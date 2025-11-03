Újra Janik Sinner a világelső: nem volt ellenfele, simán nyert az olasz gigasztár

Jannik Sinner legyőzte Felix Auger-Aliassime-ot a párizsi Masters-tornán, ezzel visszaszerezte világelsőségét és meghosszabbította 26 mérkőzéses győzelmi sorozatát fedett pályás kemény borításon - írta meg a BBC.

Az olasz teniszező 6-4, 7-6 (7-4) arányban diadalmaskodott a kanadai ellenfél felett, így 250 ponttal megelőzte riválisát, Carlos Alcarazt a világranglistán a november 9-én kezdődő ATP-világbajnokság előtt.

Sinner győzelme biztosítja, hogy az év végi világelsőségért folyó verseny az utolsó tornáig nyitott marad, ami méltó lezárása lehet annak az évnek, amelyben az Alcarazzal való rivalizálása új magasságokba emelkedett. A két játékos az elmúlt nyolc Grand Slam-tornát egymás között osztotta fel, és továbbra is kiemelkednek a mezőnyből.

Dominanciájukat jól mutatja, hogy a második helyezett Alcaraz és a harmadik Alexander Zverev közötti pontkülönbség (5690) nagyobb, mint a német játékos teljes pontszáma (5560).

"Nem csak rajtam múlik, de természetesen örülök, hogy visszatértem az első helyre" - nyilatkozta Sinner, aki tavaly megnyerte az ATP-világbajnokságot. "A cél az volt, hogy napról napra haladjak, és maximalizáljam a potenciálomat, amit sikerült is megtennem. Most feltöltődünk, és reméljük, a lehető legjobban felkészülünk Torinóra."

Sinner 65 hetes világelsőségének Alcaraz vetett véget, amikor legyőzte az olaszt a szeptemberi US Open döntőjében. Most azonban stílusosan szerezte vissza a vezető pozíciót, hiszen a legkevesebb játékot veszítette el a párizsi torna történetében, amióta azt kemény pályán rendezik 2007 óta.

Az ausztrál nyílt és wimbledoni bajnok mindössze három pontot veszített öt adogatójátéka során, és teljesen magabiztosan nyerte meg az első szettet. Első adogatásainak 93%-át megnyerte a nyitó játszmában, és az alapvonalról is dominált, ahol 25-ből 17 pontot szerzett meg.

Auger-Aliassime emelte játéka színvonalát, több bréklabdát is hárított a második szettben, sőt 4-3-ra vezetett, de Sinner továbbra sem adott lehetőséget ellenfelének. Bár rövid ideig úgy tűnt, fizikailag küszködik, 5-5-re egyenlített, miután először került fogadóelőnybe, amikor a szettben maradásért adogatott, és végül mindkét játékos rövidítésre kényszerült.

A második szettben mindössze három ki nem kényszerített hibát vétő Sinnernek egyetlen mini-brék is elegendő volt a győzelemhez, és első mérkőzéslabdáját értékesítve emelhette magasba a torna egyedi, fa alakú trófeáját.

A páros döntőben a brit Henry Patten és a finn Harri Heliovaara legyőzte a brit Julian Cash és Lloyd Glasspool kettőst 6-3, 6-4 arányban, megszerezve első közös ATP Masters 1000-es címüket. Alfie Hewett pedig honfitársát, Gordon Reidet múlta felül 7-5, 6-7 (4-7), 6-0-ra a kerekesszékes férfi egyes első párizsi döntőjében.