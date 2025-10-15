2025. október 15. szerda Teréz
A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Visszatér a Tottenhamhez a korábban eltiltott igazgató: könyvelési ügy miatt nem dolgozhatott

Pénzcentrum
2025. október 15. 18:11

Fabio Paratici visszatér a Tottenham Hotspurhöz sportigazgatói pozícióban, két évvel távozása után. Az olasz szakember Johan Lange mellett fog dolgozni a klub új vezetői struktúrájában - tudósított a The Standard.

A Tottenham Hotspur bejelentette, hogy Fabio Paratici sportigazgatóként tér vissza a klubhoz. Az olasz szakember 2021 és 2023 között a Spurs futballigazgatójaként dolgozott, majd lemondott pozíciójáról, miután elvesztette fellebbezését egy 30 hónapos, világszerte érvényes eltiltás ellen, amit a FIFA kiterjesztett.

Paratici az elmúlt időszakban tanácsadóként továbbra is kapcsolatban maradt a klubbal, most azonban hivatalosan is visszatér a londoni együtteshez. A múlt hónapban 18 hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy, a Juventusnál töltött idejéből származó könyvelési ügyben.

Az új struktúrában két sportigazgató lesz: Paratici mellett Johan Lange is előlépett ebbe a pozícióba, aki korábban technikai igazgatóként dolgozott a klubnál. Vinai Venkatesham továbbra is vezérigazgatóként felel a klub napi működéséért.

"Örömmel térek vissza egy olyan klubhoz, amit szeretek. Tanácsadóként már hónapok óta együtt dolgozom Johannal, Vinaijal és Thomasszal, és most várom, hogy visszatérjek Londonba és teljes munkaidőben csatlakozzak a csapathoz" - nyilatkozta Paratici.

Lange, aki két éve érkezett a Spurshöz az Aston Villa sportigazgatói pozíciójából, hozzátette: "Határozottan hiszem, hogy valami különlegeset építünk itt a Tottenham Hotspurnél, és várom, hogy Fabióval együtt dolgozhassak az új férfi futball struktúránkban."

A klub további változásokat is tervez, hamarosan megkezdik egy futballműködési igazgató keresését, aki Paratici és Lange munkáját fogja támogatni, és több részleget irányít majd a klub edzőközpontjában.

A Tottenham jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt időszakban, a legfontosabb Daniel Levy távozása volt a végrehajtó elnöki pozícióból közel 25 év után. Peter Charrington lett az új, nem végrehajtó elnök, aki nem vesz részt aktívan a klub napi működésében.

"Ez egy fontos fejlődés a működésünkben" - mondta Venkatesham vezérigazgató. "Egy sportigazgató feladatköre ma már hatalmas, és azzal, hogy egyesítjük Johan és Fabio kivételes vezetői képességeit, megteremtjük a tartós siker alapjait."
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #premier league #FIFA #tottenham #eltiltás #angol foci #juventus

