvégia 3 2 Szenegál
SEN
 Vége
I csoport
JOR
Jordánia 1 2 Algéria
ALG
 Vége
J csoport
POR
Portugália Üzbegisztán
UZB
 Ma 19:00
K csoport
ENG
Anglia Ghána
GHA
 Ma 22:00
L csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
The east stand of Old Trafford football stadium, Old Trafford is the largest stadium home of Manchester united football club.
Sport

Tele vannak adóssággal, mégis komoly építkezésbe kezd a United: hatalmas földet vettek a százezres új stadionnak

Pénzcentrum
2026. június 23. 13:44

A Manchester United jelentős lépést tett a régóta tervezett, százezer férőhelyes új stadion felépítése felé, miután megvásárolta a beruházáshoz szükséges terület jelentős részét a jelenlegi Old Trafford közelében - tudósított a BBC Sport.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A klubot kisebbségi tulajdonosként irányító Sir Jim Ratcliffe 2025 márciusában Londonban mutatta be a nagyszabású stadionprojektre vonatkozó elképzeléseit, ám azóta szinte semmilyen információ nem szivárgott ki a fejlesztés állásáról. A háttérben azonban folyamatosan zajlottak a tárgyalások a telekvásárlásokról, amelyek végül sikerrel zárultak. Értesülések szerint a Manchester United egy olyan háromszög alakú területet szerzett meg, amelyet a Wharfside Way, az Europa Way és a John Gilbert Way határol, közvetlenül a Stretford End mögötti parkolók szomszédságában. A klub ezzel egy nagyjából tízhektáros telekhez jutott, amely elegendő helyet biztosít az új aréna felépítéséhez.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A stadion végleges tervei és költségvetése még nem készültek el, és a területen működő jelenlegi bérlőkkel is egyeztetni kell majd. A klub az ingatlant a Blackstone portfóliójába tartozó Indurent nevű ipariingatlan-társaságtól vásárolta meg, ám a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra. Azt sem erősítették meg hivatalosan, hogy az adásvétel ugyanarra a Trafford Park környéki területre vonatkozik-e, amelyet a Blackstone a sajtóértesülések szerint 275–280 millió fontért vásárolt meg 2023-ban.

Kapcsolódó cikkeink:

A bejelentés egybeesett azzal, hogy Andy Burnham, az Old Trafford újjáépítését koordináló fejlesztési társaság (MDC) egyik legfőbb kezdeményezője parlamenti képviselőként letette a hivatali esküt, amivel párhuzamosan lemondott Nagy-Manchester polgármesteri tisztségéről. Források szerint azonban a többmilliárd fontos fejlesztési projekt sorsáról és esetleges módosításáról kizárólag a kormány dönthet, függetlenül attól, hogy Burnham utódja melyik párt színeiben lép hivatalba.

A klub június 12-én jelentette be, hogy 550 millió dollár értékben biztosított finanszírozást a 2027 júniusában lejáró, 425 millió dolláros kötvényeinek refinanszírozására. Egyelőre nem ismert, hogy az így felszabaduló többletforrást fordították-e a telek megvásárlására.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Collette Roche, a Manchester United stadionprojektért felelős operatív igazgatója közleményében kiemelte, hogy az Old Trafford közvetlen szomszédsága lehetővé teszi a szurkolók számára fontos hagyományok és szokások megőrzését. Hozzátette, hogy a klub a szurkolókkal szorosan együttműködve kívánja felépíteni az új arénát, amelynél kiemelt szempont a jó hangulat, a megfizethetőség és a teljes körű akadálymentesítés. A United vezetése szerint a kiválasztott helyszín kiváló lehetőséget kínál a manchesteri Metrolink villamoshálózat és a vasúti közlekedés integrálására is, ami elengedhetetlen feltétele Anglia legnagyobb stadionja megközelíthetőségének.

A fejlesztési társasággal (MDC) összehangolt, átfogó rendezési terv részleteit várhatóan július 9-én hozzák nyilvánosságra, amikor az Old Traffordon bemutatják a térség fejlesztésére vonatkozó stratégiai dokumentum tervezetét.
Címlapkép: Getty Images
#ingatlan #fejlesztés #beruházás #sport #stadion #labdarúgás #projekt #építés #manchester united #premier league #angol foci

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:03
13:44
13:30
13:15
13:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 23.
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
2026. június 22.
Megszólalt a budai elitgimi igazgatója: ezért kapnak később hatalmas pofont az élettől a zseninek tartott gyerekek
2026. június 23.
Jól járhatnak az élelmes nyaralók 2026-ban: így spórolhatsz százezreket a szálláson főszezonban
2026. június 23.
Óriási tévedés a magyar munkaerőpiacon: tízezrek kerülhetnek partvonalra, miközben rajtuk múlhat a cégek túlélése
2026. június 22.
Újkori aranyláz dúl a világpiacon: durván elkezdett ez a két nagyhatalom betárazni - vajon mire készülnek?
NAPTÁR
Tovább
2026. június 23. kedd
Zoltán
26. hét
Június 23.
Szentivánéj
Június 23.
Özvegyek nemzetközi napja
Június 23.
Nemzetközi SOS-gyermekfalvak napja
Június 23.
Spam-ellenes világnap
Június 23.
Olimpiai világnap
Június 23.
ENSZ-közalkalmazottak napja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Ebből él ma Dávid Kornél, az egyetlen magyar NBA-játékos: nem érti, miért nincs 30 éve új magyar az elitligában
2
2 hete
Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint
3
2 napja
Valóban belerokkanna Magyarország az olimpiarendezésbe? Megszólalt a sportközgazdász – óriási tévedésben van a többség
4
2 napja
Forma-1 Osztrák Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, az edzés és a verseny kezdete Spielberg, Ausztria helyszínen
5
1 hete
Felőrli a brutális nyomás és a problémás közeg a magyar sporttehetségeket: sokukat csak eszközként kezelik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó alapja
az adó tárgyának az az egységnyi mennyisége, amely alapján az adót meghatározzák.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 23. 13:03
Jól járhatnak az élelmes nyaralók 2026-ban: így spórolhatsz százezreket a szálláson főszezonban
Pénzcentrum  |  2026. június 23. 12:53
Hivatalos, döntött a parlament az üzemanyagárakról: erről minden autósnak tudnia kell
Agrárszektor  |  2026. június 23. 13:33
Megbolondult a piac: itt már ennyibe kerül egy kiló cseresznye