2025. november 23. vasárnap Kelemen, Klementina
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | |
Fizz Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Glasgow, Egyesült Királyság - 2012. január 12: A Rangers F.C. felirat a Bill Struth Main Stand felett a Glasgow-i Ibrox Stadionban, a Rangers Football Club hazai pályáján. A főtribün 1928-ban épült, lenyűgöző vörös téglahomlokzatával.
Sport

Durva mínuszt termelt a skót csapat: közel az újabb pénzügyi bukta?

Pénzcentrum
2025. november 23. 09:32

A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest, miközben rekordnak számító 94,1 millió fontos bevételt ért el - közölte a BBC.

A skót klub éves beszámolója szerint a működési költségek 4%-kal csökkentek, 92,2 millió fontra, míg a játékoskereskedelem előtti nyereség 2,7 millió font volt, szemben az előző évi 2 millió fontos veszteséggel és a 2022-23-as szezon 10,5 millió fontos veszteségével.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Ibrox Stadionban játszó csapat a másodosztályból való feljutása óta eltelt kilenc évben mindössze másodszor ért el nyereséget a játékoskereskedelem előtt. Az előző alkalom a 2021-22-es szezonban volt, amikor az Európa-liga döntőjébe jutottak. A pénzügyi év lezárása után eladott játékosok - Hamza Igamane, Jefte, Ridvan Yilmaz és Cyriel Dessers - átigazolási díjai még nem szerepelnek a jelentésben.

Skócia
Rangers
Piaci érték: 104,45M
Adatlap létrehozva: 2025.11.21.

"Egymást követő második évben értünk el rekord bevételt, csökkentettük a költségalapunkat és a játékoskereskedelem előtti nyereséget termeltünk" - áll az éves jelentésben. "Ez stabilabb alapot teremtett a csapatba és az infrastruktúrába való újabb befektetésekhez, ahogy a klub a növekedés következő szakaszába lép."

A Rangers pénzügyi helyzete jelentősen javult: míg egy évvel ezelőtt mindössze 1,7 millió font volt a készpénzállomány, ez most 30,5 millió fontra nőtt, köszönhetően az Andrew Cavenagh és befektetői csoportja által májusban végrehajtott tulajdonosváltás során érkezett tőkeinjekciónak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

"A májusban megvalósult új tőkebefektetés erős alapot adott a csapatba, létesítményeinkbe és hosszú távú jövőnkbe való további befektetésekhez" - teszi hozzá a jelentés. "Célunk az egyensúly fenntartása, a futballba való befektetés, miközben középtávon erősítjük a klub pénzügyi helyzetét."

Információk szerint a klub továbbra is fizeti legalább egy, de valószínűleg két korábbi menedzser - Russell Martin és Philippe Clement - végkielégítését, utóbbi ezen a héten csatlakozott a Norwich City csapatához. A jelenlegi edzővel, Danny Röhllel és a múlt szezon végén ideiglenesen kinevezett Barry Fergusonnal együtt a Rangers négy különböző menedzserrel dolgozott a viharos 2025-ös évben.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #foci #sport #pénzügy #bevétel #költség #veszteség #skócia #átigazolás #sportgazdaság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:03
09:32
08:59
08:35
08:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 23.
Düledező vályogházból álomotthon: így lehet modern, komfortos tér a szűk parasztházból – hazai szakértő tanácsai
2025. november 22.
Kiderült, kik tartják életben a magyar szállodaipart: tényleg ez lenne a turizmus új szuperereje?
2025. november 23.
Komoly útfejlesztés indult a horvátoknál: így csatlakozik a magyar közlekedés vérkeringésébe
2025. november 22.
Itt vannak Magyarország leghalálosabb útjai: rengeteg a horror baleset, ez azért nagyon súlyos
2025. november 22.
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
NAPTÁR
Tovább
2025. november 23. vasárnap
Kelemen, Klementina
47. hét
November 23.
Nemzetközi Aura nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
21 órája
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
2
6 napja
Formula-1 Las Vegas-i nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Las Vegas, Nevada helyszínen
3
1 hete
Hatalmas fordulat a labdarúgásban: az oroszok ellen készülhetnek a magyar válogatott focistái?
4
1 hete
Kitálalt távozásáról a Manchester City egykori kapusa: "nem volt értelme, hogy maradjak"
5
7 napja
Ilyen nincs! Az utolsó pillanatban kapott ki a válogatott, lemaradunk a világbajnokságról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapkamat
A jegybank (központi banki) irányadó kamata. Ez határozza meg a bankok által a központi bankban elhelyezett rövidtávú betétek és hitelek hozamát, ami hatással van a banki kamatokra. A jegybanki alapkamat egy ország (vagy egy monetáris unió, mint amilyen az eurozóna) irányadó kamatát jelenti, ami hatással van a banki kamatokra, és ezáltal a gazdaságra is. Kamatcsökkentéskor a betétek hozamai és a hitelek kamatai csökkenhetnek, emeléskor növekedhetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 23. 10:03
Komoly útfejlesztés indult a horvátoknál: így csatlakozik a magyar közlekedés vérkeringésébe
Pénzcentrum  |  2025. november 23. 08:10
Itt az ukránok válasza a 28 pontos béketervre: porig bombáztak 4 várost
Agrárszektor  |  2025. november 23. 09:31
Két megyén is hóvihar söpörhet át: mutatjuk hol, mire kell számítani