Ilyet még biztos nem láttál: megmászta a Mount Everestet, majd síléceken távozott + videó
Andrzej Bargiel lengyel hegymászó oxigénpalack nélkül síelt le a Mount Everestről, ezzel történelmi rekordot állított fel.
A 37 éves Bargiel csütörtökön vált az első emberré, aki oxigénpalack használata nélkül síelt le a világ legmagasabb hegyéről. A lengyel hegymászó 2018-ban már hasonló bravúrt hajtott végre, amikor elsőként síelt le a K2-ről, a világ második legmagasabb hegyéről.
A 8849 méter magas csúcs meghódítása a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe a nagy mennyiségű hó miatt. Bargiel 16 órán keresztül mászott a halálzónában (8000 méter feletti magasságban) oxigénpalack nélkül.
A csúcson mindössze néhány percet töltött, mielőtt felcsatolta síléceit és megkezdte történelmi ereszkedését, versenyt futva a lenyugvó nappal. A közösségi médiában közzétett videón látható, amint vastag hórétegen siklik lefelé a világ legmagasabb csúcsainak háttere előtt. A döbbenetes sportteljesítményről itt egy lélelgzetelállító videó:
Az éjszaka beállta miatt Bargielnek a 2-es táborban, körülbelül 6400 méteres magasságban meg kellett állnia, mivel a sötétben már nem tudott biztonságosan navigálni. Ereszkedését napkeltekor folytatta.
"Az ég a határ? A lengyeleknek nem! Andrzej Bargiel éppen most síelt le a Mount Everestről!" - írta Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X közösségi platformon, elismeréssel adózva az elképesztő teljesítmény előtt.
