Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőkre készülő magyar labdarúgó-válogatott keretéhez.
Asztalra csap a Mercedes-főnök: ezt a nagydíjat akarja újra, pedig sok éve nem volt már
Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint ideje lenne, hogy a Forma-1 visszatérjen Dél-Koreába, miután a csapat jövő héten bemutatót tart Yonginban, 12 évvel az utolsó koreai nagydíj után - közölte a Reuters.
A Mercedes George Russell szingapúri győzelmének lendületével érkezik Koreába, amely a csapat második sikere az idei szezonban. Dél-Korea 2010 és 2013 között négy nagydíjnak adott otthont Yeongamban, és Wolff szerint a technológiailag fejlett ország lakossága örömmel fogadná a Forma-1 jelenlegi formáját.
"Egy ideje kiaknázatlan piacnak számít, figyelembe véve, hogy a Forma-1 jelentősen megerősödött az elmúlt években, különösen a fiatalabb célcsoportban" - nyilatkozta az osztrák szakember a Reutersnek Szingapúrban. "Legerősebben növekvő demográfiai csoportunk a 15-24 év közötti fiatal nők, akik nagyon aktívak a közösségi médiában. Dél-Korea rendkívül jól kapcsolódik a közösségi médiához, így nagyszerű lenne, ha visszatérhetnénk és megmutathatnánk, hogyan változott a Forma-1 az elmúlt 10 évben."
A Forma-1 jelenlegi 24 futamos naptárában mindössze három kelet-ázsiai verseny szerepel: Japán, Kína és Szingapúr. Ezzel szemben hat verseny van Amerikában és négy a Közel-Keleten az európai futamok mellett. Wolff szerint Stefano Domenicali, a Forma-1 vezérigazgatója törekszik a kiegyensúlyozott versenynaptárra, de jelenleg "van egy kis fehér foltunk Kelet-Ázsiában".
A régió szerény jelenléte a versenyzői mezőnyben is megmutatkozik, mindössze a japán Cunoda Juki és a thai Alex Albon képviseli a világ legnépesebb régióját. Wolff elismeri, hogy a szurkolókat vonzzák az olyan versenyzők, akikkel könnyen azonosulhatnak, de hangsúlyozza, hogy az ázsiai képviselet növekedésének az alapoktól kell indulnia.
"A Forma-1 tisztán érdemeken alapul, mert nem engedheted meg magadnak, hogy ne a legjobb versenyző üljön az autódban" - mondta. "Mindig a gokartozással kezdődik. Az embereknek hősöket kell látniuk. Amikor a német versenyzők ilyen lendületet kaptak, az azért volt, mert a gyerekek látták Schumachert. Szükség van erre a gyújtószikrára - és aztán beindul."
A Mercedes csapatának erős kapcsolata van Ázsiával a Petronasszal, Malajzia nemzeti olaj- és gázvállalatával kötött hosszú távú partnerségén keresztül. Wolff izgatott a fenntartható üzemanyagokkal kapcsolatos munkájuk miatt, amelyeket jövőre vezetnek be az új szabályozások részeként, miközben a Forma-1 2030-ra nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást szeretne elérni.
"A következő generációs motorok 100%-ban fenntartható üzemanyaggal fognak működni, és reméljük, hogy a fosszilis üzemanyagokkal egyenlő teljesítményt érünk el" - mondta. "Ez egy csúcstechnológiás innovációs gyakorlat, amelyet a Petronas velünk együtt végez... Ez egy lenyűgöző K+F projekt, azzal a céllal, hogy végül nagy teljesítményű utcai autókat és repülőgépeket lássunk el üzemanyaggal."
Lewis Moody, az angol rögbiválogatott 2003-ban világbajnok játékosa bejelentette, hogy motoros neuron betegséget (MND) diagnosztizáltak nála.
Feszültség a McLarennél a konstruktőri bajnoki cím megszerzése közben: Norris és Piastri között konfliktus alakult ki a Szingapúri Nagydíjon.
George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, a McLaren címvédést ünnepelhet.
A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) négy georgiai sportolót - két súlyemelőt és két birkózót - négy évre eltiltott a versenyzéstől, mivel bizonyítottnak látta, hogy doppingoltak.
Elhunyt Milan Mandaric szerb üzletember, aki korábban a Portsmouth, a Leicester és a Sheffield Wednesday tulajdonosa is volt.
Martin Ødegaard súlyos sérülése aggasztja Artetát az Arsenal győzelme után, de nem csak őt kellett lecserélni a West Ham elleni meccsen.
Mark Sanchezt, a korábbi NFL-irányítót és jelenlegi Fox Sports műsorvezetőt letartóztatták Indianapolisban.
A Sheffield Wednesday szurkolói a pályára rohanva tiltakoztak a klub tulajdonosa ellen a Coventry elleni mérkőzésen.
Russell a szabadedzésen még a falban kötött ki, az időmérőn viszont mindenkit lenyomott, ő indulhat holnap az élről.
A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint nevetséges a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által javasolt hűtőmellény a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon.
Azt egyelőre nem tudják, hogy Nagy Márton is megpróbálja-e elérni a világ hetedik legmagasabb hegyének csúcsást, de egyelőre Klein Dávid sem jutott vissza az alaptáborba.
Nuno Espírito Santo, a West Ham egy hete kinevezett edzője szerint időre van szüksége ahhoz, hogy kialakítsa a West Ham identitását és filozófiáját.
Hatalmas góllal nyitotta a Premier League fordulóját péntek este Justin Kluivert, csapata eddig minden várakozást felülmúl.
Ange Postecoglou nehéz helyzetbe került a Nottingham Forest élén, miután hat mérkőzés után sem tudott győzelmet aratni - a szurkolók már a menesztését követelik.
Ruben Amorim határozottan megvédte rendszerét a Manchester United legendáinak kritikáival szemben, miközben a csapat gyenge teljesítménye miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rá.
Kilencven esztendősen elhunyt Kopeczky Lajos sportújságíró, televíziós riporter - tájékoztatott a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
A világbajnoki pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastri az első szabadedzésen elért ötödik helye után élen zárta a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki második gyakorlásán.
Caster Semenya olimpiai bajnok futó hét év után befejezi a jogi küzdelmét az atlétikában érvényes nemi alkalmassági szabályok ellen.
