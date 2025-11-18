2025. november 18. kedd Jenő
1 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Két teniszütő és két labda együtt fekszik a salakpálya felületén. Közelkép, tenisz
Sport

Visszalépett a világelső a fontos tornától: mi történhetett Alcarazzal?

Pénzcentrum
2025. november 18. 16:43

Carlos Alcaraz világelső teniszező sérülés miatt visszalépett a spanyol Davis Kupa-csapattól, ami különösen fájdalmas neki, hiszen hazája képviselete mindig is kiemelten fontos volt számára - írta a BBC.

A 22 éves Alcaraz, aki a vasárnapi ATP-döntőben Jannik Sinnertől szenvedett vereséget, közösségi oldalán jelentette be, hogy orvosi tanácsra nem versenyezhet a jobb combhajlítójában kialakult duzzanat miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A spanyol tenisz-szövetség közleménye szerint Alcaraz már a torinói döntő első szettjében fizikai kellemetlenséget érzett a combja hátsó részében. Hétfőn ugyan még elutazott a spanyol csapat edzőtáborába, de az orvosi vizsgálatok jelentős izomrándulást és kifejezett ödémát mutattak ki a combhajlítójában.

KATTINTS a friss és élő sporteredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Spanyolország csütörtökön Csehországgal mérkőzik a Davis Kupa negyeddöntőjében, melyet Bolognában rendeznek. A nyolc csapatos döntőben Alexander Zverev, a világranglista harmadik helyezettje lesz az egyetlen top 10-es játékos, miután a világranglista második helyezettje, a négyszeres Grand Slam-győztes Sinner és honfitársa, Lorenzo Musetti is hiányoznak az olasz csapatból.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Alcaraz idén megnyerte a francia és az amerikai nyílt teniszbajnokságot, ezzel már hat Grand Slam-győzelemnél tart pályafutása során. A fiatal spanyol tehetség a múlt héten biztosította helyét az év végi világranglista élén, miután három egymást követő győzelemmel jutott tovább az ATP-döntő kieséses szakaszába. Ez már a második alkalom, hogy az év végén ő vezeti a világranglistát, miután 2022-ben ő lett az első tinédzser, aki ezt a bravúrt véghez vitte.
Címlapkép: Getty Images
#sport #spanyolország #sérülés #tenisz #teniszező #carlos alcaraz #grand slam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:16
17:10
17:01
16:43
16:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 18.
2026 igazán különleges lesz: évszázados élmény vár az emberiségre, csak pár órát kell utazni érte Budapestről
2025. november 18.
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
2025. november 18.
Hamarosan ellepik a világsztárok a fővárost: Budapestre költözik a legendás hollywoodi filmfesztivál
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
2 hete
Megszűnhet a legendás magyar kézilabdacsapat: nagyon nagy a baj, hamarosan elfogy a pénz
3
1 hete
Eddig nem látott videó került elő Michael Schumacher tragikus síbalesetéről
4
2 hete
Teszten a Decathlon NBA-s cipői: itthon is kapható, vajon megéri megvenni?
5
1 hete
Azonnali hatállyal kirúgta edzőjét a küszködő Újpest: a pletykák szerint, nagy név lehet Krznar utódja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó mértéke
az adóalap egységére jutó, adókulcs alapján (általában az adóalap %-ában), vagy tételesen kiszámított adó.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 17:10
Kihirdették a győztest: ez lett 2025-ben az Év Bejglije, nem hiszed el, mivel van töltve
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 16:15
Árháborút indít a Novo Nordisk, ennyiért adja mostantól a hírhedt fogyasztószerét: de jó lesz ez nekünk?
Agrárszektor  |  2025. november 18. 16:32
Rég nem látott hideg tör be Magyarországra: komoly havazás jöhet