2025. október 7. kedd Amália
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nagy hengeres égő fehér gyertya párhuzamos vonalas textúrával közelről egy konceptuális képen, votív imákhoz vagy egy parti ünnepséghez.
Sport

Gyászol a magyar labdarúgás: meghalt a magyar válogatott volt kapitánya

MTI
2025. október 7. 13:23

Tizenhét éven át irányította a magyar női válogatottat, ami azóta is megdöntetlen rekord.

Kilencvenegy éves korában elhunyt Bacsó István, a magyar női labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A magyar szövetség honlapja alapján Bacsó tanított a Testnevelési Főiskolán, dolgozott a KSI-ben, pályaedzőként pedig tevékenykedett a Bp. Honvéd, a Vasas SC és a BVSC férficsapatánál is. A férfiválogatottnál több időszakban - például Kovács Ferenc, majd Mészöly Kálmán szövetségi kapitányi korszakában - is másodedző volt.

Az élvonalban a Tatabányai Bányászt és a III. Kerületi TTVE-t irányította vezetőedzőként. A női válogatottat 1997 és 2004 között 43 mérkőzésen vezette, ami az időtartamot tekintve hazai rekord.
Címlapkép: Getty Images
#gyász #sport #rekord #labdarúgás #magyar válogatott #halálhír #edző #magyar foci #női foci #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:45
13:28
13:23
13:15
13:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 7.
Felfedtük a Yettel láthatatlan AI-trükkjét: így hálóz be minket a mesterséges intelligencia
2025. október 6.
Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet
2025. október 7.
Sokkot kapnál, ha tudnád, miért betegszik meg ennyi magyar: rémesen ijesztő a válasz
2025. október 7.
Nagy dobásnak indult, de csak a tűzzel játszottunk? Így sült el Orbán gazdasági mesterterve
2025. október 6.
100 milliót is hozhat a konyhára az alig ismert Otthon Start trükk: tömegek csapnak le rá
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 7. kedd
Amália
41. hét
Október 7.
A tisztes munka világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
2
5 napja
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
3
2 hete
Durva botrány volt a magyar válogatott meccsén: nagyot balhéztak a román szurkolók + videó
4
2 hete
Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok
5
4 napja
A második edzés már Piastrié: élesedik a szingapúri F1-hétvége, ki húzza be egészen?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Proporcionális
Jelentése arányos, viszonylagos, résznek az egészhez való viszonya.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 13:15
Jöhet a teljes zárvatartás karácsonykor? Bejelentette a lánc, ezek a Lidl üzletek már biztosan érintettek
Pénzcentrum  |  2025. október 7. 13:02
Sokkot kapnál, ha tudnád, miért betegszik meg ennyi magyar: rémesen ijesztő a válasz
Agrárszektor  |  2025. október 7. 13:32
Ezeket a zöldségeket még télen is szedheted: túlélik a nagy fagyokat is