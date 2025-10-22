Hatott a játékosok tüntetése: nem lesz spanyol bajnoki Miamiban, ma jelentették be

Mégsem rendezik meg Miamiban a futballtörténelem első európai bajnoki mérkőzését, amelyen az FC Barcelona és a Villarreal csapott volna össze egymással.

A spanyol élvonal, azaz a La Liga hivatalos közleménye szerint a promóterrel folytatott tárgyalás után született meg a döntés, amelynek oka, hogy Spanyolországban heves tiltakozást váltott ki a terv.

A La Liga ugyanakkor jelezte, mélységesen sajnálja, hogy nem jöhetett létre a projekt, amely történelmi és páratlan lehetőséget jelentett volna a spanyol futball nemzetközi terjeszkedésére. "Ez a mérkőzés hatalmas lépés lehetett volna a bajnokság globális terjeszkedésében, erősítve a klubok nemzetközi jelenlétét" - olvasható a kommünikében.

A korábbi bejelentés szerint a Barcelona a La Liga 17. fordulójában, december 20-án csapott volna össze a Villarreal együttesével a floridai metropoliszban, ahol korábbi klubikonja, Lionel Messi futballozik jelenleg.