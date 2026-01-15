Hihetetlen: még a vébé előtt kirúgták az angolok szövetségi kapitányát, ki lesz az utód?

Azonnali hatállyal távozott Shaun Wane, az angol rögbiliga-válogatott szövetségi kapitánya, így a nemzeti csapatnak új vezetőedzőt kell találnia az idei világbajnokságra - tudósított a The Guardian.

Wane irányítása alatt az angol válogatott ősszel 3–0-s vereséget szenvedett Ausztráliától az Ashes-sorozatban. A kapitány a kudarc ellenére is azt hangoztatta, hogy maradni szeretne, és a déli féltekén sorra kerülő világbajnokságra újjáépítené a csapatot. Mostanra azonban kiderült, hogy erre nem kap lehetőséget. Wane a héten egyeztetett a Rugby Football League (RFL) vezetésével a jövőjéről, és közös megegyezéssel úgy döntöttek, hogy a világbajnokságon már új irányba indul a válogatott.

A szakember korábban határozottan kiállt amellett, hogy ő a megfelelő ember a posztra. Az RFL megbízott elnöke, Nigel Wood ugyanakkor már tavaly év végén jelezte, hogy felülvizsgálják Wane helyzetét.

A világbajnokságra való felkészülés egyelőre bizonytalan, és várhatóan minimális lesz. A hazai versenynaptár nem teszi lehetővé, hogy a torna előtt idényen belüli válogatott mérkőzést rendezzenek. Mindez azt valószínűsíti, hogy az RFL részmunkaidős szövetségi kapitány kinevezése mellett dönt. Így nagy eséllyel a jelenlegi Super League-edzők közül kerül ki az utód: a Hull KR-t irányító Willie Peters és a St Helens vezetőedzője, Paul Rowley is a jelöltek között lehet.

Wane 2020 óta töltötte be a szövetségi kapitányi posztot, és a 2022-es világbajnokságon elődöntőbe vezette az angol válogatottat. A Szamoa elleni meglepő vereséget ugyanakkor máig elszalasztott lehetőségként emlegetik a brit rögbiligában. A szakember 2023-ban és 2024-ben sorozatban aratott győzelmeket Tonga és Szamoa ellen, az Ashes-sorozatban azonban csapata egyértelműen alulmaradt. Ez újabb kérdéseket vetett fel a jövőjével kapcsolatban, amelyek végül a mostani szakításhoz vezettek.