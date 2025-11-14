Hatalmas bajba került a profiboksz egyik csillaga: egész karrierje tönkremehet egy pozitív teszt miatt

Az új-zélandi bokszoló még október végén adott mintát, amelynek az eredménye most érkezett meg - számára lesújtó eredménnyel.

Pozitív lett a doppingtesztje Joseph Parkernek, a Boksz Világszervezetet (WBO) korábbi nehézsúlyú világbajnokának.

A 33 éves új-zélandi sportolónak még az október 25-én adott mintájában találtak tiltott szert - azon a meccsen a 11. menetben kikapott a londoni O2 Arénában a hazai közönség előtt bokszoló Fabio Wardleytől. Az összecsapás tétje az volt, hogy ki lehet a vitathatatlan WBO-bajnok Olekszandr Uszik kihívója.

Parker - aki nem kommentálta egyelőre a hírt - 2016 decemberében Andy Ruiz Jr. legyőzésével lett a WBO világbajnoka, de 2018 márciusában elveszítette a címét a brit Anthony Joshuával szemben.