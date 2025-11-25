2025. november 25. kedd Katalin
Glasgow, Egyesült Királyság - 2012. január 12: A Rangers F.C. felirat a Bill Struth Main Stand felett a Glasgow-i Ibrox Stadionban, a Rangers Football Club hazai pályáján. A főtribün 1928-ban épült, lenyűgöző vörös téglahomlokzatával.
Sport

Nincs kegyelem, azonnal kirúgták a két vezetőt a skót csapatnál: ezzel indokolták

Pénzcentrum
2025. november 25. 18:20

A Rangers FC azonnali hatállyal menesztette Patrick Stewart vezérigazgatót és Kevin Thelwell sportigazgatót, mivel a klub szerint nem illeszkednek a jövőbeli elképzeléseikhez - jelentette a BBC.

A skót élvonalbeli labdarúgóklub vezetőségének döntése nem sokkal azután született, hogy az amerikai Andrew Cavenagh vezette konzorcium átvette a Rangers irányítását. A klub közleményében Fraser Thorntont nevezték ki ideiglenes vezérigazgatónak, amíg megtalálják a végleges utódokat.

"Hat hónapunk volt a klub szükségleteinek felmérésére, valamint Patrick és Kevin jobb megismerésére" - nyilatkozta Cavenagh elnök. "Egyszerűen fogalmazva, amikor arra gondolunk, milyen vezérigazgatóra és sportigazgatóra van szükségünk ma, az különbözik attól, amilyennek Patricket és Kevet látjuk. Olyan embereket akarunk, akik összhangban vannak a következő fejezetre vonatkozó elképzeléseinkkel."

A Rangers gyenge szezonkezdést produkált, ami Russell Martin vezetőedző októberi, mindössze 17 mérkőzés után történt elbocsátásához vezetett. A csapat akkor a nyolcadik helyen állt a bajnokságban, 11 ponttal lemaradva a listavezető Hearts mögött, és nem sikerült kvalifikálnia magát a Bajnokok Ligája csoportkörébe sem.

Skócia
Rangers
Piaci érték: 104,45M
Edző: Danny Röhl
Jelenlegi helyezés: #4
Scottish Premiership helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
3.
Hibernian
13
5
6
2
23
14
9
21
4.
Rangers
12
5
6
1
17
11
6
21
5.
Falkirk
13
5
4
4
19
21
-2
19
Adatlap létrehozva: 2025.11.25.

Az új menedzser, Danny Röhl irányítása alatt a csapat teljesítménye javult, jelenleg a negyedik helyen állnak, kilenc pontra a listavezető mögött. Az Európa-ligában azonban mind a négy mérkőzésüket elveszítették, és a nyári átigazolási politikájukat is sok kritika érte.

Stewart, aki korábban 18 évet töltött a Manchester Unitednél, ahol vezérigazgatói pozícióig jutott, csak decemberben érkezett a csapathoz. Thelwell kinevezését áprilisban jelentették be, de csak az Evertonnál töltött idényének végén foglalta el pozícióját.

"Patrick és Kevin mindketten képzett vezetők, és sokat tettek a klubért az itt töltött idejük alatt" - mondta Cavenagh. "Nem fogok róluk rosszat mondani, személyes és szakmai szinten is nagyra tartom mindkettőjüket. Egyszerűen arról van szó, hogy a klubnak ma más dolgokra van szüksége, mint hat hónappal ezelőtt."

Az elnök hozzátette, hogy már megkezdték az utódok keresését, de a minőséget és az alkalmasságot előnyben részesítik a gyorsasággal szemben, valamint biztosította a szurkolókat, hogy Röhl vezetőedző továbbra is megkap minden szükséges támogatást.

Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #kirúgás #labdarúgás #vezetőváltás #skócia #vezérigazgató #sportgazdaság #vezetőedző

18:30
18:20
18:03
17:53
17:46
