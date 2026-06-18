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Nagyot fogott olcsón a Liverpool: Angliába költözik az Osasuna ásza, Salah helyét veheti át
A Liverpool aktiválta Víctor Muñoz kivásárlási záradékát az Osasunánál, így a 22 éves spanyol szélső 40 millió euróért, azaz 34,6 millió fontért szerződik az Anfield Roadra, ahol hat évre szóló megállapodást ír alá, megnyitva ezzel Andoni Iraola vezetőedző igazolásainak sorát - jelentette a BBC Sport.
Muñoz jelenleg a spanyol válogatott világbajnoki keretével az Egyesült Államokban tartózkodik, így a Liverpool orvosi stábja már a helyszínen készíti elő a kötelező vizsgálatokat. A nemzeti csapatban idén márciusban bemutatkozó játékos mindkét szélen bevethető, de jobblábasként elsősorban a bal oldalon érzi magát otthonosan.
A Liverpoolnak sikerült megelőznie a Newcastle Unitedet, amely már előrehaladott tárgyalásokat folytatott Muñoz megszerzéséről, miután Anthony Gordont eladta a Barcelonának. Nem ez az első alkalom ugyanakkor, hogy a két klub versenybe száll egymással egy játékosért, hiszen tavaly nyáron Hugo Ekitike is a Liverpoolt választotta a Newcastle ellenében, majd később Alexander Isak is az Anfield Roadra igazolt.
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CSAPAT
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4.
Aston Villa
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38
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19
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8
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11
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56
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49
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7
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65
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5.
Liverpool
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38
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17
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9
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12
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63
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53
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10
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60
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6.
Bournemouth AFC
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38
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13
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18
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7
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58
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54
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4
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57
Muñoz a Barcelona híres akadémiáján, a La Masián nevelkedett, majd később a Real Madridhoz került, ahol mindössze kétszer lépett pályára csereként, mielőtt 2025 júliusában az Osasunához szerződött. Az előző szezonban minden sorozatot figyelembe véve 36 mérkőzésen hét gólt és öt gólpasszt jegyzett, míg a spanyol bajnokságban 34 találkozón – ebből 31 alkalommal kezdőként – hat találattal és két gólpasszal zárt, jóllehet csapata végül a kiesést jelentő, utolsó előtti helyen végzett a La Ligában.
Iraola szerint Muñoz legfőbb erényei közé a mélységi beindulások és a támadóharmadban mutatott labdabiztosság tartoznak. Bár a klubnál tisztában vannak azzal, hogy a játékos kiegyensúlyozottságán még van mit csiszolni, a hatéves szerződés egyértelműen a hosszú távú bizalmat jelzi. Mohamed Salah távozását követően a széleken kulcsfontosságúvá vált az erősítés - és Muñoz várhatóan nem az egyetlen érkező lesz a támadósorba ezen a nyáron.
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