Teljesen tönkrement a volt Premier League-edző: jön a csődeljárás, ebből hogy mászik ki?

Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe a brit adóhatóság kezdeményezésére. A 60 éves szakember, aki a 'bouncebackability' (visszapattanóképesség) kifejezést megalkotta, pénzügyi nehézségekbe került, és hamarosan a Legfelsőbb Bíróság elé kell állnia - tudósított a Mirror.

A korábbi Crystal Palace és Charlton Athletic menedzser ellen a brit adóhatóság (HMRC) nyújtott be keresetet, amely miatt bírósági meghallgatás vár rá. Dowie pénzügyi problémái vélhetően egy 2007-es jogi ügyre vezethetők vissza, amikor a bíróság megállapította, hogy megtévesztette a Crystal Palace-t egy körülbelül 1 millió font értékű kártérítési záradék ügyében, amikor a Charlton Athletic csapatához távozott.

A szakember szerződésében szerepelt egy záradék, amely kártérítést írt elő, ha egy másik klubhoz igazolna. Egy, a The Sun című lapnak nyilatkozó forrás szerint ez állhat jelenlegi anyagi gondjainak hátterében.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Dowie 2010 óta nem dolgozik a labdarúgásban, utolsó állomáshelye a Hull City volt. Pályafutása során az Oldham Athletic, Coventry City és Queens Park Rangers csapatait is irányította. Az edzői pálya elhagyása után értékesítési menedzserként helyezkedett el, valamint a Sky Sports szakértőjeként is tevékenykedett, emellett jelzálogtanácsadóként is dolgozott az Alexander Grace Law jogi cégnél.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A korábbi csatár tavaly súlyos egészségügyi problémákkal is küzdött, amikor szívleállást szenvedett egy edzés közben. "Egy spinning órára mentem, és nem emlékszem sok mindenre. Sajnos szívleállásom volt" - nyilatkozta korábban. Az incidens után defibrillátort ültettek be neki, és azóta jó egészségnek örvend.