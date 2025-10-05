2025. október 5. vasárnap Aurél
9 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2024. július 21.Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2024. július 21-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Belháború a McLarennél: Piastri nagyon lemarta Norrist, ebből mi lesz?

Pénzcentrum
2025. október 5. 19:15

Feszültség a McLarennél a konstruktőri bajnoki cím megszerzése közben: Norris és Piastri között konfliktus alakult ki a Szingapúri Nagydíjon, miután az első kanyarban összeértek - közölte a BBC.

A McLaren megszerezte a konstruktőri világbajnoki címet a Szingapúri Nagydíjon, azonban az örömbe üröm vegyült, amikor Lando Norris és Oscar Piastri között feszültség alakult ki egy első kanyarbeli incidens miatt. A futamot George Russell nyerte a Red Bull pilótája, Max Verstappen előtt, aki mögött Norris végzett a harmadik helyen. Piastri a negyedik pozícióban ért célba, miután egy lassú kerékcserével időt veszített.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vita akkor robbant ki, amikor Norris az első kanyarban Piastri mellé férkőzött, majd Verstappen váratlan lassítása miatt megcsúszott, és oldalról nekiütközött csapattársának. Az ausztrál pilóta rádión keresztül jelezte nemtetszését, és "nem fairnek" nevezte, hogy a csapat nem kérte Norrist a pozíció visszaadására.

Az eset előzménye, hogy korábban már több alkalommal is feszültség alakult ki a csapaton belül. Magyarországon Piastri volt a vezető McLaren-pilóta, de Norris stratégiaváltása végül győzelemhez segítette a britet. Olaszországban pedig Piastrit utasították, hogy adja vissza a második helyet Norrisnak egy lassú kerékcserét követően.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!

A konstruktőri bajnoki cím megszerzése ellenére a csapaton belüli feszültség árnyékot vet a McLaren sikerére. A bajnokságban Piastri előnye 22 pontra csökkent Norrisszal szemben, míg Verstappen 63 ponttal marad el az élen álló pilótától.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Russell magabiztosan uralta a versenyt, míg Verstappen a lágy gumikon való rajt ellenére sem tudott előnyt kovácsolni. Norris végig Verstappen nyomában haladt, de előzni nem tudott, miközben Piastri a lassú kerékcserét követően felzárkózott, de már nem maradt elég ideje a támadásra.

A Mercedes fiatal pilótája, Kimi Antonelli az ötödik helyen végzett, megelőzve Charles Leclerc Ferrariját. Lewis Hamilton egy késői második kiállással próbálkozott, de egy részleges fékhibával küzdött, és végül a nyolcadik helyen zárt, miután öt másodperces büntetést kapott a pálya többszöri elhagyásáért.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
#sport #forma-1 #szingapúr #max verstappen #lando norris #mclaren #lewis hamilton #autósport #f1 #oscar piastri

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:15
19:03
18:00
17:00
16:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 4.
Tízezernyi magyar bukhatja el a vagyonát még idén: őrület ami történik, ezzel sokan nem számolnak
2025. október 5.
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
2025. október 5.
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
2025. október 4.
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 5. vasárnap
Aurél
40. hét
Október 5.
Raoul-Wallenberg-emléknap
Október 5.
A pedagógusok világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Formula-1 szingapúri nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma-1 versenynaptár Szingapúr helyszínen
2
3 napja
Így lett Szoboszlai a leggazdagabb magyar futballista: édesapja mesélt a befektetésekről
3
1 hete
Durva botrány volt a magyar válogatott meccsén: nagyot balhéztak a román szurkolók + videó
4
2 hete
Töredelmes vallomást tett Marco Rossi: "Magyarország mentett meg..."
5
2 hete
Észvesztően szexi Gulyás Michelle: a tengerpartról jelentkezett a magyar olimpiai bajnok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Törvényes képviselő
Az a természetes személy, aki a kiskorú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú nevében jogszabály alapján (szülő), vagy határozat alapján (gyám, gondnok) eljár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 5. 19:03
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
Pénzcentrum  |  2025. október 5. 18:00
Kvíz: Kisujjadban vannak a legendás magyar dalok és zenekarok? Tedd próbára, mire emlékszel!
Agrárszektor  |  2025. október 5. 18:54
Az agrárium támogatása lehet a klímaválság megoldása is?