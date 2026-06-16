2026. június 16. kedd Jusztin
24 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

Négy iksz, más semmi: megosztoztak a csapatok a pontokon a hétfői vb-napon

Pénzcentrum
2026. június 16. 08:44

A labdarúgó-világbajnokság tegnapi játéknapján elmaradtak a papírforma-győzelmek: mindhárom mérkőzés döntetlennel zárult. A toronymagas esélyesnek tartott Belgium Egyiptommal, Uruguay pedig Szaúd-Arábiával játszott 1–1-es döntetlent, míg a G csoport másik találkozóján Irán és Új-Zéland 2–2-es végeredménnyel osztozkodott a pontokon.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A világranglistán kilencedik belga válogatott 24 év után először nem tudta győzelemmel kezdeni a világbajnokságot. A Rudi Garcia vezette együttes kifejezetten tompán és sok hibával futballozott az első félidőben, amit a bátran kezdő egyiptomiak ki is használtak, így a 20. percben Imám Ásúr húsz méterről lőtt a hálóba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a belgák a szünet után magasabb fokozatba kapcsoltak, és Kevin De Bruyne révén kapufáig is eljutottak, az egyenlítéshez szerencse is kellett. A 66. percben csereként beálló Romelu Lukaku érkezése azonnal zavart okozott a büntetőterületen belül, aminek eredményeként a labda Mohamed Háni lábáról a saját kapujába pattant. Újabb gól a hajrában már nem esett, így a negyedik világbajnokságán szereplő egyiptomi csapat továbbra is nyeretlen a tornák történetében.

FIFA Világbajnokság 1. forduló
Belgium
1
1
Egyiptom
Félidő: 0-1
2026. június 15. hétfő 21:00
|
Lumen Field, Seattle
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
20' Emam Ashour, 66' Mohamed Hany (öngöl)
54
Labdabirtoklási arány
46
119
Támadások
77
64
Veszélyes támadások
33
3
Kaput eltaláló lövések
3
7
Kaput elkerülő lövések
3
2
Szögletek
7
2
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
5
Blokkolt lövések
8
Adatlap létrehozva: 2026.06.16.

Hasonló forgatókönyv szerint zajlott az esélyesebbnek tartott Uruguay és Szaúd-Arábia összecsapása is. A dél-amerikaiak ugyan végig irányították a játékot, a szaúdiak kapusa, Mohammed al-Ovajsz azonban élete formájában védett. A találkozó első gólját mégis az ázsiai csapat szerezte, amikor a 41. percben Abduleláh al-Amri talált be a negyvenedik születésnapját ünneplő Fernando Muslera kapujába.

A második félidőben állandósult az uruguayi nyomás – a dél-amerikaiak összesen huszonnyolcszor próbálkoztak kapura lövéssel –, de a mezőny legjobbjának bizonyuló szaúdi hálóőr sokáig mindent hárított. Végül Maximiliano Araújo a 80. percben tudta bevenni a kaput, beállítva az 1–1-es végeredményt.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A G csoport másik mérkőzésén a világranglistán jóval előkelőbb helyen álló Irán kétszer is hátrányba került Új-Zéland ellen: az esélytelenebbnek tartott gárda Eli Just góljával már a hetedik percben vezetést szerzett, amit a harmadik világbajnokságán szereplő Rámín Rezájián az első félidő derekán egyenlített ki. A fordulás után Just ismét betalált, de Irán ezúttal is gyorsan reagálni tudott, így Mohammad Mohebi fejese a 64. percben a 2–2-es végeredményt jelentette. Mivel a csoport másik meccse is pontosztozkodással zárult, a döntetlennel mindkét válogatott elszalasztotta a lehetőséget, hogy lépéselőnybe kerüljön a kvartettben.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #egyiptom #eredmények #labdarúgás #meccs #irán #belgium #szaúd-arábia #nemzetközi foci #vb 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:11
09:02
08:44
08:44
08:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 15.
Fajsúlyos fordulat a magyar munkaerőpiacon: évek óta nem volt ilyen, ez fájni fog a dolgozóknak
2026. június 15.
Döbbenetes különbség: szabályosan lemosta Magyarország a nála nagyobb szomszédját, senki sem érti az okát
2026. június 15.
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 16. kedd
Jusztin
25. hét
Június 16.
Az afrikai gyermekek világnapja
Június 16.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
2
5 napja
Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!
3
3 napja
Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint
4
1 hete
Nagyon gyors segítség kell a legendás magyar focistának: fia kér segítséget, műtét előtt állnak
5
1 hete
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA tulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aukció
A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges forgalmazókon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 08:21
Kiadták a riasztást, brutális időjárással ront a kánikula az országra: 38 fok lesz, mind megsülünk!
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 08:02
350-es szinten billeg az euró árfolyama, akár 300 alá is benézhet a dollár: merre indul a forint kedden?
Agrárszektor  |  2026. június 16. 08:17
Érkezik a vihar: 6 megyére már kiadták a figyelmeztetést