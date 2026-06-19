Itt a Premier League menetrendje: kijelölték a rangadók időpontját, a karácsonyi meccseket is

Kihozták a Premier League 2026–2027-es szezonjának menetrendjét. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság küzdelmei augusztus 21-én, pénteken rajtolnak, míg a záróforduló mérkőzéseit május 30-án játsszák majd - számolt be a The Guardian.

A nyitóhétvége egyik legizgalmasabb történetét a Coventry City szolgáltatja, amely huszonöt évnyi távollét után tér vissza a Premier League-be, és rögtön a címvédő Arsenal otthonában kezdi meg a szereplését. A többi feljutó közül a Hull City szombaton a Manchester Unitedet látja vendégül, míg az Ipswich Town a Sunderland csapatával találkozik.

A forduló további rangadói közül kiemelkedik a Manchester City mérkőzése, amely vasárnap, már a Pep Guardiola utáni korszak első meccsén a Bournemouth-t fogadja hazai pályán. Ugyanezen a napon mutatkozik be a Liverpool kispadján Andoni Iraola, akinek új csapata a Newcastle United otthonában lép pályára. A forduló hétfői zárómérkőzésén a Xabi Alonso által irányított Chelsea a Fulham vendége lesz.

A második körben az Arsenal az Aston Villa otthonába látogat, míg Iraola augusztus 29-én, a Nottingham Forest ellen mutatkozhat be hazai közönség előtt az Anfielden. A Coventry 2001 óta az első élvonalbeli hazai mérkőzését a Hull City ellen vívja majd.

Ugyanígy a legnagyobb rangadók időpontjait is kijelölték. A manchesteri derbire szeptember 12-én kerül sor az Old Traffordon, a Manchester United november 21-én látogat az Anfieldre, a Manchester City és az Arsenal összecsapását pedig egy héttel később rendezik meg az Emirates Stadionban.

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Az észak-londoni derbit december 5-én játsszák a Tottenham otthonában, amely Roberto De Zerbi számára az első ilyen rangadó lesz. A karácsony előtti utolsó fordulók egyikében az Arsenal a Unitedet fogadja, a karácsony másnapján rendezett Boxing Day programjának legnagyobb csemegéjének pedig a Frank Lampard vezette Coventrynek a Chelsea-nél, vagyis az edző egykori csapatánál tett látogatása ígérkezik.

A tavaszi visszavágók közül kiemelkedik a Liverpool január 23-i manchesteri vendégjátéka, a Manchester City és az Arsenal január 30-i összecsapása, valamint a Liverpool február 6-i londoni látogatása az Arsenalnál. Az utolsó fordulóban az Arsenal a Brightont fogadja, a City Sunderlandbe utazik, a Liverpool pedig Iraola korábbi együttesét, a Bournemouth-t látja vendégül, miközben a Chelsea a Brentforddal, a Manchester United pedig a Fulhammel mérkőzik meg hazai pályán.