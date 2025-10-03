2025. október 3. péntek Helga
Sportoló áll a labdával a futballpályán napfelkelte alatt, labda a hálóban az égbolton, labda mozgása, népszerű sportok a futballklubon, világbajnokság.
Itt a világbajnokság hivatalos labdája: így néz ki, ennyibe kerül

Az Adidas bemutatta a 2026-os labdarúgó-világbajnokság hivatalos labdáját, a Triondát, amely a három rendező ország - az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada - egységét szimbolizálja - írta a Footy Headlines.

A Trionda elnevezés a három házigazda országra utal: a "Tri" előtag a három nemzetre, míg az "Onda" spanyolul és portugálul hullámot jelent. A labda dizájnja főként fehér alapon piros, zöld és kék színekkel készült, amelyek a rendező országok nemzeti színeit tükrözik.

A labdán dinamikus mintázatok láthatók, amelyek a házigazda országok által inspirált grafikákat tartalmaznak. Az Adidas logója fehér színben jelenik meg egy piros panelrészen, míg a FIFA világbajnoki trófeájának emblémája egy kék részen kapott helyet. A "TRIONDA" felirat az egyik zöld grafikai területen olvasható.

A 2026-os világbajnokság labdája mindössze négy panelből áll, kialakítása a 2014-es Adidas Brazuca labdára emlékeztet. A Trionda hivatalosan már kapható, ára 170 amerikai dollár (150 euró, vagyis kicsit több, mint 58 ezer forint).

Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #egyesült államok #ár #dollár #labdarúgás #világbajnokság #kanada #mexikó #FIFA #vb 2026

