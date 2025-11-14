2025. november 14. péntek Aliz
Boxer use various punch combinations, including the jab, hook, uppercut, cross, swing, straight. Getting in close to make opponent on ropes and knockout. Boxing champions win the round in boxing ring
Sport

Hatalmas bajba került a profiboksz egyik csillaga: egész karrierje tönkremehet egy pozitív teszt miatt

MTI
2025. november 14. 18:46

Az új-zélandi bokszoló még október végén adott mintát, amelynek az eredménye most érkezett meg - számára lesújtó eredménnyel.

Pozitív lett a doppingtesztje Joseph Parkernek, a Boksz Világszervezetet (WBO) korábbi nehézsúlyú világbajnokának.

A 33 éves új-zélandi sportolónak még az október 25-én adott mintájában találtak tiltott szert - azon a meccsen a 11. menetben kikapott a londoni O2 Arénában a hazai közönség előtt bokszoló Fabio Wardleytől. Az összecsapás tétje az volt, hogy ki lehet a vitathatatlan WBO-bajnok Olekszandr Uszik kihívója.

Parker - aki nem kommentálta egyelőre a hírt - 2016 decemberében Andy Ruiz Jr. legyőzésével lett a WBO világbajnoka, de 2018 márciusában elveszítette a címét a brit Anthony Joshuával szemben.
Címlapkép: Getty Images
#sport #london #boksz #világbajnok #új-zéland #dopping #profiboksz

