2025. november 4. kedd
12 °C Budapest
Hivatalos a Sziget fesztivál 2026-os időpontja: ekkor kezdődik a jegyek, bérletek értékesítése
Telki, 2025. október 13.Szalai Attila, Szoboszlai Dominik és Varga Barnabás (b-j) a magyar labdarúgó-válogatott edzésén az MLSZ Telki Edzőközpontjában 2025. október 13-án. A magyar csapat másnap világbajnoki selejtező mérkőzést játsz
Sport

Itt az újabb magyar kerethirdetés: két újoncot is behívott Marco Rossi

MTI
2025. november 4. 13:22

Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a jövő héten sorra kerülő, örmények és írek elleni világbajnoki selejtezőkre készül.

Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, a selejtezősorozat októberi fordulójához képest annyi a változás, hogy Molnár Rajmund és Tóth Barna helyére Bárány és Redzic került be.

A magyar válogatott, amely a pótselejtezőt érő második helyen áll az európai vb-selejtezők F csoportjában, november 13-án Örményországban lép pályára, három nappal később pedig Írország csapatát fogadja a sorozat zárásán.

Magyarország
Hungary
Piaci érték: 182,50M €
Adatlap létrehozva: 2025.11.04.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

védők:

Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)

középpályások:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK Stockholm), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

támadók:

Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (DAC Dunaszerdahely), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
#sport #labdarúgás #magyar válogatott #szoboszlai dominik #magyar foci #marco rossi #válogatott #ferencváros

