Európa topklubjai, köztük több Premier League csapat is tárgyalásokat folytattak a mérkőzésenkénti hat cserelehetőség bevezetéséről.
Visszatér a Tottenhamhez a korábban eltiltott igazgató: könyvelési ügy miatt nem dolgozhatott
Fabio Paratici visszatér a Tottenham Hotspurhöz sportigazgatói pozícióban, két évvel távozása után. Az olasz szakember Johan Lange mellett fog dolgozni a klub új vezetői struktúrájában - tudósított a The Standard.
A Tottenham Hotspur bejelentette, hogy Fabio Paratici sportigazgatóként tér vissza a klubhoz. Az olasz szakember 2021 és 2023 között a Spurs futballigazgatójaként dolgozott, majd lemondott pozíciójáról, miután elvesztette fellebbezését egy 30 hónapos, világszerte érvényes eltiltás ellen, amit a FIFA kiterjesztett.
Paratici az elmúlt időszakban tanácsadóként továbbra is kapcsolatban maradt a klubbal, most azonban hivatalosan is visszatér a londoni együtteshez. A múlt hónapban 18 hónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy, a Juventusnál töltött idejéből származó könyvelési ügyben.
Az új struktúrában két sportigazgató lesz: Paratici mellett Johan Lange is előlépett ebbe a pozícióba, aki korábban technikai igazgatóként dolgozott a klubnál. Vinai Venkatesham továbbra is vezérigazgatóként felel a klub napi működéséért.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!
"Örömmel térek vissza egy olyan klubhoz, amit szeretek. Tanácsadóként már hónapok óta együtt dolgozom Johannal, Vinaijal és Thomasszal, és most várom, hogy visszatérjek Londonba és teljes munkaidőben csatlakozzak a csapathoz" - nyilatkozta Paratici.
Lange, aki két éve érkezett a Spurshöz az Aston Villa sportigazgatói pozíciójából, hozzátette: "Határozottan hiszem, hogy valami különlegeset építünk itt a Tottenham Hotspurnél, és várom, hogy Fabióval együtt dolgozhassak az új férfi futball struktúránkban."
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A klub további változásokat is tervez, hamarosan megkezdik egy futballműködési igazgató keresését, aki Paratici és Lange munkáját fogja támogatni, és több részleget irányít majd a klub edzőközpontjában.
A Tottenham jelentős változásokon ment keresztül az elmúlt időszakban, a legfontosabb Daniel Levy távozása volt a végrehajtó elnöki pozícióból közel 25 év után. Peter Charrington lett az új, nem végrehajtó elnök, aki nem vesz részt aktívan a klub napi működésében.
"Ez egy fontos fejlődés a működésünkben" - mondta Venkatesham vezérigazgató. "Egy sportigazgató feladatköre ma már hatalmas, és azzal, hogy egyesítjük Johan és Fabio kivételes vezetői képességeit, megteremtjük a tartós siker alapjait."
A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
Bill Belichick határozottan cáfolta a távozásáról szóló híreszteléseket a North Carolina egyetemi amerikaifutball-csapatától.
Juan Pablo Montoya szerint a Mercedesnek nincs szüksége Max Verstappenre, mivel George Russell teljesítménye bizonyítja, hogy a csapat már rendelkezik egy kiemelkedő versenyzővel.
A Milwaukee Bucks két Antetokounmpo testvér szerződtetése miatt elbocsátja Jamaree Bouyea-t, aki mindössze öt mérkőzésen lépett pályára a csapatban az előző szezonban.
A megállapodás sportszakmai részét ugyan nem közölték behatóan, de az vbalószínű, hogy nagy dolgok készülnek Újpesten.
Európából és Ázsiából kettő, Afrikából pedig három csapat juthat ma ki a világbajnokságra - összeszedtük a lehetséges forgatókönyveket.
Hatvannyolc éves korában meghalt Alekszandr Gyityatyin háromszoros olimpiai bajnok szovjet tornász.
Demetri Mitchell a ChatGPT mesterséges intelligencia platformot használta, amikor a nyáron a Leyton Orient csapatához igazolt.
Az új, független labdarúgási szabályozó hatóság (IFR) 2027-28-tól licencrendszert vezet be az angol labdarúgás felső öt osztályának 116 klubja számára.
A Zöld-foki-szigetek lett a második legkisebb ország, amely kijutott a labdarúgó-világbajnokságra, miután 3-0-ra legyőzte Szváziföldet, ezzel bebiztosítva helyét a 2026-os tornán.
A portugál válogatott egy győzelemmel biztosan kijut a világbajnokságra csoportelsőként, de a magyar válogatottnak is kellene a győzelem, ha a pótselejtezőt komolyan gondolja.
Martin Odegaard, az Arsenal csapatkapitánya térdszalag-sérülése miatt várhatóan csak a novemberi válogatott szünet után térhet vissza a pályára
Ennyi volt a lengyel legendának: véget érhet a barcelonai kaland Lewandowski számára, de hogyan tovább?
Robert Lewandowski a hírek szerint már csak ezt a szezont játssza le Barcelonában, de a várostól nem szeretne eltávolodni.
Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe - 15 évvel azután, hogy utoljára a futballban dolgozott.
A Lazio labdarúgóklub és többségi tulajdonosa határozottan cáfolta a katari befektetőkkel folytatott tárgyalásokról szóló híreszteléseket.
Az UEFA módosítani készül a több klub egyidőben való tulajdonlására (MCO) vonatkozó szabályait - a döntéssel sok most kizárt csapat jól járhat.
Zinedine Zidane, a Real Madrid és a francia válogatott legendája megerősítette, hogy szeretne visszatérni az edzősködéshez.
Az amerikai egyetemi futballban elitcsapatnak szmító Penn State Egyetem közel 50 millió dollárt fizet James Franklin vezetőedzőnek a kirúgása után.
-
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
„VEDD ÉSZRE” címmel indított országos kampányt a Magyar Közút: a biztonság nem csupán emberi kötelesség, hanem kőkemény gazdasági érdek is egyben.
-
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
-
Otthon Start Program: Nagyobb lakás helyett a prémium ingatlanok felé fordulhatnak az eladók (x)
Az Otthon Start Program elsősorban a használt lakások vásárlását támogatja, így első ránézésre úgy tűnhet, hogy az új hitel nem érinti az újépítésű, prémium lakóparkokat.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.