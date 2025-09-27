2025. szeptember 27. szombat Adalbert
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Alacsony szögből készült felvétel egy futballstadion üres üléseiről.
Sport

Pokolból a mennybe? Három év alatt tért vissza az élvonalba a legendás klub, mi a következő lépés?

Pénzcentrum
2025. szeptember 27. 11:30

A Sunderland FC sikeres átalakulásában teljesen új ötletek és szokások is szerepet játszanak: közös étkezések, fiatal tehetségek beépítése és a hosszú távú stratégia is nagy fontossággal esik latba - számolt be a The Guardian.

A Sunderland jelenleg a Premier League hetedik helyén áll, míg a női csapat a WSL2 második pozícióját foglalja el. Ez jelentős eredmény annak fényében, hogy a férfi csapat mindössze három éve tért vissza a harmadosztályból, ahol négy szezont töltött.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klub edzőközpontjának étkezdéjében férfi és női játékosok közösen ebédelnek, ami jól szimbolizálja a klub újszerű filozófiáját. Ez a fajta integráció a 28 éves tulajdonos, Kyril Louis-Dreyfus és a 46 éves sportigazgató, Kristjaan Speakman által kialakított rendszer "nem tárgyalható" eleme, amit Régis Le Bris vezetőedző is teljes mértékben támogat.

Louis-Dreyfus 2021-es érkezésekor gyakorlatilag a nulláról kellett újjáépítenie a klubot. A Sunderland mára a pénzügyi fenntarthatóság mintapéldájává vált: tavaly a bajnokság legfiatalabb csapatával (22 éves átlagéletkor) és a 14. legmagasabb bérköltséggel jutottak fel a Premier League-be.

KATTINTS a Premier League friss eredményeiért, statisztikákért a Sportonlinera!

A klub különösen jól teljesít a játékosok értékesítésében. Jack Clarke 15 millió fontért igazolt az Ipswich-hez 2024-ben, Jobe Bellingham 32 millió fontért a Borussia Dortmundhoz távozott, Tommy Watson pedig 10 millió fontért csatlakozott a Brightonhoz.

A nyári átigazolási időszakban 17 játékos távozott és 15 új érkezett, összesen 167,1 millió font értékben. A klub többek között megelőzte a Leedset Habib Diarra és Noah Sadiki megszerzésében.

Le Bris, a 49 éves francia edző korábban főként a Lorient akadémiáját vezette, és csak két szezonon át irányította a francia klub első csapatát. Speakman tudatosan olyan edzőt keresett, aki tapasztalattal rendelkezik az utánpótlás-nevelésben, mivel a Sunderland stratégiája a saját nevelésű és az alulértékelt külföldi tehetségek ötvözésén alapul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A klub toborzási modellje fejlett adatelemzést és hagyományos megfigyelői munkát kombinál. Florent Ghisolfi sportigazgató kiterjedt kapcsolatrendszere kulcsszerepet játszott olyan játékosok megszerzésében, mint Nordi Mukiele, Brian Brobbey vagy Granit Xhaka.

A potenciális igazolásoknak rövid videót küldenek a klub történelméről és újjászületéséről, majd részletesen bemutatják a nemrég fejlesztett létesítményeket és Le Bris játékfilozófiáját, amely a passzjátékra, a letámadásra és a pozíciós rugalmasságra épül.

Louis-Dreyfus gyakran személyesen vesz részt a játékosok meggyőzésében is. A 32 éves Xhaka, a svájci válogatott csapatkapitánya és korábbi Arsenal-játékos is a tulajdonossal folytatott beszélgetések után döntött a Sunderland mellett, ahol különösen lenyűgözte a klub 10 éves üzleti terve.

Le Bris egyedül érkezett a klubhoz, saját stáb nélkül, de nyáron két asszisztenssel erősítette csapatát: az olasz Luciano Vulcanóval és a spanyol Isidre Ramón Madirral. James Brayne, a pontrúgás-specialista szintén fontos szereplője lett a szakmai stábnak.

Bár a klub vezetői tisztában vannak a futball kiszámíthatatlanságával, Le Bris és Xhaka jelenléte optimizmusra ad okot. "Számomra Régis egy 'monsieur', akárcsak Arsène Wenger" – nyilatkozta Xhaka. "Régis rendkívül megfontolt edző, amit mond, annak értelme van. Nagyon nyugodt, tényszerű személy. Ahogyan kezelte a nyári személyi változásokat... le a kalappal előtte."
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #átalakulás #premier league #edző #átigazolás #átigazolási hírek #angol foci #angol bajnokság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:01
11:30
10:58
10:32
10:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 27.
Milliókat érő kincsek lapulnak sok magyar padlásán: nem is sejtik, hogy sztárbefektetésről van szó
2025. szeptember 26.
Még szinte fillérekért foglalhatsz "télből a nyárba" utakat: ennyiből egy hét Balaton sem jön ki
2025. szeptember 26.
Úgy húznak le a neten, hogy észre sem veszed: titokban térképezték fel a magyar vásárlókat
2025. szeptember 26.
Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat százezernyi magyar nyugdíjas 2025 telén: erre jobb felkészülni
2025. szeptember 26.
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb ország: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 27. szombat
Adalbert
39. hét
Szeptember 27.
Idegenforgalmi világnap
Szeptember 27.
A Google születésnapja
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szoboszlai Dominik fizetése: ennyit keres a Liverpool magyar focistája 2025-ben, itt vannak a számok
2
1 hete
Újra eladó a legendás magyar futballklub: kiírták a pályázatot, bárki megveheti
3
1 hete
Eldőlt, hol folytatja Lionel Messi: több éves szerződést ír alá az argentin szupersztár
4
1 hete
Cristiano Ronaldo fizetése: mennyit keres C. Ronaldo 2025-ben, ennyi jön fociból és szponzoroktól
5
2 hete
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 10:03
Íme, a 2025-ös Mihály-nap slágerfogása: így készül az eredeti karcagi birkapörkölt, nincs párja az országban
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 27. 08:02
Az Eurojackpot nyerőszámai a 39. héten pénteken
Agrárszektor  |  2025. szeptember 27. 11:31
Jön a lehűlés: megvan, meddig tart még a nyári meleg itthon