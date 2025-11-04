Piolit lemondásra kérte fel a violák klubvezetése, azonban ő hallani sem akart erről - nem csoda az eredmények láttán sem, hogy kirúgták.
Itt az újabb magyar kerethirdetés: két újoncot is behívott Marco Rossi
Bárány Donát és Redzic Damir személyében két újonc kapott meghívót a magyar labdarúgó-válogatott keretébe, amely a jövő héten sorra kerülő, örmények és írek elleni világbajnoki selejtezőkre készül.
Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a 26 fős névsort, a selejtezősorozat októberi fordulójához képest annyi a változás, hogy Molnár Rajmund és Tóth Barna helyére Bárány és Redzic került be.
A magyar válogatott, amely a pótselejtezőt érő második helyen áll az európai vb-selejtezők F csoportjában, november 13-án Örményországban lép pályára, három nappal később pedig Írország csapatát fogadja a sorozat zárásán.
A magyar labdarúgó-válogatott kerete:
kapusok:
Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)
védők:
Balogh Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
középpályások:
Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK Stockholm), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
támadók:
Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (DAC Dunaszerdahely), Sallai Roland (Galatasaray), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Újra nevelőedzőjével, Kocsis Mártával készül Jackl Vivien, a párizsi olimpián is szerepelt, ifjúsági és felnőtt Európa-bajnok úszó.
Will Still úgy lett futballedző, hogy korábban egy focis szimulátorban ért el kimagasló eredményeket.
Trent Alexander-Arnold kijelentette, hogy a Liverpool iránti érzései nem változnak, függetlenül attól, milyen fogadtatásban részesül volt csapata otthonában.
Charles Leclerc egy félmillió dolláros ékszert választott a nagy kérdéshez, amiről már a közösségi médiában is láthatók a képek.
Gareth Southgate inkább a fiatal játékosok mentorálásával szeretne foglalkozni a közelebbi jövőben.
Sepsi Ádám és Szabó Benedek is kivívta részvételét a World Darts Federation (WDF) által szervezett lakeside-i világbajnokságra - adta hírül a Magyar Darts Szövetség.
A 32 éves angol csatár szerződésében 65 millió eurós kivásárlási záradék szerepel, amit a Barcelona vélhetően szívesen ki is fizetne.
A volt kerékpáros 101 éves volt, a tavalyi olimpia megnyitóján meg a lángot is vitte.
Jannik Sinner legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot a párizsi Masters-tornán, ezzel visszaszerezte világelsőségét és meghosszabbította 26 mérkőzéses győzelmi sorozatát.
Formula-1 brazil nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Sao Paolo, Brazília helyszínen
Egy hét múlva tartják Sao Paoloban a 2025-ös Forma 1-es világbajnokság következő versenyhétvégéjét, a híres és több évtizedes múltra visszatekintő Sao Paolo-i Nagydíjat.
A Tottenham Hotspur újabb hazai vereséget szenvedett, ezúttal a Chelsea ellen, ami tovább mélyíti a csapat körüli válsághangulatot.
A Wolverhampton Wanderers menesztette Vitor Pereira vezetőedzőt, miután a csapat az idei Premier League szezonban még egyetlen mérkőzést sem tudott megnyerni.
A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, miután kiderült, hogy fogadási tevékenységben vettek részt
Már nem Patrick Vieira az olasz labdarúgó-bajnokságban nyeretlenül sereghajtó Genoa vezetőedzője.
Nyolcvanhat éves korában elhunyt a finn Pentti Nikula, a férfi rúdugrás korábbi világcsúcstartója - adta hírül a helsinki Ilta-Sanomat című újság.
Elszállt az agya az amerikai légiósnak, ököllel akarta elhallgattatni az őt kritizáló egyik drukkert.
Az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta arra figyelmeztet, hogy a klubok akár versenysorozatokból is visszaléphetnek a túlzsúfolt menetrend miatt.
A Liverpool menedzsere kijelentette, hogy elégedett a csapat keretével, annak ellenére, hogy korábban még aggodalmát fejezte ki a rendelkezésére álló keret mélységével kapcsolatban.