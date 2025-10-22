Crosby már majdnem 1900 pontnál jár, amivel most lett a pittshburghi csapat legeredményesebb hokisa.
Hatott a játékosok tüntetése: nem lesz spanyol bajnoki Miamiban, ma jelentették be
Mégsem rendezik meg Miamiban a futballtörténelem első európai bajnoki mérkőzését, amelyen az FC Barcelona és a Villarreal csapott volna össze egymással.
A spanyol élvonal, azaz a La Liga hivatalos közleménye szerint a promóterrel folytatott tárgyalás után született meg a döntés, amelynek oka, hogy Spanyolországban heves tiltakozást váltott ki a terv.
A La Liga ugyanakkor jelezte, mélységesen sajnálja, hogy nem jöhetett létre a projekt, amely történelmi és páratlan lehetőséget jelentett volna a spanyol futball nemzetközi terjeszkedésére. "Ez a mérkőzés hatalmas lépés lehetett volna a bajnokság globális terjeszkedésében, erősítve a klubok nemzetközi jelenlétét" - olvasható a kommünikében.
A korábbi bejelentés szerint a Barcelona a La Liga 17. fordulójában, december 20-án csapott volna össze a Villarreal együttesével a floridai metropoliszban, ahol korábbi klubikonja, Lionel Messi futballozik jelenleg.
Október 27-én, 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott november 16-i, Írország elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésére.
Kompany a vezetőség, a játékosok és a szurkolók bizalmát is élvezi, most újabb évekre kötelezte el magát a csapat élén.
A Charlotte Chess Center, ahol vezetőedzőként dolgozott, hétfőn jelentette be Daniel Naroditsky halálát.
A Nottingham Forest Sean Dyche-ot nevezte ki új vezetőedzőjének, aki 2027 nyaráig szóló szerződést írt alá a klubbal.
A Brentford 2-0-ra legyőzte a West Ham Unitedet a Premier League-ben - ez a londoni csapat számára már az ötödik egymást követő hazai vereség volt.
A Mjallby 2-0-ra legyőzte az IFK Göteborgot, ezzel bebiztosítva története első bajnoki címét a svéd élvonalban.
Hetekre kidőlt a Manchester City vezére: megerősítette Guardiola, sokáig nem lesz bevethető a sztárjátékos
Rodri továbbra sem játszhat a Manchester Cityben, Guardiola megerősítette, hogy a spanyol középpályás kihagyja a Villarreal és az Aston Villa elleni mérkőzéseket is.
Egy egyesült arab emírségekbeli befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen nagykövetük a Manchester United felvásárlási kísérletében.
Max Verstappen egyre közelebb kerül a világbajnoki címhez, miután az Amerikai Nagydíjon aratott győzelmével jelentősen csökkentette hátrányát a McLaren pilótáival szemben.
A Liverpool negyedik egymást követő vereségét szenvedte el, miután a Manchester United több mint kilenc év után először győzött az Anfielden..
Graham Potter lett a svéd labdarúgó-válogatott új szövetségi kapitánya, aki rövid távú szerződéssel segíti a csapatot a világbajnoki kvalifikációs küzdelmekben.
A zöld-fehérek kapusa fellökött egy labdaszedőt a vasárnap esti Derbin, így várhatóan több meccses eltiltást kap majd.
A Svájci Legfelsőbb Bíróság nem adott igazat az olimpiai bronzérmes úszó Kenderesi Tamásnak, akinek így érvényben marad doppingvétség miatt kiszabott négyéves eltiltása.
Doug Martin, a korábbi NFL All-Pro futójátékos, a Tampa Bay Buccaneers egykori sztárja 36 éves korában elhunyt
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?
Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.
Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres.
Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.