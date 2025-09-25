2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
Sunset light over the majestic peak of Mount Everest, the highest mountain in the world, as seen on top of Gokyo Ri, by Gokyo village in Sagarmatha National Park, UNESCO World Heritage Site in Khumbu region, Solukhumbu district, easte
Ilyet még biztos nem láttál: megmászta a Mount Everestet, majd síléceken távozott + videó

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 19:44

Andrzej Bargiel lengyel hegymászó oxigénpalack nélkül síelt le a Mount Everestről, ezzel történelmi rekordot állított fel.

A 37 éves Bargiel csütörtökön vált az első emberré, aki oxigénpalack használata nélkül síelt le a világ legmagasabb hegyéről. A lengyel hegymászó 2018-ban már hasonló bravúrt hajtott végre, amikor elsőként síelt le a K2-ről, a világ második legmagasabb hegyéről.

A 8849 méter magas csúcs meghódítása a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe a nagy mennyiségű hó miatt. Bargiel 16 órán keresztül mászott a halálzónában (8000 méter feletti magasságban) oxigénpalack nélkül.

A csúcson mindössze néhány percet töltött, mielőtt felcsatolta síléceit és megkezdte történelmi ereszkedését, versenyt futva a lenyugvó nappal. A közösségi médiában közzétett videón látható, amint vastag hórétegen siklik lefelé a világ legmagasabb csúcsainak háttere előtt. A döbbenetes sportteljesítményről itt egy lélelgzetelállító videó:

Az éjszaka beállta miatt Bargielnek a 2-es táborban, körülbelül 6400 méteres magasságban meg kellett állnia, mivel a sötétben már nem tudott biztonságosan navigálni. Ereszkedését napkeltekor folytatta.

"Az ég a határ? A lengyeleknek nem! Andrzej Bargiel éppen most síelt le a Mount Everestről!" - írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X közösségi platformon, elismeréssel adózva az elképesztő teljesítmény előtt.
