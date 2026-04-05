Súlyos milliókat bukhat több focicsapat: szigorú tilalom lép életbe, nem tudják kikerülni
A Premier League klubjainak többsége komoly nehézségekkel küzd a következő szezonra szóló mezszponzori szerződések megkötésével: ennek oka, hogy hamarosan életbe lép a szerencsejáték-cégek mezreklámjait tiltó szabályozás. Jelenleg kilenc klubnak még egyáltalán nincs megállapodása, és nem kizárt, hogy többen szponzor nélkül kezdik meg a bajnokságot - tudósított a The Guardian.
A szerencsejáték-vállalatok – különösen az ázsiai piacokat kiszolgáló cégek – éveken át jóval többet fizettek az élvonalbeli mezszponzorációért, mint más szektorok szereplői. A globális márkaismertség megszerzése érdekében ugyanis rendkívül magasra verték az árakat.
A brit kormánnyal folytatott egyeztetések nyomán a liga három éve önkéntes tilalmat hirdetett. Ennek hatálybalépését a következő idény elejére halasztották, hogy a klubok elegendő időt kapjanak az új partnerek felkutatására. A fogadóirodák kiszorulása azonban kiélezett versenyt és drasztikus áresést hozott a piacon.
A jelenlegi idényben szerencsejáték-szponzorral rendelkező tíz első osztályú klub közül egyelőre csak a Bournemouth jelentette be új partnerét. A csapat mezére a stadion névadója, a Vitality kerül fel, azonban a korábbinál jóval alacsonyabb összegért. A Brentford is közel áll ahhoz, hogy eddigi edzőmez-szponzorát, az Indeed álláskereső portált főszponzorrá léptesse elő. Mindkét klub évi 4-5 millió fontos szerződést kötött, ami jelentős visszaesést jelent a korábbi bevételekhez képest.
A Chelsea és a Newcastle szintén új szponzort keres, mivel meglévő szerződéseik a nyáron lejárnak. A londoni kékek az elmúlt három idényt egyaránt szponzor nélkül kezdték meg. A klub csak később kötött rövid távú megállapodásokat, ami összességében több tízmillió fontos bevételkiesést okozott számukra.
A "nagy hatos" klubjai – az Arsenal, a Liverpool, a Manchester City és a Manchester United – évi 50-60 millió fontos, hosszú távú szerződésekkel rendelkeznek. A Tottenham 40 millió fontos megállapodása az AIA biztosítóval a következő szezon végéig érvényes.
A szponzori piacon tovább mélyült a szakadék a topcsapatok és a liga többi tagja között. Egy klubvezető a The Guardiannek úgy fogalmazott, hogy a "nagy hatoson" kívüli mezszponzori ajánlatok értéke nagyjából 50 százalékkal esett vissza a korábbi 8-12 millió fontos sávról. Ennek következtében a következő szezonban összesítve akár 80 millió fontos bevételkiesés is érheti a kisebb klubokat. Egyes egyesületek – köztük az Everton és a West Ham – úgy próbálnak alkalmazkodni a helyzethez, hogy jelenlegi szerencsejáték-szponzoraikat a mezujji reklámfelületre helyezik át, mivel erre nem vonatkozik a tilalom.
Az angol labdarúgóligát (EFL) irányító szervezet továbbra sem tiltja a fogadóirodák megjelenését. Sőt, az EFL-nek 2029-ig érvényes szerződése van a Sky Bettel mint névadó szponzorral. Emiatt az alsóbb osztályú klubok várhatóan profitálni fognak abból, hogy a szerencsejáték-cégek hozzájuk csatornázzák át a marketingköltéseiket.
