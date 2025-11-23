Ha nem takarítják le a több centis hóréteget, akkor elmarad a bajnoki - ezt mindenképpen elkerülnék Kozármislenyben.
Durva mínuszt termelt a skót csapat: közel az újabb pénzügyi bukta?
A Glasgow Rangers 14,8 millió fontos veszteséget jelentett a 2025 júniusával záruló pénzügyi évben, ami javulást jelent az előző évi 17,2 millió fontos veszteséghez képest, miközben rekordnak számító 94,1 millió fontos bevételt ért el - közölte a BBC.
A skót klub éves beszámolója szerint a működési költségek 4%-kal csökkentek, 92,2 millió fontra, míg a játékoskereskedelem előtti nyereség 2,7 millió font volt, szemben az előző évi 2 millió fontos veszteséggel és a 2022-23-as szezon 10,5 millió fontos veszteségével.
Az Ibrox Stadionban játszó csapat a másodosztályból való feljutása óta eltelt kilenc évben mindössze másodszor ért el nyereséget a játékoskereskedelem előtt. Az előző alkalom a 2021-22-es szezonban volt, amikor az Európa-liga döntőjébe jutottak. A pénzügyi év lezárása után eladott játékosok - Hamza Igamane, Jefte, Ridvan Yilmaz és Cyriel Dessers - átigazolási díjai még nem szerepelnek a jelentésben.
"Egymást követő második évben értünk el rekord bevételt, csökkentettük a költségalapunkat és a játékoskereskedelem előtti nyereséget termeltünk" - áll az éves jelentésben. "Ez stabilabb alapot teremtett a csapatba és az infrastruktúrába való újabb befektetésekhez, ahogy a klub a növekedés következő szakaszába lép."
A Rangers pénzügyi helyzete jelentősen javult: míg egy évvel ezelőtt mindössze 1,7 millió font volt a készpénzállomány, ez most 30,5 millió fontra nőtt, köszönhetően az Andrew Cavenagh és befektetői csoportja által májusban végrehajtott tulajdonosváltás során érkezett tőkeinjekciónak.
"A májusban megvalósult új tőkebefektetés erős alapot adott a csapatba, létesítményeinkbe és hosszú távú jövőnkbe való további befektetésekhez" - teszi hozzá a jelentés. "Célunk az egyensúly fenntartása, a futballba való befektetés, miközben középtávon erősítjük a klub pénzügyi helyzetét."
Információk szerint a klub továbbra is fizeti legalább egy, de valószínűleg két korábbi menedzser - Russell Martin és Philippe Clement - végkielégítését, utóbbi ezen a héten csatlakozott a Norwich City csapatához. A jelenlegi edzővel, Danny Röhllel és a múlt szezon végén ideiglenesen kinevezett Barry Fergusonnal együtt a Rangers négy különböző menedzserrel dolgozott a viharos 2025-ös évben.
Reális elképzelés lehet, hogy a 2036-as pályázatba Budapest is beszálljon - ezt mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai bizottság elnöke.
Kylian Mbappé 75 mérkőzés után: most összeszedték, hogyan teljesít a Real Madrid sztárja a klub korábban játszott legendáihoz képest.
Otthonában elszenvedett baleset következtében eltört az egyik lábujja Cole Palmernek, a Chelsea angol válogatott labdarúgójának.
Alex Ovechkin, a 40 éves orosz hokilegenda újabb mérföldkövet ért el, amikor csütörtök este mesterhármast szerzett a Montreal Canadiens ellen.
Toto Wolff eladta a Mercedes Formula 1 csapatában lévő részesedésének 15%-át George Kurtz amerikai milliárdosnak, ez pedig rekordértékű, 6 milliárd dolláros csapatértékelést jelent.
Visszatalálnak a győztes útra Szoboszlaiék? Folytatódik a Premier League, lassan össze kell szedniük magukat
Az Arne Slot által irányított Liverpool súlyos formahanyatlással küzd: az elmúlt hat bajnoki mérkőzésen mindössze három pontot szereztek.
A wimbledoni teniszbajnokságra tervezett, 39 új füves pálya építési terve újabb akadályba ütközött, miután a helyi lakosok fellebbezési jogot kaptak az ügyben
Boris Becker, a háromszoros wimbledoni bajnok, őszintén beszélt börtönélményeiről és arról, hogyan változtatta meg életét a 231 napos fogság, amelyet adócsalás miatt kellett letöltenie.
Massa folytathatja jogi eljárását a 2008-as "Crashgate" botrány ügyében, de a bíróság elutasította azt a kérelmét, hogy nyilvánítsák őt a 2008-as vb győztesének.
Paul Pogba a hétvégén visszatérhet a pályára közel két év kihagyás után, miután doppingvétség miatt eltiltották a labdarúgástó.
A 2026-os téli olimpián kötelező lesz a nyakvédő használata a jégkorongozók számára, elkerülendő a brutális baleseteket.
Gyomorforgató: kiskorú tanítványával lehetett viszonya a békéscsabai vívóedzőnek, kitálalt az áldozat
Egy 60 év körüli békéscsabai vívóedző ellen folyik büntetőeljárás: az edző szexuálisan kihasználta tanítványát annak kiskorúsága idején.
Londonban elhunyt Cselkó Tibor, az 1955-ben Európa-bajnok férfi kosárlabda-válogatott vezéregyénisége.
Erős párosítások alakultak ki az európai vb-pótselejtezőkben, és az is kiderült, kik kezdhetnek hazai pályán.
Hamilton visszautasítja a Ferrari elnökének kritikáját, és teljes elkötelezettségéről biztosítja a csapatot a nehéz szezon ellenére.
Elfogatóparancsot adtak ki Edouard Ndjodo, a Siófok, a Honvéd és a Ferencváros egykori kameruni légiósa ellen garázdaság miatt.
A Lakers szupersztárja lett az első játékos az NBA történetében, aki 23 egymást követő szezonban lépett pályára.
Ruben Amorim komolyan tervezi a Manchester United legendáinak visszahívását a klubhoz, hogy tapasztalataikkal segítsék a fiatal játékosok fejlődését.
