A Liverpool nyári transzferpiaci költekezése ellenére a csapat formája jelentősen visszaesett, ami felveti a kérdést: mennyire sikeresek a Premier League legdrágább igazolásai?
Nincs kegyelem, azonnal kirúgták a két vezetőt a skót csapatnál: ezzel indokolták
A Rangers FC azonnali hatállyal menesztette Patrick Stewart vezérigazgatót és Kevin Thelwell sportigazgatót, mivel a klub szerint nem illeszkednek a jövőbeli elképzeléseikhez - jelentette a BBC.
A skót élvonalbeli labdarúgóklub vezetőségének döntése nem sokkal azután született, hogy az amerikai Andrew Cavenagh vezette konzorcium átvette a Rangers irányítását. A klub közleményében Fraser Thorntont nevezték ki ideiglenes vezérigazgatónak, amíg megtalálják a végleges utódokat.
"Hat hónapunk volt a klub szükségleteinek felmérésére, valamint Patrick és Kevin jobb megismerésére" - nyilatkozta Cavenagh elnök. "Egyszerűen fogalmazva, amikor arra gondolunk, milyen vezérigazgatóra és sportigazgatóra van szükségünk ma, az különbözik attól, amilyennek Patricket és Kevet látjuk. Olyan embereket akarunk, akik összhangban vannak a következő fejezetre vonatkozó elképzeléseinkkel."
A Rangers gyenge szezonkezdést produkált, ami Russell Martin vezetőedző októberi, mindössze 17 mérkőzés után történt elbocsátásához vezetett. A csapat akkor a nyolcadik helyen állt a bajnokságban, 11 ponttal lemaradva a listavezető Hearts mögött, és nem sikerült kvalifikálnia magát a Bajnokok Ligája csoportkörébe sem.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
3.
Hibernian
|
13
|
5
|
6
|
2
|
23
|
14
|
9
|
21
|
4.
Rangers
|
12
|
5
|
6
|
1
|
17
|
11
|
6
|
21
|
5.
Falkirk
|
13
|
5
|
4
|
4
|
19
|
21
|
-2
|
19
Az új menedzser, Danny Röhl irányítása alatt a csapat teljesítménye javult, jelenleg a negyedik helyen állnak, kilenc pontra a listavezető mögött. Az Európa-ligában azonban mind a négy mérkőzésüket elveszítették, és a nyári átigazolási politikájukat is sok kritika érte.
Stewart, aki korábban 18 évet töltött a Manchester Unitednél, ahol vezérigazgatói pozícióig jutott, csak decemberben érkezett a csapathoz. Thelwell kinevezését áprilisban jelentették be, de csak az Evertonnál töltött idényének végén foglalta el pozícióját.
"Patrick és Kevin mindketten képzett vezetők, és sokat tettek a klubért az itt töltött idejük alatt" - mondta Cavenagh. "Nem fogok róluk rosszat mondani, személyes és szakmai szinten is nagyra tartom mindkettőjüket. Egyszerűen arról van szó, hogy a klubnak ma más dolgokra van szüksége, mint hat hónappal ezelőtt."
Az elnök hozzátette, hogy már megkezdték az utódok keresését, de a minőséget és az alkalmasságot előnyben részesítik a gyorsasággal szemben, valamint biztosította a szurkolókat, hogy Röhl vezetőedző továbbra is megkap minden szükséges támogatást.
A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest.
