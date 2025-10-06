Asztalra csap a Mercedes-főnök: ezt a nagydíjat akarja újra, pedig sok éve nem volt már

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke szerint ideje lenne, hogy a Forma-1 visszatérjen Dél-Koreába, miután a csapat jövő héten bemutatót tart Yonginban, 12 évvel az utolsó koreai nagydíj után - közölte a Reuters.

A Mercedes George Russell szingapúri győzelmének lendületével érkezik Koreába, amely a csapat második sikere az idei szezonban. Dél-Korea 2010 és 2013 között négy nagydíjnak adott otthont Yeongamban, és Wolff szerint a technológiailag fejlett ország lakossága örömmel fogadná a Forma-1 jelenlegi formáját.

"Egy ideje kiaknázatlan piacnak számít, figyelembe véve, hogy a Forma-1 jelentősen megerősödött az elmúlt években, különösen a fiatalabb célcsoportban" - nyilatkozta az osztrák szakember a Reutersnek Szingapúrban. "Legerősebben növekvő demográfiai csoportunk a 15-24 év közötti fiatal nők, akik nagyon aktívak a közösségi médiában. Dél-Korea rendkívül jól kapcsolódik a közösségi médiához, így nagyszerű lenne, ha visszatérhetnénk és megmutathatnánk, hogyan változott a Forma-1 az elmúlt 10 évben."

A Forma-1 jelenlegi 24 futamos naptárában mindössze három kelet-ázsiai verseny szerepel: Japán, Kína és Szingapúr. Ezzel szemben hat verseny van Amerikában és négy a Közel-Keleten az európai futamok mellett. Wolff szerint Stefano Domenicali, a Forma-1 vezérigazgatója törekszik a kiegyensúlyozott versenynaptárra, de jelenleg "van egy kis fehér foltunk Kelet-Ázsiában".

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A régió szerény jelenléte a versenyzői mezőnyben is megmutatkozik, mindössze a japán Cunoda Juki és a thai Alex Albon képviseli a világ legnépesebb régióját. Wolff elismeri, hogy a szurkolókat vonzzák az olyan versenyzők, akikkel könnyen azonosulhatnak, de hangsúlyozza, hogy az ázsiai képviselet növekedésének az alapoktól kell indulnia.

"A Forma-1 tisztán érdemeken alapul, mert nem engedheted meg magadnak, hogy ne a legjobb versenyző üljön az autódban" - mondta. "Mindig a gokartozással kezdődik. Az embereknek hősöket kell látniuk. Amikor a német versenyzők ilyen lendületet kaptak, az azért volt, mert a gyerekek látták Schumachert. Szükség van erre a gyújtószikrára - és aztán beindul."

A Mercedes csapatának erős kapcsolata van Ázsiával a Petronasszal, Malajzia nemzeti olaj- és gázvállalatával kötött hosszú távú partnerségén keresztül. Wolff izgatott a fenntartható üzemanyagokkal kapcsolatos munkájuk miatt, amelyeket jövőre vezetnek be az új szabályozások részeként, miközben a Forma-1 2030-ra nettó nulla szén-dioxid-kibocsátást szeretne elérni.

"A következő generációs motorok 100%-ban fenntartható üzemanyaggal fognak működni, és reméljük, hogy a fosszilis üzemanyagokkal egyenlő teljesítményt érünk el" - mondta. "Ez egy csúcstechnológiás innovációs gyakorlat, amelyet a Petronas velünk együtt végez... Ez egy lenyűgöző K+F projekt, azzal a céllal, hogy végül nagy teljesítményű utcai autókat és repülőgépeket lássunk el üzemanyaggal."