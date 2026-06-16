Négy iksz, más semmi: megosztoztak a csapatok a pontokon a hétfői vb-napon

A labdarúgó-világbajnokság tegnapi játéknapján elmaradtak a papírforma-győzelmek: mindhárom mérkőzés döntetlennel zárult. A toronymagas esélyesnek tartott Belgium Egyiptommal, Uruguay pedig Szaúd-Arábiával játszott 1–1-es döntetlent, míg a G csoport másik találkozóján Irán és Új-Zéland 2–2-es végeredménnyel osztozkodott a pontokon.

A világranglistán kilencedik belga válogatott 24 év után először nem tudta győzelemmel kezdeni a világbajnokságot. A Rudi Garcia vezette együttes kifejezetten tompán és sok hibával futballozott az első félidőben, amit a bátran kezdő egyiptomiak ki is használtak, így a 20. percben Imám Ásúr húsz méterről lőtt a hálóba.

Bár a belgák a szünet után magasabb fokozatba kapcsoltak, és Kevin De Bruyne révén kapufáig is eljutottak, az egyenlítéshez szerencse is kellett. A 66. percben csereként beálló Romelu Lukaku érkezése azonnal zavart okozott a büntetőterületen belül, aminek eredményeként a labda Mohamed Háni lábáról a saját kapujába pattant. Újabb gól a hajrában már nem esett, így a negyedik világbajnokságán szereplő egyiptomi csapat továbbra is nyeretlen a tornák történetében.

FIFA Világbajnokság 1. forduló Belgium 1 1 Egyiptom Félidő: 0-1 2026. június 15. hétfő 21:00 | Lumen Field, Seattle Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 20' Emam Ashour, 66' Mohamed Hany (öngöl) 54 Labdabirtoklási arány 46 119 Támadások 77 64 Veszélyes támadások 33 3 Kaput eltaláló lövések 3 7 Kaput elkerülő lövések 3 2 Szögletek 7 2 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 5 Blokkolt lövések 8 Adatlap létrehozva: 2026.06.16.

Hasonló forgatókönyv szerint zajlott az esélyesebbnek tartott Uruguay és Szaúd-Arábia összecsapása is. A dél-amerikaiak ugyan végig irányították a játékot, a szaúdiak kapusa, Mohammed al-Ovajsz azonban élete formájában védett. A találkozó első gólját mégis az ázsiai csapat szerezte, amikor a 41. percben Abduleláh al-Amri talált be a negyvenedik születésnapját ünneplő Fernando Muslera kapujába.

A második félidőben állandósult az uruguayi nyomás – a dél-amerikaiak összesen huszonnyolcszor próbálkoztak kapura lövéssel –, de a mezőny legjobbjának bizonyuló szaúdi hálóőr sokáig mindent hárított. Végül Maximiliano Araújo a 80. percben tudta bevenni a kaput, beállítva az 1–1-es végeredményt.

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A G csoport másik mérkőzésén a világranglistán jóval előkelőbb helyen álló Irán kétszer is hátrányba került Új-Zéland ellen: az esélytelenebbnek tartott gárda Eli Just góljával már a hetedik percben vezetést szerzett, amit a harmadik világbajnokságán szereplő Rámín Rezájián az első félidő derekán egyenlített ki. A fordulás után Just ismét betalált, de Irán ezúttal is gyorsan reagálni tudott, így Mohammad Mohebi fejese a 64. percben a 2–2-es végeredményt jelentette. Mivel a csoport másik meccse is pontosztozkodással zárult, a döntetlennel mindkét válogatott elszalasztotta a lehetőséget, hogy lépéselőnybe kerüljön a kvartettben.