gyászhír
Gyászol a floridai futballcsapat: fiatalon halt meg egykori sztárjátékosuk

2025. október 20. 10:22

Doug Martin, a korábbi NFL All-Pro futójátékos, a Tampa Bay Buccaneers egykori sztárja 36 éves korában elhunyt - tudósított az ESPN.

A család vasárnap kiadott közleményében jelentette be a tragikus hírt. "Nagy szomorúsággal tudatjuk, hogy Doug Martin szombat reggel elhunyt. A halál oka jelenleg ismeretlen. Kérjük, tartsák tiszteletben magánéletünket ebben az időszakban" - áll a több médiumnak is eljuttatott közleményben.

A Tampa Bay Buccaneers, ahol Martin NFL-karrierjének hat évét töltötte, "szurkolói kedvencként" emlékezett meg róla, aki "maradandó hatást gyakorolt a franchise-ra". A csapat 50 éves jubileumi ünnepségén beválasztották a franchise történetének 50 legjobb játékosa közé.

Az alacsony, mindössze 175 cm magas Martin kemény futóstílusáról volt ismert, ami a "Muscle Hamster" (Izomhörcsög) becenevet eredményezte számára. NFL-pályafutása során összesen 5356 yardot és 30 touchdownt szerzett.

A Boise State egyetem korábbi sztárja 2012-ben került a Tampa Bay csapatához az első kör 31. választottjaként, és azonnal kirobbanó teljesítményt nyújtott: első szezonjában 1454 yardot futott, 11 touchdownt szerzett, valamint 49 elkapásból további 472 yardot és egy touchdownt ért el, ami Pro Bowl-meghívást eredményezett számára. Akkoriban a harmadik legtöbb összesített yardot szerezte újonc játékosként az NFL történetében.

Martin legjobb szezonja 2015-ben volt, amikor All-Pro elismerést kapott, 1402 yardot futott, hat touchdownt szerzett, valamint 33 elkapásból 271 yardot és egy további touchdownt ért el. Két további szezont töltött a Tampa Bay csapatánál, majd 2018-ban a Raidersnél fejezte be pályafutását.
Címlapkép: Getty Images
11:15
11:03
10:49
10:42
10:38
