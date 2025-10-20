Tényleg ezerrel zajlik a manchesteri tulajdonoscsere: már egy másik legendát is megkerestek

Egy egyesült arab emírségekbeli befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen nagykövetük a Manchester United felvásárlási kísérletében - írta meg a The Peoples Person.

A Manchester United ismét felvásárlási pletykák középpontjába került. Bár Sir Jim Ratcliffe brit milliárdos vegyipari cége, az Ineos 2023 decemberében részleges irányítást szerzett a klub felett, azóta is csak 28,94%-os tulajdonrésszel rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a Glazer család továbbra is többségi tulajdonos, annak ellenére, hogy a futballszakmai döntésekben háttérbe vonultak. Technikailag tehát továbbra is eladhatnák a klubot egy másik befektetőnek.

A The Sun szerint egy ismeretlen, egyesült arab emírségekbeli milliárdosokból álló konzorcium készül ajánlatot tenni a Glazer család által birtokolt részvényekre. Ben Jacobs újságíró korábban már beszámolt arról, hogy az International Holding Company (IHC) részt vesz egy emírségekbeli konzorcium összeállításában.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A jelentések szerint a befektetői csoport megkereste David Beckhamet, hogy legyen a felvásárlási kísérlet nagykövete. A hatszoros Premier League-győztes korábbi játékos világszerte ismert személyisége miatt ő lenne a legideálisabb választás a konzorcium számára.

A források szerint Wayne Rooney és Eric Cantona is a lehetséges nagykövetek között szerepel, de Beckham globális ismertsége miatt ő a favorit. A korábbi angol válogatott játékos becsült vagyona 300 millió font, és már tulajdonrésszel rendelkezik a Salford City és az Inter Miami klubokban is.