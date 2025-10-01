Elégedetlenek a futballszurkolók: emberszámba se veszi őket az UEFA, süket fülekre találnak a kérések

Súlyos biztonsági problémákkal szembesülnek a szurkolók az európai labdarúgó mérkőzéseken, több esetben teljesen kitiltják a vendégcsapatok drukkereit a stadionokból és a városokból is - számolt be a BBC.

A szurkolói csoportok "rendkívül aggasztó tendenciákról" számoltak be a BBC-nek az UEFA-mérkőzések biztonságával kapcsolatban. A Bajnokok Ligája-mérkőzések közül kettőnél - a Napoli-Frankfurt és a Marseille-Ajax összecsapásoknál - a helyi hatóságok teljesen megtiltották a vendégszurkolók részvételét.

Eközben a Liverpool szurkolóinak azt közölték, hogy a Galatasaray elleni isztambuli mérkőzésre több órás buszozással kell utazniuk, mosdóhasználati lehetőség nélkül. Figyelmeztették őket, hogy olyan tárgyakat, mint a powerbankok, gyógyszerek és női higiéniai termékek, a belépés előtt elkoboznak.

"Vannak hatóságok, amelyek feladják és azt mondják, hogy nem tudják elvégezni a munkájukat" - nyilatkozta Ronan Evain, a Football Supporters Europe ügyvezető igazgatója. "Ez rendkívül aggasztó trend. Ennek következményekkel kellene járnia, de sajnos jelenleg ez nem így van."

Az a gyakorlat, hogy a regionális rendőri erők bizonyos mérkőzéseken kitiltják a vendégszurkolókat, különösen Franciaországban és Olaszországban, az elmúlt években egyre gyakoribbá vált. Egyes esetekben, amikor a szurkolók utazhatnak, megtiltják nekik a vendéglátó város központjának látogatását - ez történt, amikor a Tottenham 2021-ben a francia Rennes-be látogatott.

"Megértjük, hogy egyes szurkolói bázisokat nehezebb vendégül látni, mint másokat, de a vendégszurkolók utazásának betiltása nem válasz erre" - tette hozzá Evain. "Nagyon csalódott vagyok, hogy nincs előrelépés Franciaországban és Olaszországban. Ez egy egyszerű válasz egy bonyolult problémára."

A Liverpool szurkolói bírálták az isztambuli rendőrség által előírt szigorú utazási feltételeket. A Liverpool szurkolói egyesület, a Spirit of Shankly szóvivője a BBC-nek azt mondta, ez "védhetetlen". "Korlátozott számú, mosdó nélküli buszokra kényszeríteni az embereket, mindennapi tárgyak, köztük powerbankok és orvosi eszközök elkobzása megalázó és veszélyes" - fogalmazott.

"Ez nem a biztonságról szól, hanem az ellenőrzésről és a kényelemről a méltóság és a kockázatkezelés rovására. Hol van az UEFA mindebben? Soha nem szabadna megengedniük, hogy a szurkolókat így kezeljék."

Törökország Olaszországgal közösen rendezi a 2032-es Európa-bajnokságot. "A törökországi vendéglátási körülmények rendkívül aggasztóak, és semmi jelét nem látjuk a fejlődésnek" - mondta Evain. "A török hatóságok rendkívül ellenséges környezetet teremtenek a vendégszurkolók számára."

"Az UEFA nem moshatja tovább a kezeit" - tette hozzá a Spirit of Shankly szóvivője. "Aláírták a Saint-Denis Egyezményt, amely kimondja, hogy a szurkolók útjának - a várostól a stadionig és vissza - biztonságosnak és barátságosnak kell lennie."