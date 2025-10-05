Belháború a McLarennél: Piastri nagyon lemarta Norrist, ebből mi lesz?

Feszültség a McLarennél a konstruktőri bajnoki cím megszerzése közben: Norris és Piastri között konfliktus alakult ki a Szingapúri Nagydíjon, miután az első kanyarban összeértek - közölte a BBC.

A McLaren megszerezte a konstruktőri világbajnoki címet a Szingapúri Nagydíjon, azonban az örömbe üröm vegyült, amikor Lando Norris és Oscar Piastri között feszültség alakult ki egy első kanyarbeli incidens miatt. A futamot George Russell nyerte a Red Bull pilótája, Max Verstappen előtt, aki mögött Norris végzett a harmadik helyen. Piastri a negyedik pozícióban ért célba, miután egy lassú kerékcserével időt veszített.

A vita akkor robbant ki, amikor Norris az első kanyarban Piastri mellé férkőzött, majd Verstappen váratlan lassítása miatt megcsúszott, és oldalról nekiütközött csapattársának. Az ausztrál pilóta rádión keresztül jelezte nemtetszését, és "nem fairnek" nevezte, hogy a csapat nem kérte Norrist a pozíció visszaadására.

Az eset előzménye, hogy korábban már több alkalommal is feszültség alakult ki a csapaton belül. Magyarországon Piastri volt a vezető McLaren-pilóta, de Norris stratégiaváltása végül győzelemhez segítette a britet. Olaszországban pedig Piastrit utasították, hogy adja vissza a második helyet Norrisnak egy lassú kerékcserét követően.

A konstruktőri bajnoki cím megszerzése ellenére a csapaton belüli feszültség árnyékot vet a McLaren sikerére. A bajnokságban Piastri előnye 22 pontra csökkent Norrisszal szemben, míg Verstappen 63 ponttal marad el az élen álló pilótától.

Russell magabiztosan uralta a versenyt, míg Verstappen a lágy gumikon való rajt ellenére sem tudott előnyt kovácsolni. Norris végig Verstappen nyomában haladt, de előzni nem tudott, miközben Piastri a lassú kerékcserét követően felzárkózott, de már nem maradt elég ideje a támadásra.

A Mercedes fiatal pilótája, Kimi Antonelli az ötödik helyen végzett, megelőzve Charles Leclerc Ferrariját. Lewis Hamilton egy késői második kiállással próbálkozott, de egy részleges fékhibával küzdött, és végül a nyolcadik helyen zárt, miután öt másodperces büntetést kapott a pálya többszöri elhagyásáért.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA