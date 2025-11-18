Visszalépett a világelső a fontos tornától: mi történhetett Alcarazzal?

Carlos Alcaraz világelső teniszező sérülés miatt visszalépett a spanyol Davis Kupa-csapattól, ami különösen fájdalmas neki, hiszen hazája képviselete mindig is kiemelten fontos volt számára - írta a BBC.

A 22 éves Alcaraz, aki a vasárnapi ATP-döntőben Jannik Sinnertől szenvedett vereséget, közösségi oldalán jelentette be, hogy orvosi tanácsra nem versenyezhet a jobb combhajlítójában kialakult duzzanat miatt.

A spanyol tenisz-szövetség közleménye szerint Alcaraz már a torinói döntő első szettjében fizikai kellemetlenséget érzett a combja hátsó részében. Hétfőn ugyan még elutazott a spanyol csapat edzőtáborába, de az orvosi vizsgálatok jelentős izomrándulást és kifejezett ödémát mutattak ki a combhajlítójában.

Spanyolország csütörtökön Csehországgal mérkőzik a Davis Kupa negyeddöntőjében, melyet Bolognában rendeznek. A nyolc csapatos döntőben Alexander Zverev, a világranglista harmadik helyezettje lesz az egyetlen top 10-es játékos, miután a világranglista második helyezettje, a négyszeres Grand Slam-győztes Sinner és honfitársa, Lorenzo Musetti is hiányoznak az olasz csapatból.

Alcaraz idén megnyerte a francia és az amerikai nyílt teniszbajnokságot, ezzel már hat Grand Slam-győzelemnél tart pályafutása során. A fiatal spanyol tehetség a múlt héten biztosította helyét az év végi világranglista élén, miután három egymást követő győzelemmel jutott tovább az ATP-döntő kieséses szakaszába. Ez már a második alkalom, hogy az év végén ő vezeti a világranglistát, miután 2022-ben ő lett az első tinédzser, aki ezt a bravúrt véghez vitte.