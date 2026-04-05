Sport

Súlyos milliókat bukhat több focicsapat: szigorú tilalom lép életbe, nem tudják kikerülni

2026. április 5. 19:33

A Premier League klubjainak többsége komoly nehézségekkel küzd a következő szezonra szóló mezszponzori szerződések megkötésével: ennek oka, hogy hamarosan életbe lép a szerencsejáték-cégek mezreklámjait tiltó szabályozás. Jelenleg kilenc klubnak még egyáltalán nincs megállapodása, és nem kizárt, hogy többen szponzor nélkül kezdik meg a bajnokságot - tudósított a The Guardian.

A szerencsejáték-vállalatok – különösen az ázsiai piacokat kiszolgáló cégek – éveken át jóval többet fizettek az élvonalbeli mezszponzorációért, mint más szektorok szereplői. A globális márkaismertség megszerzése érdekében ugyanis rendkívül magasra verték az árakat.

A brit kormánnyal folytatott egyeztetések nyomán a liga három éve önkéntes tilalmat hirdetett. Ennek hatálybalépését a következő idény elejére halasztották, hogy a klubok elegendő időt kapjanak az új partnerek felkutatására. A fogadóirodák kiszorulása azonban kiélezett versenyt és drasztikus áresést hozott a piacon.

A jelenlegi idényben szerencsejáték-szponzorral rendelkező tíz első osztályú klub közül egyelőre csak a Bournemouth jelentette be új partnerét. A csapat mezére a stadion névadója, a Vitality kerül fel, azonban a korábbinál jóval alacsonyabb összegért. A Brentford is közel áll ahhoz, hogy eddigi edzőmez-szponzorát, az Indeed álláskereső portált főszponzorrá léptesse elő. Mindkét klub évi 4-5 millió fontos szerződést kötött, ami jelentős visszaesést jelent a korábbi bevételekhez képest. 

A Chelsea és a Newcastle szintén új szponzort keres, mivel meglévő szerződéseik a nyáron lejárnak. A londoni kékek az elmúlt három idényt egyaránt szponzor nélkül kezdték meg. A klub csak később kötött rövid távú megállapodásokat, ami összességében több tízmillió fontos bevételkiesést okozott számukra.

A "nagy hatos" klubjai – az Arsenal, a Liverpool, a Manchester City és a Manchester United – évi 50-60 millió fontos, hosszú távú szerződésekkel rendelkeznek. A Tottenham 40 millió fontos megállapodása az AIA biztosítóval a következő szezon végéig érvényes.

Anglia  |  2025-2026
Premier League
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Arsenal
70
2.
Manchester City
61
3.
Manchester United
55
4.
Aston Villa
54
5.
Liverpool
49
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Erling Haaland
(Manchester City)
22
2.
Igor Thiago
(Brentford)
19
3.
Antoine Semenyo
(Manchester City)
15
4.
João Pedro
(Chelsea)
14
5.
Danny Welbeck
(Brighton)
12
Teljes lista
A szponzori piacon tovább mélyült a szakadék a topcsapatok és a liga többi tagja között. Egy klubvezető a The Guardiannek úgy fogalmazott, hogy a "nagy hatoson" kívüli mezszponzori ajánlatok értéke nagyjából 50 százalékkal esett vissza a korábbi 8-12 millió fontos sávról. Ennek következtében a következő szezonban összesítve akár 80 millió fontos bevételkiesés is érheti a kisebb klubokat. Egyes egyesületek – köztük az Everton és a West Ham – úgy próbálnak alkalmazkodni a helyzethez, hogy jelenlegi szerencsejáték-szponzoraikat a mezujji reklámfelületre helyezik át, mivel erre nem vonatkozik a tilalom.

Az angol labdarúgóligát (EFL) irányító szervezet továbbra sem tiltja a fogadóirodák megjelenését. Sőt, az EFL-nek 2029-ig érvényes szerződése van a Sky Bettel mint névadó szponzorral. Emiatt az alsóbb osztályú klubok várhatóan profitálni fognak abból, hogy a szerencsejáték-cégek hozzájuk csatornázzák át a marketingköltéseiket.
