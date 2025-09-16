2025. szeptember 16. kedd Edit
Halász Bence a férfi kalapácsvetés döntőjében a tokiói atlétikai világbajnokságon 2025. szeptember 16-án.
Itt van végre az első magyar vb-érem: bronzérmes lett Halász Bence

MTI
2025. szeptember 16. 15:34

Halász Bence bronzérmet nyert férfi kalapácsvetésben kedden a tokiói szabadtéri atlétikai világbajnokságon

A Dobó SE olimpiai ezüstérmes sportolója világranglista-vezetőként érkezett a japán fővárosba, ahol a selejtezőből első dobásával döntőbe került, a keddi fináléban pedig 82,69 méteres eredménnyel lett harmadik. A győzelmet a címvédő kanadai Ethan Katzberg szerezte meg 84,70 méterrel a német Merlin Hummel (82,77 m) előtt.

A döntő másik két magyarja közül a mindössze 19 éves, U20-es Európa-bajnok Szabados Ármin 77,15-tel a nyolcadik, míg Rába Dániel 75,22-vel a 11. helyen végzett. Halász Bence a magyar atlétika 16., saját maga harmadik szabadtéri vb-érmét gyűjtötte be.
Címlapkép: Getty Images
