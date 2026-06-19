Itt a vége, nincs tovább: befejezi a válogatottban a kapuslegenda, ekkor látjuk utoljára

Véglegesnek tűnik a 40 éves német kapus, Manuel Neuer döntése: a vb az utolsó nagy világversenye, utána nem húzza fel a címeres mezt.

A jelenleg zajló világbajnokság után végleg visszavonul a német labdarúgó-válogatottól Manuel Neuer. A 40 éves kapus, aki a 2024-es Európa-bajnokság után egyszer már lemondta a válogatottságot, jelenleg viszont sorozatban az ötödik világbajnokságán szerepel.

A csütörtöki sajtótájékoztatón a kapus elmondta, hogy alapos okkal lépett vissza a két évvel ezelőtti, hazai rendezésű Európa-bajnokság után, amelyen a németek a negyeddöntőben búcsúztak. Akkoriban ugyanis túl nagy terhet jelentett volna számára a nemzeti csapatban való folytatás. A 2014-ben világbajnok, 2010-ben pedig bronzérmes Neuer most egyértelművé tette, hogy a mostani az utolsó tornája, és a következő Európa-bajnokságon már biztosan nem lép pályára. Hozzátette, hogy bár az elmúlt napokban szembesülnie kellett a ténnyel, hogy pályafutása utolsó válogatott mérkőzéseit játssza, továbbra is izgatottan várja a találkozókat, és igyekszik nem a búcsúra koncentrálni.

A német válogatott Curaçao ellen egy 7–1-es győzelemmel kezdte a világbajnokságot, szombaton pedig Elefántcsontpart ellen folytatja a szereplését.