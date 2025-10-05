George Russell, a Mercedes brit versenyzője rajt-cél győzelmet aratott a vasárnapi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon, a McLaren címvédést ünnepelhet.
Belháború a McLarennél: Piastri nagyon lemarta Norrist, ebből mi lesz?
Feszültség a McLarennél a konstruktőri bajnoki cím megszerzése közben: Norris és Piastri között konfliktus alakult ki a Szingapúri Nagydíjon, miután az első kanyarban összeértek - közölte a BBC.
A McLaren megszerezte a konstruktőri világbajnoki címet a Szingapúri Nagydíjon, azonban az örömbe üröm vegyült, amikor Lando Norris és Oscar Piastri között feszültség alakult ki egy első kanyarbeli incidens miatt. A futamot George Russell nyerte a Red Bull pilótája, Max Verstappen előtt, aki mögött Norris végzett a harmadik helyen. Piastri a negyedik pozícióban ért célba, miután egy lassú kerékcserével időt veszített.
A vita akkor robbant ki, amikor Norris az első kanyarban Piastri mellé férkőzött, majd Verstappen váratlan lassítása miatt megcsúszott, és oldalról nekiütközött csapattársának. Az ausztrál pilóta rádión keresztül jelezte nemtetszését, és "nem fairnek" nevezte, hogy a csapat nem kérte Norrist a pozíció visszaadására.
Az eset előzménye, hogy korábban már több alkalommal is feszültség alakult ki a csapaton belül. Magyarországon Piastri volt a vezető McLaren-pilóta, de Norris stratégiaváltása végül győzelemhez segítette a britet. Olaszországban pedig Piastrit utasították, hogy adja vissza a második helyet Norrisnak egy lassú kerékcserét követően.
KATTINTS a friss és élő eredményekért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!
A konstruktőri bajnoki cím megszerzése ellenére a csapaton belüli feszültség árnyékot vet a McLaren sikerére. A bajnokságban Piastri előnye 22 pontra csökkent Norrisszal szemben, míg Verstappen 63 ponttal marad el az élen álló pilótától.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Russell magabiztosan uralta a versenyt, míg Verstappen a lágy gumikon való rajt ellenére sem tudott előnyt kovácsolni. Norris végig Verstappen nyomában haladt, de előzni nem tudott, miközben Piastri a lassú kerékcserét követően felzárkózott, de már nem maradt elég ideje a támadásra.
A Mercedes fiatal pilótája, Kimi Antonelli az ötödik helyen végzett, megelőzve Charles Leclerc Ferrariját. Lewis Hamilton egy késői második kiállással próbálkozott, de egy részleges fékhibával küzdött, és végül a nyolcadik helyen zárt, miután öt másodperces büntetést kapott a pálya többszöri elhagyásáért.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
A Sheffield Wednesday szurkolói a pályára rohanva tiltakoztak a klub tulajdonosa ellen a Coventry elleni mérkőzésen.
Russell a szabadedzésen még a falban kötött ki, az időmérőn viszont mindenkit lenyomott, ő indulhat holnap az élről.
A címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappen szerint nevetséges a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által javasolt hűtőmellény a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjon.
Azt egyelőre nem tudják, hogy Nagy Márton is megpróbálja-e elérni a világ hetedik legmagasabb hegyének csúcsást, de egyelőre Klein Dávid sem jutott vissza az alaptáborba.
Nuno Espírito Santo, a West Ham egy hete kinevezett edzője szerint időre van szüksége ahhoz, hogy kialakítsa a West Ham identitását és filozófiáját.
Hatalmas góllal nyitotta a Premier League fordulóját péntek este Justin Kluivert, csapata eddig minden várakozást felülmúl.
Ange Postecoglou nehéz helyzetbe került a Nottingham Forest élén, miután hat mérkőzés után sem tudott győzelmet aratni - a szurkolók már a menesztését követelik.
Ruben Amorim határozottan megvédte rendszerét a Manchester United legendáinak kritikáival szemben, miközben a csapat gyenge teljesítménye miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik rá.
Kilencven esztendősen elhunyt Kopeczky Lajos sportújságíró, televíziós riporter - tájékoztatott a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ).
A világbajnoki pontversenyben éllovas ausztrál Oscar Piastri az első szabadedzésen elért ötödik helye után élen zárta a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki második gyakorlásán.
Caster Semenya olimpiai bajnok futó hét év után befejezi a jogi küzdelmét az atlétikában érvényes nemi alkalmassági szabályok ellen.
A kétszeres világbajnok spanyol Fernando Alonso érte el a leggyorsabb köridőt a Forma-1-es Szingapúri Nagydíj pénteki első szabadedzésén.
Az Adidas bemutatta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos labdáját, a Triondát.
Klein Dávid úgy nyilatkozott, hogy egyedül is csak akkor kísérli meg a nyolcezer méter feletti csúcs megtámadását, ha társa kielégítően rendbe jön.
A házaspár új gyermekének neve Szofi lett, boldog családi fotót is posztoltak a közösségi oldalra a hírről.
Hőségriadót rendelt el a hétvégi Forma-1-es Szingapúri Nagydíjra a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).
Szoboszlai Dominik édesapja pénzügyi tanácsokkal segítette fiát karrierje kezdetén, hogy elkerülje a fiatal sportolóknál gyakori anyagi buktatókat.
A FIFA alelnöke kijelentette, hogy a 2026-os világbajnokság mérkőzéseinek esetleges áthelyezéséről kizárólag a FIFA, nem pedig Donald Trump dönthet
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.