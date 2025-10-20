2025. október 20. hétfő Vendel
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, Egyesült Királyság - 2018. május 19: Sir Alex Ferguson bronzszobra az Alex Ferguson lelátó előtt az Old Trafford stadionban, a Manchester United otthonában.
Sport

Tényleg ezerrel zajlik a manchesteri tulajdonoscsere: már egy másik legendát is megkerestek

Pénzcentrum
2025. október 20. 16:17

Egy egyesült arab emírségekbeli befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen nagykövetük a Manchester United felvásárlási kísérletében - írta meg a The Peoples Person.

A Manchester United ismét felvásárlási pletykák középpontjába került. Bár Sir Jim Ratcliffe brit milliárdos vegyipari cége, az Ineos 2023 decemberében részleges irányítást szerzett a klub felett, azóta is csak 28,94%-os tulajdonrésszel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a Glazer család továbbra is többségi tulajdonos, annak ellenére, hogy a futballszakmai döntésekben háttérbe vonultak. Technikailag tehát továbbra is eladhatnák a klubot egy másik befektetőnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A The Sun szerint egy ismeretlen, egyesült arab emírségekbeli milliárdosokból álló konzorcium készül ajánlatot tenni a Glazer család által birtokolt részvényekre. Ben Jacobs újságíró korábban már beszámolt arról, hogy az International Holding Company (IHC) részt vesz egy emírségekbeli konzorcium összeállításában.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A jelentések szerint a befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen a felvásárlási kísérlet nagykövete. A hatszoros Premier League-győztes korábbi játékos világszerte ismert személyisége miatt ő lenne a legideálisabb választás a konzorcium számára.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A források szerint Wayne Rooney és Eric Cantona is a lehetséges nagykövetek között szerepel, de Beckham globális ismertsége miatt ő a favorit. A korábbi angol válogatott játékos becsült vagyona 300 millió font, és már tulajdonrésszel rendelkezik a Salford City és az Inter Miami klubokban is.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #sport #felvásárlás #futball #egyesült arab emírségek #manchester united #premier league #david beckham #sportgazdaság #angol foci #wayne rooney #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:30
17:15
17:04
16:46
16:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
2025. október 20.
Súlyos boltbezárásokra készülhetnek a magyar vásárlók: már a héten elkezdődik, muszáj előre készülni
2025. október 20.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
2
1 hete
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
6 napja
Gyászol a tornasport: meghalt a háromszoros olimpiai bajnok
4
2 hete
Erre kevesen számítottak: fű alatt Magyarország lett az egyik legnagyobb kerékpár-nagyhatalom
5
18 órája
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Privatív kártya
Csak egy bizonyos helyen használható bankkártya. Általában a co-branded kártyák között vannak ilyenek (pl.: IKEA-kártya).

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 16:04
Így verik át saját magukat a boltokban a magyarok: az árstopban bíznak, pedig van nagyobb baj is
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 15:03
Kiadták a vészjelzést, brutál szélvihar csaphat le Magyarországra: október 23-án lehetnek a legnagyobb lökések
Agrárszektor  |  2025. október 20. 16:33
Csúnyán elbánt az időjárás az ukránokkal: óriási a kár ennél a gyümölcsnél