Tele vannak adóssággal, mégis komoly építkezésbe kezd a United: hatalmas földet vettek a százezres új stadionnak

A Manchester United jelentős lépést tett a régóta tervezett, százezer férőhelyes új stadion felépítése felé, miután megvásárolta a beruházáshoz szükséges terület jelentős részét a jelenlegi Old Trafford közelében - tudósított a BBC Sport.

A klubot kisebbségi tulajdonosként irányító Sir Jim Ratcliffe 2025 márciusában Londonban mutatta be a nagyszabású stadionprojektre vonatkozó elképzeléseit, ám azóta szinte semmilyen információ nem szivárgott ki a fejlesztés állásáról. A háttérben azonban folyamatosan zajlottak a tárgyalások a telekvásárlásokról, amelyek végül sikerrel zárultak. Értesülések szerint a Manchester United egy olyan háromszög alakú területet szerzett meg, amelyet a Wharfside Way, az Europa Way és a John Gilbert Way határol, közvetlenül a Stretford End mögötti parkolók szomszédságában. A klub ezzel egy nagyjából tízhektáros telekhez jutott, amely elegendő helyet biztosít az új aréna felépítéséhez.

A stadion végleges tervei és költségvetése még nem készültek el, és a területen működő jelenlegi bérlőkkel is egyeztetni kell majd. A klub az ingatlant a Blackstone portfóliójába tartozó Indurent nevű ipariingatlan-társaságtól vásárolta meg, ám a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra. Azt sem erősítették meg hivatalosan, hogy az adásvétel ugyanarra a Trafford Park környéki területre vonatkozik-e, amelyet a Blackstone a sajtóértesülések szerint 275–280 millió fontért vásárolt meg 2023-ban.

A bejelentés egybeesett azzal, hogy Andy Burnham, az Old Trafford újjáépítését koordináló fejlesztési társaság (MDC) egyik legfőbb kezdeményezője parlamenti képviselőként letette a hivatali esküt, amivel párhuzamosan lemondott Nagy-Manchester polgármesteri tisztségéről. Források szerint azonban a többmilliárd fontos fejlesztési projekt sorsáról és esetleges módosításáról kizárólag a kormány dönthet, függetlenül attól, hogy Burnham utódja melyik párt színeiben lép hivatalba.

A klub június 12-én jelentette be, hogy 550 millió dollár értékben biztosított finanszírozást a 2027 júniusában lejáró, 425 millió dolláros kötvényeinek refinanszírozására. Egyelőre nem ismert, hogy az így felszabaduló többletforrást fordították-e a telek megvásárlására.

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Collette Roche, a Manchester United stadionprojektért felelős operatív igazgatója közleményében kiemelte, hogy az Old Trafford közvetlen szomszédsága lehetővé teszi a szurkolók számára fontos hagyományok és szokások megőrzését. Hozzátette, hogy a klub a szurkolókkal szorosan együttműködve kívánja felépíteni az új arénát, amelynél kiemelt szempont a jó hangulat, a megfizethetőség és a teljes körű akadálymentesítés. A United vezetése szerint a kiválasztott helyszín kiváló lehetőséget kínál a manchesteri Metrolink villamoshálózat és a vasúti közlekedés integrálására is, ami elengedhetetlen feltétele Anglia legnagyobb stadionja megközelíthetőségének.

A fejlesztési társasággal (MDC) összehangolt, átfogó rendezési terv részleteit várhatóan július 9-én hozzák nyilvánosságra, amikor az Old Traffordon bemutatják a térség fejlesztésére vonatkozó stratégiai dokumentum tervezetét.