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London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Itt a Premier League menetrendje: kijelölték a rangadók időpontját, a karácsonyi meccseket is

Pénzcentrum
2026. június 19. 13:44

Kihozták a Premier League 2026–2027-es szezonjának menetrendjét. Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság küzdelmei augusztus 21-én, pénteken rajtolnak, míg a záróforduló mérkőzéseit május 30-án játsszák majd - számolt be a The Guardian.

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A nyitóhétvége egyik legizgalmasabb történetét a Coventry City szolgáltatja, amely huszonöt évnyi távollét után tér vissza a Premier League-be, és rögtön a címvédő Arsenal otthonában kezdi meg a szereplését. A többi feljutó közül a Hull City szombaton a Manchester Unitedet látja vendégül, míg az Ipswich Town a Sunderland csapatával találkozik.

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A forduló további rangadói közül kiemelkedik a Manchester City mérkőzése, amely vasárnap, már a Pep Guardiola utáni korszak első meccsén a Bournemouth-t fogadja hazai pályán. Ugyanezen a napon mutatkozik be a Liverpool kispadján Andoni Iraola, akinek új csapata a Newcastle United otthonában lép pályára. A forduló hétfői zárómérkőzésén a Xabi Alonso által irányított Chelsea a Fulham vendége lesz.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
85
2.
Manchester City
78
3.
Manchester United
71
4.
Aston Villa
65
5.
Liverpool
60
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
27
2.
Igor Thiago
(Brentford)
22
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
17
4.
Ollie Watkins
(Aston Villa)
16
5.
João Pedro
(Chelsea)
15
Teljes lista
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A második körben az Arsenal az Aston Villa otthonába látogat, míg Iraola augusztus 29-én, a Nottingham Forest ellen mutatkozhat be hazai közönség előtt az Anfielden. A Coventry 2001 óta az első élvonalbeli hazai mérkőzését a Hull City ellen vívja majd.

Ugyanígy a legnagyobb rangadók időpontjait is kijelölték. A manchesteri derbire szeptember 12-én kerül sor az Old Traffordon, a Manchester United november 21-én látogat az Anfieldre, a Manchester City és az Arsenal összecsapását pedig egy héttel később rendezik meg az Emirates Stadionban.

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Az észak-londoni derbit december 5-én játsszák a Tottenham otthonában, amely Roberto De Zerbi számára az első ilyen rangadó lesz. A karácsony előtti utolsó fordulók egyikében az Arsenal a Unitedet fogadja, a karácsony másnapján rendezett Boxing Day programjának legnagyobb csemegéjének pedig a Frank Lampard vezette Coventrynek a Chelsea-nél, vagyis az edző egykori csapatánál tett látogatása ígérkezik.

A tavaszi visszavágók közül kiemelkedik a Liverpool január 23-i manchesteri vendégjátéka, a Manchester City és az Arsenal január 30-i összecsapása, valamint a Liverpool február 6-i londoni látogatása az Arsenalnál. Az utolsó fordulóban az Arsenal a Brightont fogadja, a City Sunderlandbe utazik, a Liverpool pedig Iraola korábbi együttesét, a Bournemouth-t látja vendégül, miközben a Chelsea a Brentforddal, a Manchester United pedig a Fulhammel mérkőzik meg hazai pályán.
Címlapkép: Getty Images
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