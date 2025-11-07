Legyőzhetetlen csapat épül Münchenben: miről ilyen jó idén a Bayern?

A Bayern München idén minden Bajnokok Ligája és Bundesliga mérkőzését megnyerte, ezzel jelenleg az egyetlen veretlen csapat az európai topligákban - írta a BBC.

Az Atalanta szombaton elszenvedte első Serie A vereségét az Udinese ellen, míg a Bayern München 3-0-ra legyőzte a Bayer Leverkusent. Ezzel a müncheni együttes maradt az egyetlen veretlen csapat Európa top öt ligájában. A Bundesligában tökéletes a mérlegük: kilenc mérkőzés, kilenc győzelem, mindössze négy kapott góllal.

Bár sokan azt gondolhatják, hogy a Bundesliga nem jelent igazi kihívást a Bayern számára, az elmúlt három szezonban komoly versenyben voltak a Borussia Dortmunddal és a Bayer Leverkusennel. A 2022-23-as idényben csak az utolsó percekben biztosították be a bajnoki címet, míg tavaly alulmaradtak a Leverkusennel szemben.

Vincent Kompany, a csapat jelenlegi menedzsere nemrég szerződéshosszabbítást írt alá, ami Louis van Gaal 2010-es időszaka óta az első ilyen korai hosszabbítás a klubnál. A belga szakember irányításával a Bayern újra a világ legjobbjai közé emelkedhet.

Németország Bayern München Piaci érték: 951,65M € Bajnokság: Bundesliga Jelenlegi helyezés: #1 Bundesliga helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Bayern München 9 9 0 0 33 4 29 27 2. RB Leipzig 9 7 1 1 19 10 9 22 3. Borussia Dortmund 9 6 2 1 15 6 9 20 Adatlap létrehozva: 2025.11.05.

A Leverkusen elleni győzelem különösen figyelemreméltó volt, mivel Kompany több kulcsjátékosát is pihentette, köztük Harry Kane-t. Ennek ellenére a csapat már a félidőben 3-0-ra vezetett, majd visszavett a tempóból.

A Bayern már legyőzte három legfőbb kihívóját – a Leverkusent, az RB Leipziget és a Dortmundot. Bár a második helyezett Leipzigtől csak öt pont választja el őket, Kompany csapata most már a Bajnokok Ligájára is összpontosíthat, ahol kedden a Paris Saint-Germain ellen lépnek pályára.

Kompany játékstílusán erősen érződik Pep Guardiola hatása, aki alatt három szezont játszott pályafutása végén. A pozíciós játék és a formáción belüli rotáció kulcsfontosságú a Bayern támadójátékában, ami megnehezíti az ellenfél dolgát a védekezésben.

Joshua Kimmich, aki tíz éve játszik a csapatban, így nyilatkozott a jelenlegi helyzetről: "Amikor csatlakoztam 10 évvel ezelőtt, hihetetlen egyéni minőséggel voltunk felszerelve. 23-24-25 világklasszis játékosunk volt. De amikor most látom, hogyan működünk csapatként, hogyan vagyunk boldogok együtt és egymásért, ahogy ezeket az elveket a pályára visszük, ahogy az egyik fut a másikért, az nagyon különleges. Ez nem volt mindig így. 10 évvel ezelőtt más volt. Akkor több egoizmus volt a csapaton belül."

Harry Kane, aki már 22 gólt szerzett 15 mérkőzésen ebben az idényben, a csapat alázatos hozzáállását testesíti meg. A nyári átigazolási időszakban felmerült belső feszültségek ellenére, amint elkezdődött a szezon és a csapat magas szinten kezdett teljesíteni Kompany irányítása alatt, minden zaj elcsendesedett.

Kompany a helyes irányba vezeti játékosait a megfelelő hozzáállással: ráadásul Jamal Musiala, a csapat kiemelkedő tehetségű irányítója, és Alphonso Davies balhátvéd visszatérése még erősebbé teheti a csapatot a szezon során.