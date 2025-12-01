Hoppá, kihagyja a holnap kezdődő Eb-t Kós Hubert: vajon mi történhetett?

Keddtől vasárnapig a lengyelországi Lublinban rendezik az úszók rövidpályás Európa-bajnokságát, amelyen 9 férfi és 13 női versenyző képviseli a magyar színeket.

A kontinensviadalról hiányzik majd a jelenlegi legnagyobb magyar sztár, a 200 méter háton olimpiai bajnok Kós Hubert, aki ebben az időszakban az Egyesült Államokban folytatja a felkészülést legendás edzőjével, Bob Bowmannel.

A Texas egyetem kiválósága - aki szerdától szombatig a US Openen szerepel - az Eb legnagyobb éremhalmozója lehetett volna annak fényében, hogy a rövidpályás világkupa-sorozat mindhárom állomásán megnyerte a hátúszó számokat, ráadásul 100-on és 200-on is világcsúcsot ért el. Kós mellett a magyar úszósport két másik párizsi ötkarikás bajnoka, Milák Kristóf és Rasovszky Kristóf sem lesz ott Lublinban.

Az ugyanakkor kijelenthető, hogy az ő távollétükben is több számban éremesélyesek a magyar versenyzők. A legnagyobb remények a hosszabb távokhoz fűződnek, Betlehem Dávid ugyanis novemberben az országos bajnokságon a világ idei legjobb eredményével nyert 1500 méter gyorson, Sárkány Zalán pedig a 800 méter aktuális rövidpályás világbajnokaként érkezik az Eb-re. A nevezési rangsorban Szabó Szebasztián 50 méter pillangón a második, a szám korábbi rövidpályás világcsúcstartóját csak a jelenlegi rekorder, a svájci Noé Ponti előzi meg.

Női 200 méter gyorson három magyar olimpikon egymással is küzd majd azért, melyikük jut a középdöntőbe, erre papíron a második nevezési idővel rendelkező Pádár Nikolett és az ötödik Ábrahám Minna az esélyes, ugyanakkor tavaly nagymedencében, a belgrádi Eb-n Ugrai Pannának sikerült előbbit megelőznie, kiharcolva ezzel a párizsi csapattagságot.

A három regnáló olimpiai bajnokunk nem lesz ott az Eb-n, de a magyar úszás erejét mutatja, hogy a csapatban így is van olyan, Betlehem Dávid személyében, aki világranglista-vezető. Tőle és Sárkány Zalántól mindenképpen éremre számítok, akár aranyra, mellettük pedig vannak olyan villámgyors specialistáink, mint Szabó Szebasztián vagy Senánszky Petra

- nyilatkozta a Nemzeti Sportrádióban Sós Csaba szövetségi kapitány.

Ellentétben a vb-vel, az Eb programjában kizárólag 4×50-es váltók szerepelnek, így a hölgyek vb-ezüstérmes 4×200-as kvartettje nem pályázhat aranyra, de azért e sprinttávok többségében indul majd magyar négyes.

Két évvel ezelőtt a romániai Otopeniben két ezüst- és három bronzéremmel zárt a magyar válogatott, amely története legjobb szereplését tíz évvel ezelőtt Netanyában érte el, akkor Hosszú Katinka és Cseh László vezetésével 11 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot szerzett és az éremtábla élén zárt. Az Eb-k 1991 óta íródó történetében a magyarok eddig 68 arany-, 42 ezüst- és 34 bronzérmet gyűjtöttek, igaz, az első komolyabb delegációval a 2002-es, riesai viadalon szerepeltek először.

A rövidpályás úszó Eb programja a következő (zárójelben a magyar induló az adott versenyszámban):

kedd, előfutamok:

Női 400 m gyors (Ábrahám Minna, Késely Ajna, Pádár Nikolett, Zsebők Laura)

Férfi 400 m gyors: (Betlehem Dávid, Márton, Richárd, Sárkány Zalán)

Női 50 m pillangó (Komoróczy Lora)

Férfi 50 m pillangó (Szabó Szebasztián)

Női 100 m mell (Fángli Henrietta)

Férfi 100 m mell

Női 200 m hát (Molnár Dóra, Szabó-Feltóthy Eszter)

Férfi 200 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek)

4x50 női gyorsváltó (Magyarország)

4x50 férfi gyors

középdöntők, döntők 19.00:

Női 400 m gyors DÖNTŐ

férfi 400 m gyors DÖNTŐ

női 50 m pillangó középdöntő

férfi 50 m pillangó középdöntő

női 100 m mell középdöntő

férfi 100 m mell középdöntő

női 200 m hát középdöntő

férfi 200 m hát középdöntő

4x50 női gyorsváltó DÖNTŐ

4x50 férfi gyorsváltó DÖNTŐ

szerda, előfutamok 10.00:

Férfi 100 m vegyes (Zombori Gábor)

Női 100 m vegyes (Sebestyén Dalma)

Férfi 200 m gyors (Holló Balázs, Németh Nándor)

Női 200 m gyors (Ábrahám Minna, Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Zsebők Laura)

4x50 mixed vegyes váltó (Magyarország )

Férfi 1500 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán)

középdöntők, döntők 19.00:

Női 50 m pillangó DÖNTŐ

Férfi 50 m pillangó DÖNTŐ

Női 200 m hát DÖNTŐ

Férfi 200 m hát DÖNTŐ

Női 200 m gyors középdöntő

Férfi 200 m gyors középdöntő

Női 100 m mell DÖNTŐ

Férfi 100 m mell DÖNTŐ

Női 100 m vegyes középdöntő

Férfi 100 m vegyes középdöntő

4x50 mixed vegyesváltó DÖNTŐ

csütörtök, előfutamok 10.00:

Női 100 m pillangó (Ugrai Panna)

Férfi 100 m pillangó (Márton Richárd)

Női 200 m mell (Fángli Henrietta, Zsebők Laura)

Férfi 200 m mell (Holló Balázs, Zombori Gábor)

Női 100 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra)

Férfi 100 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek)

Női 800 m gyors (Késely Ajna)

4x50 mixed gyorsváltó (Magyarország)

középdöntők, döntők 19.00:

Női 100 m vegyes DÖNTŐ

Férfi 100 m vegyes DÖNTŐ

Férfi 1500 m gyors DÖNTŐ

Női 200 m mell középdöntő

Férfi 200 m mell középdöntő

Női 100 m hát középdöntő

Férfi 100 m hát középdöntő

Női 200 m gyors DÖNTŐ

Férfi 200 m gyors DÖNTŐ

Női 100 m pillangó középöntő

Férfi 100 m pillangó középdöntő

4x50 mixed gyorsváltó DÖNTŐ

péntek, előfutamok 10.00:

Női 200 m vegyes (Sebestyén Dalma, Szabó-Feltóthy Eszter, Zsebők Laura)

Férfi 200 m vegyes (Zombori Gábor)

Férfi 800 m gyors (Betlehem Dávid, Sárkány Zalán

Női 100 m gyors (Ábrahám Minna,, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Ugrai Panna)

Férfi 100 m gyors (Jászó Ádám, Németh Nándor)

középdöntők, döntők 19.00:

Női 100 m hát DÖNTŐ

Férfi 100 m hát DÖNTŐ

Női 200 m mell DÖNTŐ

Férfi 200 m mell DÖNTŐ

Női 800 m gyors DÖNTŐ

Női 100 m pillangó DÖNTŐ

Férfi 100 m pillangó DÖNTŐ

Női 200 m vegyes középdöntő

Férfi 200 m vegyes középdöntő

Női 100 m gyors középdöntő

Férfi 100 m gyors középdöntő

szombat, előfutamok 10.00:

Női 50 m hát (Komoróczy Lora, Molnár Dóra)

Férfi 50 m hát (Jászó Ádám, Kovács Benedek)

Női 50 m mell (Fángli Henrietta, Sebestyén Dalma)

Férfi 50 m mell

Női 50 m gyors (Ábrahám Minna, Senánszky Petra)

Férfi 50 m gyors (Jászó Ádám, Németh Nándor, Szabó Szebasztián)

Női 200 m pillangó (llyés Laura, Ugrai Panna)

Férfi 200 m pillangó (Márton Richárd)

Női 1500 m gyors (Késely Ajna, Mihályvári-Farkas Viktória)

középdöntők, döntők 19.00:

Női 50 m gyors középdöntő

Férfi 50 m gyors középdöntő

Női 200 m vegyes DÖNTŐ

Férfi 200 m vegyes DÖNTŐ

Férfi 800 m gyors DÖNTŐ

Női 200 m pillangó középdöntő

Férfi 200 m pillangó középdöntő

Női 50 m hát középdöntő

Férfi 50 m hát középdöntő

Női 50 m mell középdöntő

Férfi 50 m mell középdöntő

Női 100 m gyors DÖNTŐ

Férfi 100 m gyors DÖNTŐ

vasárnap, előfutamok 10.00:

Női 400 m vegyes (Szabó Feltóthy Eszter)

Férfi 400 m vegyes (Holló Balázs, Sárkány Zalán, Zombori Gábor)

Női 4x50 m vegyes váltó (Magyarország)

Férfi 4x50 m vegyes váltó

döntők 19.00:

Női 50 m hát

Férfi 50 m hát

Női 50 m mell

Férfi 50 m mell

Női 50 m gyors

Férfi 50 m gyors

Női 200 m pillangó

Férfi 200 m pillangó

Női 1500 m gyors

Nő 400 m vegyes

Férfi 400 m vegyes

Női 4x50 m vegyes váltó

Férfi 4x50 m vegyes váltó

