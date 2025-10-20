Max Verstappen egyre közelebb kerül a világbajnoki címhez, miután az Amerikai Nagydíjon aratott győzelmével jelentősen csökkentette hátrányát a McLaren pilótáival szemben.
Tényleg ezerrel zajlik a manchesteri tulajdonoscsere: már egy másik legendát is megkerestek
Egy egyesült arab emírségekbeli befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen nagykövetük a Manchester United felvásárlási kísérletében - írta meg a The Peoples Person.
A Manchester United ismét felvásárlási pletykák középpontjába került. Bár Sir Jim Ratcliffe brit milliárdos vegyipari cége, az Ineos 2023 decemberében részleges irányítást szerzett a klub felett, azóta is csak 28,94%-os tulajdonrésszel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a Glazer család továbbra is többségi tulajdonos, annak ellenére, hogy a futballszakmai döntésekben háttérbe vonultak. Technikailag tehát továbbra is eladhatnák a klubot egy másik befektetőnek.
A The Sun szerint egy ismeretlen, egyesült arab emírségekbeli milliárdosokból álló konzorcium készül ajánlatot tenni a Glazer család által birtokolt részvényekre. Ben Jacobs újságíró korábban már beszámolt arról, hogy az International Holding Company (IHC) részt vesz egy emírségekbeli konzorcium összeállításában.
A jelentések szerint a befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen a felvásárlási kísérlet nagykövete. A hatszoros Premier League-győztes korábbi játékos világszerte ismert személyisége miatt ő lenne a legideálisabb választás a konzorcium számára.
A források szerint Wayne Rooney és Eric Cantona is a lehetséges nagykövetek között szerepel, de Beckham globális ismertsége miatt ő a favorit. A korábbi angol válogatott játékos becsült vagyona 300 millió font, és már tulajdonrésszel rendelkezik a Salford City és az Inter Miami klubokban is.
Doug Martin, a korábbi NFL All-Pro futójátékos, a Tampa Bay Buccaneers egykori sztárja 36 éves korában elhunyt
Formula-1 mexikói nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Mexikóváros, Mexikó helyszínen
Mikor nézhetjük a közvetítést a tévében, mikor lesz az időmérő edzés és a verseny a Forma 1 Mexikói Nagydíjának hétvégéjén?
Verstappen győzelmét egy pillanatig sem veszélyeztette semmi, és egyre jobban mászik vissza a két McLarenes nyakára az összetettben.
Az egykori Manchester United-tehetség, Ramon Calliste ma luxusóra-üzletével évi 15 millió fontot keres.
Wayne Rooney szerint nem a környezet okolható Marcus Rashford korábbi gyenge teljesítményéért a Manchester Unitednél.
Ange Postecoglou mindössze 39 nap után távozott a Nottingham Forest vezetőedzői posztjáról, ami a Premier League történetének egyik legrövidebb menedzseri időszaka.
A spanyol labdarúgók tiltakozást szerveztek a La Liga azon döntése ellen, hogy december 20-án Miamiban rendezik meg a Villarreal-Barcelona mérkőzést
Nincs vége a kitiltási botránynak Angliában: beszállt a brit kormány, mindenképp akarnak vendégszurkolókat
A brit kormány mindent megtesz a Maccabi Tel Aviv szurkolóit érintő birminghami tilalom feloldásáért.
Marc Guehi, az angol válogatott védője közölte a Crystal Palace-szal, hogy nem hosszabbítja meg szerződését és jövőre távozik a klubtól.
Az Angol Labdarúgó Liga (EFL) közlése szerint a 2024-25-ös szezonban mintegy 900 játékos szenvedett el online bántalmazást, és 141 rasszista incidens történt a stadionokban.
Egymással ütköztek a McLarenek, és mindkettő kiesett a sprintfutamon. Verstappen köszönte szépen a lehetőséget, és be is húzta a versenyt.
39 nap után kötöttek útilaput Ange Postecoglu talpára, a Forestnek a harmadik edzője következhet az idényben.
Kifúrják a Manchester United tulajdonosát? Elképesztő puccs készülhet, régi legenda is beszállhatott
Eric Cantona, a Manchester United legendája már korábban élesen bírálta Sir Jim Ratcliffe tulajdonosi tevékenységét.
Itt a legjobban kereső focisták listája: még mindig durva pénzeket tesz zsebre Ronaldo, de a fiatalok már a sarkában vannak
Cristiano Ronaldo vezeti a világ legjobban fizetett labdarúgóinak listáját 280 millió dolláros éves bevétellel.
"Az emberek véleményéből nem veszek kenyeret": kiakadtak a szurkolók a "kokszolimpia" újabb résztvevőjeére
Shane Ryan, háromszoros olimpikon ír úszó bejelentette, hogy részt vesz a doppingszerek használatát engedélyező Enhanced Games versenyen
Jamie Carragher négy fő okot azonosított Mohamed Salah gyengébb teljesítményére a Liverpool csatárának jelenlegi formahanyatlása mögött.
Nem lehetnek ott a Makkabi Tel-Aviv szurkolói az Aston Villa elleni november 6-i idegenbeli találkozón a labdarúgó Európa-ligában.
A régi idők szerelését idézi meg az a mez, amelyet a csapat is visel a vasárnapi derbin - a szurkolók is hozzájuthatnak, de borsos áron,...
