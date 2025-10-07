2025. október 7. kedd Amália
17 °C Budapest
Liverpool, Egyesült Királyság - 2018. május 17: Az Anfield stadion, a Liverpool FC hazai pályája, amely 54 074 ülőhellyel rendelkezik, így Anglia hatodik legnagyobb labdarúgó stadionja.
Kukába mentek a százmilliók? Nagy bajban lehetnek Szoboszlaiék, azonnal váltani kéne

Pénzcentrum
2025. október 7. 12:17

A Liverpool három egymást követő veresége után komoly kérdések merülnek fel Arne Slot csapatának teljesítményével kapcsolatban, miközben az új játékosok beilleszkedési nehézségekkel küzdenek, és a taktikai átállás sem hozta meg a várt eredményt - elemez a The Guardian.

Bár még nem beszélhetünk válságról, a Liverpool három egymást követő veresége okot ad az elgondolkodásra. Igaz, hogy a két bajnoki mérkőzést az utolsó percekben kapott gólokkal veszítették el, és önmagukban ezek a meccsek könnyen megmagyarázhatók lennének. A kontextus azonban fontos: a Liverpool ugyan megnyerte az idény első öt bajnoki mérkőzését, de ezeken sem nyújtott meggyőző teljesítményt.

Az új játékosok nehezen illeszkednek be, Arne Slot formációváltása nem működik megfelelően, és több kulcsjátékos is formán kívül játszik. Míg tavaly a Liverpool rendkívül kontrollált futballt játszott, gyakran 2-0-s győzelmekkel, idén nyoma sincs ennek a magabiztosságnak. A középpályán rendkívül nyitottak, és győzelmeik többségét késői gólokkal szerezték.

Öt új játékos érkezése jelentős változást hozott a csapat dinamikájában, ráadásul a klub még mindig Diogo Jota tragikus elvesztésének hatása alatt áll. Mohamed Salah könnyei a szezonnyitó mérkőzés után emlékeztettek arra, hogy a klub gyászol, ami kiszámíthatatlan hatással lehet a teljesítményre.

Kezdetben úgy tűnt, a legnagyobb taktikai probléma a 4-3-3-ról 4-2-3-1-re való átállás, hogy helyet biztosítsanak Florian Wirtznek középen. A Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister és Szoboszlai Dominik alkotta középpályás trió egyensúlya eltűnt. Az utóbbi meccseken azonban Slot visszatért a tavalyi felálláshoz, mégsem javult a helyzet – a középhátvédek továbbra is elszigetelten maradnak, amit Ibrahima Konaté formaingadozása csak súlyosbít.

A problémák két fő okra vezethetők vissza: egyrészt a Liverpool letámadása már nem olyan hatékony, mint korábban, másrészt az új szélső védők, Miloš Kerkez és Jeremie Frimpong játékstílusa jelentősen eltér Andy Robertsonétól és Trent Alexander-Arnoldétól.

Alexander-Arnold hiánya különösen érezhető. Egyedi képességei – a pontos, 30-40 yardos passzai, amelyekkel gyakran hozta helyzetbe Salah-t, valamint az a képessége, hogy befelé húzódva plusz középpályásként funkcionált – jelenleg nagyon hiányoznak a csapatból. Frimpong, aki a Bayer Leverkusennél szélső védőként játszott, teljesen más típusú játékos: inkább viszi a labdát, mint passzol, és természetes hajlama, hogy kívül keressen utat, nem pedig befelé húzódjon.

Bár minden csapatnál elkerülhetetlenek a kezdeti nehézségek, ha ennyi változás történik, a Liverpool esetében figyelemreméltó, hogy a probléma nem annyira az új játékosokban rejlik, hanem inkább abban, aki távozott. Alexander-Arnold egyedülálló képességeit nem lesz könnyű pótolni.
Címlapkép: Getty Images
