Itt az újabb magyar kerethirdetés: két újoncot is behívott Marco Rossi

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, a selejtezősorozat októberi fordulójához képest annyi a változás, hogy Molnár Rajmund és Tóth Barna helyére Bárány és Redzic került be.

A magyar válogatott, amely a pótselejtezőt érő második helyen áll az európai vb-selejtezők F csoportjában, november 13-án Örményországban lép pályára, három nappal később pedig Írország csapatát fogadja a sorozat zárásán.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

védők:

Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

