2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
13 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy idős nő ölében egy nyitott fekete üres pénztárcát tart a kezében, a szegénység, a pénzügyek, a nyugdíjazás fogalma
Sport

Teljesen tönkrement a volt Premier League-edző: jön a csődeljárás, ebből hogy mászik ki?

Pénzcentrum
2025. október 13. 16:41

Iain Dowie, az egykori Premier League edző csődeljárással néz szembe a brit adóhatóság kezdeményezésére. A 60 éves szakember, aki a 'bouncebackability' (visszapattanóképesség) kifejezést megalkotta, pénzügyi nehézségekbe került, és hamarosan a Legfelsőbb Bíróság elé kell állnia - tudósított a Mirror.

A korábbi Crystal Palace és Charlton Athletic menedzser ellen a brit adóhatóság (HMRC) nyújtott be keresetet, amely miatt bírósági meghallgatás vár rá. Dowie pénzügyi problémái vélhetően egy 2007-es jogi ügyre vezethetők vissza, amikor a bíróság megállapította, hogy megtévesztette a Crystal Palace-t egy körülbelül 1 millió font értékű kártérítési záradék ügyében, amikor a Charlton Athletic csapatához távozott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakember szerződésében szerepelt egy záradék, amely kártérítést írt elő, ha egy másik klubhoz igazolna. Egy, a The Sun című lapnak nyilatkozó forrás szerint ez állhat jelenlegi anyagi gondjainak hátterében.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

Dowie 2010 óta nem dolgozik a labdarúgásban, utolsó állomáshelye a Hull City volt. Pályafutása során az Oldham Athletic, Coventry City és Queens Park Rangers csapatait is irányította. Az edzői pálya elhagyása után értékesítési menedzserként helyezkedett el, valamint a Sky Sports szakértőjeként is tevékenykedett, emellett jelzálogtanácsadóként is dolgozott az Alexander Grace Law jogi cégnél.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A korábbi csatár tavaly súlyos egészségügyi problémákkal is küzdött, amikor szívleállást szenvedett egy edzés közben. "Egy spinning órára mentem, és nem emlékszem sok mindenre. Sajnos szívleállásom volt" - nyilatkozta korábban. Az incidens után defibrillátort ültettek be neki, és azóta jó egészségnek örvend.
Címlapkép: Getty Images
#adóhatóság #csőd #sport #bíróság #kártérítés #premier league #edző #angol foci #angol bajnokság #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:51
16:41
16:31
16:17
16:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 13.
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
2025. október 13.
Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
2025. október 13.
Halálos közúti balesetek: az összesített társadalmi kár az évi 1000 milliárd forintot közelítheti
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
2
19 órája
Formula-1 amerikai nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár USA, Austin helyszínen
3
1 napja
Ebből él ma a doppingbotrányba belebukott Annus Adrián: leesik az állad
4
2 hete
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
5
6 napja
Kukába mentek a százmilliók? Nagy bajban lehetnek Szoboszlaiék, azonnal váltani kéne
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közraktárjegy
Közraktárban tárolt árukról kiállított forgalomképes értékpapír, mely közraktári hitel fedezetéül szolgálhat. Az adott áru feletti tulajdonjogot az áru - és a zálogjegy együttesen képviselik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 16:04
Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 15:03
Megszólalt a szakértő: ezért van válságban a Sziget és más magyar fesztiválok – meglepő okokat említ
Agrárszektor  |  2025. október 13. 16:32
Ez kemény: ennyibe kerül most egy kiló káposzta az ukrán piacokon