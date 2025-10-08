2025. október 8. szerda Koppány
Kéz a kézilabdát a kézilabdakapuba dobni készülő kézzel
Sport

Bilincsben vitték el a kéziszövetség vezetőjét: na, ebből hogy mászik ki a sportvezető?

Pénzcentrum
2025. október 8. 15:23

Predrag Boskovic, az Európai Kézilabda Szövetség alelnöke őrizetbe került Montenegróban. A sportvezetőt azzal gyanúsítják, hogy bűnszervezet tagjaként a közösségi médián keresztül próbált politikai ellenfelei ellen hangulatot kelteni - jelentette az Ekstrabladet.

A dán Ekstrabladet információi szerint őrizetbe vették Predrag Boskovicot, az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) alelnökét. A montenegrói sportvezető ellen súlyos vádak merültek fel, miszerint egy bűnszervezet tagjaként a közösségi médiát használta fel politikai riválisai lejáratására.

Bár a hatóságok kezdeményezték Boskovic letartóztatását is, a bíróság ezt nem hagyta jóvá, így a sportvezető szabadlábon védekezhet. Az EHF alelnöke tagadja a vádakat, és minden tekintetben ártatlannak vallja magát.

Az 53 éves Boskovic jelentős nemzetközi kézilabda-karriert tudhat maga mögött. A montenegrói kézilabda-szövetségben betöltött vezető pozíciója mellett a Nemzetközi Kézilabda Szövetség (IHF) tanácsának tagjaként is tevékenykedik. Hazájában politikusként is komoly befolyással bír, korábban gazdasági, oktatási és védelmi miniszteri tisztséget is betöltött.

Az ügy időzítése figyelemre méltó, hiszen decemberben elnökválasztást tartanak a Nemzetközi Kézilabda Szövetségnél. Szakértők szerint a most indult nyomozás összefüggésben állhat a közelgő tisztújítással.
Címlapkép: Getty Images
#sport #bűncselekmény #bűnözés #választás #politika #közösségi média #Montenegró #kézilabda

