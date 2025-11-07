2025. november 7. péntek Rezső
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
MÜNCHEN, NÉMETORSZÁG - 2017. május 9. : Az Allianz Arena labdarúgó-stadion látványa Münchenben, Németországban. Az Allianz Arena az FC Bayern München hazai labdarúgó-stadionja.
Sport

Legyőzhetetlen csapat épül Münchenben: miről ilyen jó idén a Bayern?

Pénzcentrum
2025. november 7. 16:45

A Bayern München idén minden Bajnokok Ligája és Bundesliga mérkőzését megnyerte, ezzel jelenleg az egyetlen veretlen csapat az európai topligákban - írta a BBC.

Az Atalanta szombaton elszenvedte első Serie A vereségét az Udinese ellen, míg a Bayern München 3-0-ra legyőzte a Bayer Leverkusent. Ezzel a müncheni együttes maradt az egyetlen veretlen csapat Európa top öt ligájában. A Bundesligában tökéletes a mérlegük: kilenc mérkőzés, kilenc győzelem, mindössze négy kapott góllal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár sokan azt gondolhatják, hogy a Bundesliga nem jelent igazi kihívást a Bayern számára, az elmúlt három szezonban komoly versenyben voltak a Borussia Dortmunddal és a Bayer Leverkusennel. A 2022-23-as idényben csak az utolsó percekben biztosították be a bajnoki címet, míg tavaly alulmaradtak a Leverkusennel szemben.

Vincent Kompany, a csapat jelenlegi menedzsere nemrég szerződéshosszabbítást írt alá, ami Louis van Gaal 2010-es időszaka óta az első ilyen korai hosszabbítás a klubnál. A belga szakember irányításával a Bayern újra a világ legjobbjai közé emelkedhet.

Németország
Bayern München
Piaci érték: 951,65M €
Bajnokság: Bundesliga
Jelenlegi helyezés: #1
Bundesliga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Bayern München
9
9
0
0
33
4
29
27
2.
RB Leipzig
9
7
1
1
19
10
9
22
3.
Borussia Dortmund
9
6
2
1
15
6
9
20
Adatlap létrehozva: 2025.11.05.

A Leverkusen elleni győzelem különösen figyelemreméltó volt, mivel Kompany több kulcsjátékosát is pihentette, köztük Harry Kane-t. Ennek ellenére a csapat már a félidőben 3-0-ra vezetett, majd visszavett a tempóból.

A Bayern már legyőzte három legfőbb kihívóját – a Leverkusent, az RB Leipziget és a Dortmundot. Bár a második helyezett Leipzigtől csak öt pont választja el őket, Kompany csapata most már a Bajnokok Ligájára is összpontosíthat, ahol kedden a Paris Saint-Germain ellen lépnek pályára.

Kompany játékstílusán erősen érződik Pep Guardiola hatása, aki alatt három szezont játszott pályafutása végén. A pozíciós játék és a formáción belüli rotáció kulcsfontosságú a Bayern támadójátékában, ami megnehezíti az ellenfél dolgát a védekezésben.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Joshua Kimmich, aki tíz éve játszik a csapatban, így nyilatkozott a jelenlegi helyzetről: "Amikor csatlakoztam 10 évvel ezelőtt, hihetetlen egyéni minőséggel voltunk felszerelve. 23-24-25 világklasszis játékosunk volt. De amikor most látom, hogyan működünk csapatként, hogyan vagyunk boldogok együtt és egymásért, ahogy ezeket az elveket a pályára visszük, ahogy az egyik fut a másikért, az nagyon különleges. Ez nem volt mindig így. 10 évvel ezelőtt más volt. Akkor több egoizmus volt a csapaton belül."

Harry Kane, aki már 22 gólt szerzett 15 mérkőzésen ebben az idényben, a csapat alázatos hozzáállását testesíti meg. A nyári átigazolási időszakban felmerült belső feszültségek ellenére, amint elkezdődött a szezon és a csapat magas szinten kezdett teljesíteni Kompany irányítása alatt, minden zaj elcsendesedett.

Kompany a helyes irányba vezeti játékosait a megfelelő hozzáállással: ráadásul Jamal Musiala, a csapat kiemelkedő tehetségű irányítója, és Alphonso Davies balhátvéd visszatérése még erősebbé teheti a csapatot a szezon során.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #bajnokok ligája #bundesliga #német foci #bayern münchen

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:14
17:58
17:36
17:15
17:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 7.
Ezért fizetnek vagyonokat a magyarok a fogorvosoknak: nagyon durva, de a legtöbben ugyanazt a hibát követik el
2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 7.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
2025. november 7.
Ausztriai melók, amikkel egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel: még nyelvtudás sem kell hozzá
2025. november 7.
Megszólalt a Gundel új séfje: egyre nehezebb a drágulásban lavírozni, de a legendás fogásainkat muszáj megtartani
NAPTÁR
Tovább
2025. november 7. péntek
Rezső
45. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Minden készen áll: épülhet az új gigastadion, minden engedély megvan
2
6 napja
Gyászol a sportvilág: meghalt a világrekorder rúdugró
3
2 hete
Véget érhet a 140 éves angol klub története: semmi sem menti meg őket a csődtől?
4
1 hete
Családjával együtt veszett oda a magyar sportvezető a kenyai tragédiában: itt van, amit eddig tudni lehet
5
1 hete
Megdöbbentő állítást tett a Fradiról Zacher Gábor: durva, mit látott a kispad mellett
PÉNZÜGYI KISOKOS
Treasury ügyletek
Saját számlás devizaügyletek és kamatügyletek gyűjtőfogalma.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 17:58
Kvíz: Híres magyar művészházaspárok a reflektorfényben! Te meg tudod mondani, kinek ki volt a férje, felesége?
Pénzcentrum  |  2025. november 7. 17:01
Banktitok a postában: így derül ki, mennyit spórolhattál volna a számláddal
Agrárszektor  |  2025. november 7. 17:02
Így kerülhetsz le a NAV feketelistájáról: nem fogod elhinni, mi az új szabály