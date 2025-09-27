Pokolból a mennybe? Három év alatt tért vissza az élvonalba a legendás klub, mi a következő lépés?

A Sunderland FC sikeres átalakulásában teljesen új ötletek és szokások is szerepet játszanak: közös étkezések, fiatal tehetségek beépítése és a hosszú távú stratégia is nagy fontossággal esik latba - számolt be a The Guardian.

A Sunderland jelenleg a Premier League hetedik helyén áll, míg a női csapat a WSL2 második pozícióját foglalja el. Ez jelentős eredmény annak fényében, hogy a férfi csapat mindössze három éve tért vissza a harmadosztályból, ahol négy szezont töltött.

A klub edzőközpontjának étkezdéjében férfi és női játékosok közösen ebédelnek, ami jól szimbolizálja a klub újszerű filozófiáját. Ez a fajta integráció a 28 éves tulajdonos, Kyril Louis-Dreyfus és a 46 éves sportigazgató, Kristjaan Speakman által kialakított rendszer "nem tárgyalható" eleme, amit Régis Le Bris vezetőedző is teljes mértékben támogat.

Louis-Dreyfus 2021-es érkezésekor gyakorlatilag a nulláról kellett újjáépítenie a klubot. A Sunderland mára a pénzügyi fenntarthatóság mintapéldájává vált: tavaly a bajnokság legfiatalabb csapatával (22 éves átlagéletkor) és a 14. legmagasabb bérköltséggel jutottak fel a Premier League-be.

KATTINTS a Premier League friss eredményeiért, statisztikákért a Sportonlinera!

A klub különösen jól teljesít a játékosok értékesítésében. Jack Clarke 15 millió fontért igazolt az Ipswich-hez 2024-ben, Jobe Bellingham 32 millió fontért a Borussia Dortmundhoz távozott, Tommy Watson pedig 10 millió fontért csatlakozott a Brightonhoz.

A nyári átigazolási időszakban 17 játékos távozott és 15 új érkezett, összesen 167,1 millió font értékben. A klub többek között megelőzte a Leedset Habib Diarra és Noah Sadiki megszerzésében.

Le Bris, a 49 éves francia edző korábban főként a Lorient akadémiáját vezette, és csak két szezonon át irányította a francia klub első csapatát. Speakman tudatosan olyan edzőt keresett, aki tapasztalattal rendelkezik az utánpótlás-nevelésben, mivel a Sunderland stratégiája a saját nevelésű és az alulértékelt külföldi tehetségek ötvözésén alapul.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A klub toborzási modellje fejlett adatelemzést és hagyományos megfigyelői munkát kombinál. Florent Ghisolfi sportigazgató kiterjedt kapcsolatrendszere kulcsszerepet játszott olyan játékosok megszerzésében, mint Nordi Mukiele, Brian Brobbey vagy Granit Xhaka.

A potenciális igazolásoknak rövid videót küldenek a klub történelméről és újjászületéséről, majd részletesen bemutatják a nemrég fejlesztett létesítményeket és Le Bris játékfilozófiáját, amely a passzjátékra, a letámadásra és a pozíciós rugalmasságra épül.

Louis-Dreyfus gyakran személyesen vesz részt a játékosok meggyőzésében is. A 32 éves Xhaka, a svájci válogatott csapatkapitánya és korábbi Arsenal-játékos is a tulajdonossal folytatott beszélgetések után döntött a Sunderland mellett, ahol különösen lenyűgözte a klub 10 éves üzleti terve.

Le Bris egyedül érkezett a klubhoz, saját stáb nélkül, de nyáron két asszisztenssel erősítette csapatát: az olasz Luciano Vulcanóval és a spanyol Isidre Ramón Madirral. James Brayne, a pontrúgás-specialista szintén fontos szereplője lett a szakmai stábnak.

Bár a klub vezetői tisztában vannak a futball kiszámíthatatlanságával, Le Bris és Xhaka jelenléte optimizmusra ad okot. "Számomra Régis egy 'monsieur', akárcsak Arsène Wenger" – nyilatkozta Xhaka. "Régis rendkívül megfontolt edző, amit mond, annak értelme van. Nagyon nyugodt, tényszerű személy. Ahogyan kezelte a nyári személyi változásokat... le a kalappal előtte."