Donald Trump jelezte, hogy átköltöztetné a 2026-os labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit, ha bármelyik amerikai rendező várost nem tartaná biztonságosnak.
Pokolból a mennybe? Három év alatt tért vissza az élvonalba a legendás klub, mi a következő lépés?
A Sunderland FC sikeres átalakulásában teljesen új ötletek és szokások is szerepet játszanak: közös étkezések, fiatal tehetségek beépítése és a hosszú távú stratégia is nagy fontossággal esik latba - számolt be a The Guardian.
A Sunderland jelenleg a Premier League hetedik helyén áll, míg a női csapat a WSL2 második pozícióját foglalja el. Ez jelentős eredmény annak fényében, hogy a férfi csapat mindössze három éve tért vissza a harmadosztályból, ahol négy szezont töltött.
A klub edzőközpontjának étkezdéjében férfi és női játékosok közösen ebédelnek, ami jól szimbolizálja a klub újszerű filozófiáját. Ez a fajta integráció a 28 éves tulajdonos, Kyril Louis-Dreyfus és a 46 éves sportigazgató, Kristjaan Speakman által kialakított rendszer "nem tárgyalható" eleme, amit Régis Le Bris vezetőedző is teljes mértékben támogat.
Louis-Dreyfus 2021-es érkezésekor gyakorlatilag a nulláról kellett újjáépítenie a klubot. A Sunderland mára a pénzügyi fenntarthatóság mintapéldájává vált: tavaly a bajnokság legfiatalabb csapatával (22 éves átlagéletkor) és a 14. legmagasabb bérköltséggel jutottak fel a Premier League-be.
KATTINTS a Premier League friss eredményeiért, statisztikákért a Sportonlinera!
A klub különösen jól teljesít a játékosok értékesítésében. Jack Clarke 15 millió fontért igazolt az Ipswich-hez 2024-ben, Jobe Bellingham 32 millió fontért a Borussia Dortmundhoz távozott, Tommy Watson pedig 10 millió fontért csatlakozott a Brightonhoz.
A nyári átigazolási időszakban 17 játékos távozott és 15 új érkezett, összesen 167,1 millió font értékben. A klub többek között megelőzte a Leedset Habib Diarra és Noah Sadiki megszerzésében.
Le Bris, a 49 éves francia edző korábban főként a Lorient akadémiáját vezette, és csak két szezonon át irányította a francia klub első csapatát. Speakman tudatosan olyan edzőt keresett, aki tapasztalattal rendelkezik az utánpótlás-nevelésben, mivel a Sunderland stratégiája a saját nevelésű és az alulértékelt külföldi tehetségek ötvözésén alapul.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A klub toborzási modellje fejlett adatelemzést és hagyományos megfigyelői munkát kombinál. Florent Ghisolfi sportigazgató kiterjedt kapcsolatrendszere kulcsszerepet játszott olyan játékosok megszerzésében, mint Nordi Mukiele, Brian Brobbey vagy Granit Xhaka.
A potenciális igazolásoknak rövid videót küldenek a klub történelméről és újjászületéséről, majd részletesen bemutatják a nemrég fejlesztett létesítményeket és Le Bris játékfilozófiáját, amely a passzjátékra, a letámadásra és a pozíciós rugalmasságra épül.
Louis-Dreyfus gyakran személyesen vesz részt a játékosok meggyőzésében is. A 32 éves Xhaka, a svájci válogatott csapatkapitánya és korábbi Arsenal-játékos is a tulajdonossal folytatott beszélgetések után döntött a Sunderland mellett, ahol különösen lenyűgözte a klub 10 éves üzleti terve.
Le Bris egyedül érkezett a klubhoz, saját stáb nélkül, de nyáron két asszisztenssel erősítette csapatát: az olasz Luciano Vulcanóval és a spanyol Isidre Ramón Madirral. James Brayne, a pontrúgás-specialista szintén fontos szereplője lett a szakmai stábnak.
Bár a klub vezetői tisztában vannak a futball kiszámíthatatlanságával, Le Bris és Xhaka jelenléte optimizmusra ad okot. "Számomra Régis egy 'monsieur', akárcsak Arsène Wenger" – nyilatkozta Xhaka. "Régis rendkívül megfontolt edző, amit mond, annak értelme van. Nagyon nyugodt, tényszerű személy. Ahogyan kezelte a nyári személyi változásokat... le a kalappal előtte."
Sergio Busquets, a spanyol válogatott és a Barcelona korábbi csapatkapitánya bejelentette, hogy az idei MLS-szezon végén, decemberben visszavonul a profi labdarúgástól.
Az UEFA már a jövő héten dönthet Izrael felfüggesztéséről a nemzetközi labdarúgótornákról, amelyet régóta követelnek mind a sportvilágon belülről, mind azon kívülről.
Ben Foster, korábbi Wrexham-kapus szerint a walesi klub két-három éven belül feljuthat a Premier League-be
Andrzej Bargiel lengyel hegymászó oxigénpalack nélkül síelt le a Mount Everestről, ezzel történelmi rekordot állított fel.
Wayne Rooney egy podcastban elismerte, hogy felesége, Coleen segítsége nélkül alkoholproblémái végzetesek lehettek volna számára.
Kíméletlenül lecsapott a Liverpool a jegyüzérekre: több mint ezer embert kitiltottak, nincs kegyelem
A Liverpool FC az elmúlt két évben 145 ezer jegyfiókot zárt be a jegyüzérkedés elleni küzdelem részeként.
Gareth Bale, a walesi futball-legenda új életet kezdett a visszavonulása óta, amely során a családjára és új szakmai kihívásaira koncentrál
José Mourinho már a második Benfica-meccsén botrányt kavart, amikor élesen bírálta a játékvezetőt a Rio Ave elleni 1-1-es döntetlen után.
Olekszandr Usyk, a nehézsúlyú ökölvívás vitathatatlan bajnoka kihívta Jake Pault egy MMA mérkőzésre, miután befejezi bokszkarrierjét
Romain Grosjean közel öt évvel csaknem végzetes kimenetelű balesete után visszatér a Formula 1-be egy tesztvezetés erejéig
A közvetítésben először úgy tűnt, hogy valamilyen belső nézeteltérés miatt egymást püfölik a román ultrák, de másról volt szó.
Egy döntetlen is elég volt ahhoz, hogy a magyar futsalválogatott tíz év után újra kijusson az Eb-re.
Gulyás Michelle még nem indult el sérülése után a világbajnokságon, de így legalább van ideje pihenni - ezúttal egy varázslatos görög szigetről jelentkezett.
Federica Brignone olasz síző még nem tudja, mikor térhet vissza a versenyzéshez a lábműtétje után.
A FIFA nem tervezi a világbajnokság 64 csapatosra bővítését a 2030-as centenáriumi tornára, annak ellenére, hogy Gianni Infantino FIFA-elnök New Yorkban tárgyalt erről.
Két korábbi Macarthur Bulls-játékos, Clayton Lewis és Kearyn Baccus 10 000 ausztrál dolláros (6 600 amerikai dollár) pénzbüntetést kapott egy fogadási botrányban való részvételért.
A Major League Baseball 2026-tól bevezeti a robotbírókat a mérkőzéseken, amelyek a vitás helyzetek elbírálásában segítenek majd a játékvezetőknek.
A Premier League-részvényesek legutóbbi találkozóján nem sikerült előrelépést elérni az új költségvetési szabályok bevezetésében.
-
AI és a magyar munkaerőpiac: kit hoz előnybe, és kit sodor partvonalra?
Sólyom Balázst, a Trendency Zrt. adatüzletágának vezetőjét kérdeztük.
-
Új korszakot indít a Lidl (x)
Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is