Kilábal a rémálomból a Manchester United? A főpróba most jön Amoriméknak

A Manchester United csapata bizakodva készülhet a Liverpool elleni rangadóra, miután a Sunderland elleni győzelemmel javított helyzetén a bajnokságban. Ruben Amorim irányítása alatt kezdenek kirajzolódni a pozitív jelek, miközben a Liverpool három egymást követő vereséggel áll éppen - írta a The Standard.
A Manchester United a Sunderland elleni 2-0-s győzelemmel morálnövelő sikert aratott a múlt hétvégén, ami enyhítette a Ruben Amorim vezetőedzőre nehezedő nyomást a nehéz szezonkezdet után. Mason Mount és Benjamin Sesko góljaival a csapat megszerezte harmadik egymást követő hazai győzelmét, és ezzel a Premier League első felébe került.
Bár a szezon eddig kevés okot adott az optimizmusra, a Sunderland elleni teljesítmény azt mutatja, hogy a csapat kezd érni Amorim irányítása alatt. A nemzetközi szünet után a United a Liverpool otthonában lép pályára, amely jelenleg három egymást követő vereséggel küzd. Három tényező is bizakodásra adhat okot a manchesteriek számára.
Az első pozitívum, hogy a United végre megbízható kapusra talált Senne Lammens személyében. A belga kapus, aki 18 millió fontért érkezett a Royal Antwerpből, a Sunderland ellen debütált, és magabiztos teljesítménnyel segítette csapatát az idény első kapott gól nélküli mérkőzéséhez. Bár csak három lövést kellett hárítania, a keresztlabdák magabiztos kezelése és a labdakihozatalban mutatott nyugalma stabilitást adott a védelemnek.
A második biztató jel Mason Mount visszatérése és formája. A sérülésekkel küzdő középpályás, aki 2023-as érkezése óta mindössze 53 mérkőzésen lépett pályára, a Sunderland ellen gólt szerzett, és kulcsfontosságú lehet Amorim rendszerében. Mount munkabírása, térlátása és átmeneti játékban mutatott képességei összekapcsolhatják a védelmet és a támadást, ami eddig hiányzott a United játékából.
A harmadik pozitívum az Amad Diallo és Bryan Mbeumo között kialakuló ígéretes együttműködés. Bár Diallót sokan kritizálták, amiért jobboldali szélső védőként kell játszania, a Sunderland ellen már látszottak a fejlődés jelei. A páros jól működött együtt, és közösen készítették elő Mount gólját. A United legjobb támadásai a jobb oldalról indultak, ahol felváltva vezették a labdát és teremtettek veszélyt. Ez a partnerség a Liverpool elleni mérkőzésen is kulcsfontosságú lehet.
