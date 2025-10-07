A Liverpool három egymást követő veresége után komoly kérdések merülnek fel Arne Slot csapatának teljesítményével kapcsolatban.
Gyászol a magyar labdarúgás: meghalt a magyar válogatott volt kapitánya
Tizenhét éven át irányította a magyar női válogatottat, ami azóta is megdöntetlen rekord.
Kilencvenegy éves korában elhunyt Bacsó István, a magyar női labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya.
A magyar szövetség honlapja alapján Bacsó tanított a Testnevelési Főiskolán, dolgozott a KSI-ben, pályaedzőként pedig tevékenykedett a Bp. Honvéd, a Vasas SC és a BVSC férficsapatánál is. A férfiválogatottnál több időszakban - például Kovács Ferenc, majd Mészöly Kálmán szövetségi kapitányi korszakában - is másodedző volt.
Az élvonalban a Tatabányai Bányászt és a III. Kerületi TTVE-t irányította vezetőedzőként. A női válogatottat 1997 és 2004 között 43 mérkőzésen vezette, ami az időtartamot tekintve hazai rekord.
Donald Trump bejelentette, hogy a korábban ígért UFC küzdősport-eseményt 2026. június 14-én, 80. születésnapján rendezik meg a Fehér Ház területén.
Neymar karrierje válaszúthoz érkezett: a sérülésekkel küzdő brazil sztár kihagyhatja a 2026-os világbajnokságot
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint ideje lenne, hogy a Forma-1 visszatérjen Dél-Koreába.
Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez.
Daria Kasatkina orosz-ausztrál teniszező bejelentette, hogy idő előtt befejezi az idei szezont, mivel mentálisan és érzelmileg kimerült.
Döbbenetes: biciklivel ment fel az Eiffel-torony lépcsőjén, elképesztő rekordot állított fel + videó
Aurélien Fontenoy francia kerékpáros új világrekordot állított fel, amikor biciklivel feljutott az Eiffel-torony második emeletére 12 perc 30 másodperc alatt.
Russell Martin mindössze 17 mérkőzés után távozik a Rangers vezetőedzői posztjáról: a klub közleményben jelentette be, hogy az eredmények nem feleltek meg az elvárásoknak.
Lewis Moody, az angol rögbiválogatott 2003-ban világbajnok játékosa bejelentette, hogy motoros neuron betegséget (MND) diagnosztizáltak nála.
Feszültség a McLarennél a konstruktőri bajnoki cím megszerzése közben: Norris és Piastri között konfliktus alakult ki a Szingapúri Nagydíjon.
George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, a McLaren címvédést ünnepelhet.
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy georgiai sportolót - két súlyemelőt és két birkózót - négy évre eltiltott a versenyzéstől, mivel bizonyítottnak látta, hogy doppingoltak.
Elhunyt Milan Mandaric szerb üzletember, aki korábban a Portsmouth, a Leicester és a Sheffield Wednesday tulajdonosa is volt.
Martin Ødegaard súlyos sérülése aggasztja Artetát az Arsenal győzelme után, de nem csak őt kellett lecserélni a West Ham elleni meccsen.
Mark Sanchezt, a korábbi NFL-irányítót és jelenlegi Fox Sports műsorvezetőt letartóztatták Indianapolisban.
A Sheffield Wednesday szurkolói a pályára rohanva tiltakoztak a klub tulajdonosa ellen a Coventry elleni mérkőzésen.
Russell a szabadedzésen még a falban kötött ki, az időmérőn viszont mindenkit lenyomott, ő indulhat holnap az élről.
A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint nevetséges a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által javasolt hűtőmellény a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon.
Azt egyelőre nem tudják, hogy Nagy Márton is megpróbálja-e elérni a világ hetedik legmagasabb hegyének csúcsást, de egyelőre Klein Dávid sem jutott vissza az alaptáborba.
