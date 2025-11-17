A Kongói DK válogatottja tizenegyespárbajban legyőzte Nigériát, így biztosította helyét a selejtezőben.
A selejtezőkben is király lett a manchesteri ász: így vezette ki Haaland hazáját a vébére
Erling Haaland történelmi teljesítménnyel vezette Norvégiát a 2026-os világbajnokságra, miután nyolc selejtező mérkőzésen 16 gólt szerzett, ezzel kontinensek között is a legtöbb találatot jegyző játékos lett a kvalifikációs sorozatban - írja a BBC.
A 25 éves Manchester City-csatár minden selejtező mérkőzésen betalált, és vasárnap két góllal járult hozzá Norvégia világbajnoki részvételéhez. "Boldog vagyok, de inkább megkönnyebbült. Nagy a nyomás, érzem is, de élvezem" - nyilatkozta Haaland a TV2-nek a mérkőzés után.
Norvégia mindössze negyedik alkalommal jutott ki világbajnokságra, és ez lesz az első nagy tornájuk a 2000-es Európa-bajnokság óta. A skandináv ország korábban az 1938-as, 1994-es és 1998-as világbajnokságon szerepelt.
Haaland gólrekordja a válogatottban egyszerűen elképesztő: 48 mérkőzésen 55 gólt szerzett. Ő mindössze a hatodik játékos a futballtörténelemben, és az első 53 év óta, aki 50 gólt szerzett kevesebb mint 50 válogatott mérkőzésen. A norvég válogatott korábbi gólrekordját Jorgen Juve tartotta 33 találattal, ezt a rekordot 90 éven át nem döntötte meg senki.
A mostani selejtezősorozatban Haaland 16 gólt szerzett nyolc mérkőzésen, emellett két gólpasszt is kiosztott. Ez kétszer annyi gól, mint amennyit bárki más szerzett Európában. Több mint egy év telt el azóta, hogy utoljára nem talált be egy válogatott mérkőzésen.
A norvég sikerhez azonban nem csak Haaland járult hozzá: Martin Odegaard csapatkapitány, az Arsenal 26 éves középpályása hét gólpasszal az európai selejtezők legjobb előkészítője lett. Odegaard 15 éves kora óta szerepel a válogatottban, eddig 67 alkalommal lépett pályára címeres mezben.
"Norvégia soha nem fogja megnyerni a világbajnokságot, de a kvalifikáció olyan, mintha egy nagy nemzet nyerné meg a tornát. Ez lenne a legnagyobb ünnep valaha, hihetetlen jelenetek lennének Oslóban" - nyilatkozta korábban Lars Sivertsen norvég újságíró.
Haaland édesapja, Alf Inge az 1994-es világbajnokságon szerepelt Norvégiával. Erling korábban elmondta, hogy egyik nagy karriercélja, hogy túlszárnyalja édesapját. Míg Alfie soha nem nyert trófeát klubcsapataival, Erling már a Manchester Cityvel triplázott, emellett Ausztriában és Németországban is nyert bajnoki címeket.
Haaland világbajnoki szereplésével egyóttal azt is elkerüli, hogy felkerüljön azon nagy játékosok listájára, akik soha nem játszottak világbajnokságon: ilyen például George Weah, George Best vagy Alfredo di Stefano.
