Durva mínuszt termelt a skót csapat: közel az újabb pénzügyi bukta?

A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest, miközben rekordnak számító 94,1 millió fontos bevételt ért el - közölte a BBC.

A skót klub éves beszámolója szerint a működési költségek 4%-kal csökkentek, 92,2 millió fontra, míg a játékoskereskedelem előtti nyereség 2,7 millió font volt, szemben az előző évi 2 millió fontos veszteséggel és a 2022-23-as szezon 10,5 millió fontos veszteségével.

Az Ibrox Stadionban játszó csapat a másodosztályból való feljutása óta eltelt kilenc évben mindössze másodszor ért el nyereséget a játékoskereskedelem előtt. Az előző alkalom a 2021-22-es szezonban volt, amikor az Európa-liga döntőjébe jutottak. A pénzügyi év lezárása után eladott játékosok - Hamza Igamane, Jefte, Ridvan Yilmaz és Cyriel Dessers - átigazolási díjai még nem szerepelnek a jelentésben.

"Egymást követő második évben értünk el rekord bevételt, csökkentettük a költségalapunkat és a játékoskereskedelem előtti nyereséget termeltünk" - áll az éves jelentésben. "Ez stabilabb alapot teremtett a csapatba és az infrastruktúrába való újabb befektetésekhez, ahogy a klub a növekedés következő szakaszába lép."

A Rangers pénzügyi helyzete jelentősen javult: míg egy évvel ezelőtt mindössze 1,7 millió font volt a készpénzállomány, ez most 30,5 millió fontra nőtt, köszönhetően az Andrew Cavenagh és befektetői csoportja által májusban végrehajtott tulajdonosváltás során érkezett tőkeinjekciónak.

"A májusban megvalósult új tőkebefektetés erős alapot adott a csapatba, létesítményeinkbe és hosszú távú jövőnkbe való további befektetésekhez" - teszi hozzá a jelentés. "Célunk az egyensúly fenntartása, a futballba való befektetés, miközben középtávon erősítjük a klub pénzügyi helyzetét."

Információk szerint a klub továbbra is fizeti legalább egy, de valószínűleg két korábbi menedzser - Russell Martin és Philippe Clement - végkielégítését, utóbbi ezen a héten csatlakozott a Norwich City csapatához. A jelenlegi edzővel, Danny Röhllel és a múlt szezon végén ideiglenesen kinevezett Barry Fergusonnal együtt a Rangers négy különböző menedzserrel dolgozott a viharos 2025-ös évben.