2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Ilyen sincs mindennap: kirúgták az edzőt Sheffieldben, három hónap után máris hívják vissza

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 13:14

Chris Wilder mindössze három hónap után visszatérhet a Sheffield United kispadjára, miután a klub menesztette Rubén Sellést hat mérkőzésen elszenvedett hat vereség után - írta a The Guardian.

A Sheffield United vezetősége a pénteki, Ipswich elleni 5-0-s vereséget követően döntött Sellés elbocsátása mellett. A spanyol szakember mindössze hat mérkőzésen irányította a csapatot, ezeken öt bajnoki vereséget szenvedtek el, és az utóbbi négy találkozón egyetlen gólt sem szereztek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Wilder, aki korábban már kétszer is irányította a klubot, most harmadszor térhet vissza a Bramall Lane-re. A szakember legutóbb a Championship rájátszásának döntőjében elszenvedett vereség után távozott június közepén, helyére érkezett Sellés, aki előzőleg a Hull City-t irányította.

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A klub vasárnap délután közleményben erősítette meg a változtatást: "A Sheffield United igazgatótanácsa a menedzseri pozíció megváltoztatása mellett döntött. A Championship-szezon kiábrándító kezdete után Rubén Sellést felmentették menedzseri feladatai alól. A közelmúltbeli teljesítmények áttekintése és a szurkolók érzéseinek figyelembevétele után a változtatás időzítése azt a célt szolgálja, hogy a klub a lehető legjobb esélyt kapja jelenlegi bajnoki helyzetének javítására."

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Wilder visszatérése esetén várhatóan nagyobb befolyással rendelkezhet majd, mint korábban, amikor nézeteltérései voltak a tulajdonosokkal az átigazolási stratégia miatt. Az amerikai tulajdonosok mesterséges intelligencia alapú játékos-kiválasztási kísérletei eddig nem hoztak sikert.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #anglia #klub #visszatérés #angol foci #vereség #angol bajnokság #edzőváltás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:14
13:04
12:42
12:29
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 15.
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
2025. szeptember 14.
Súlyos bírságot kockáztatnak magyar háztulajok: sokan nem tudják, hogy ingyen van a segítség
2025. szeptember 15.
Mi történik? Egyre több ország mond nemet a McDonald's éttermeire: van, ahol be is van már tiltva
2025. szeptember 15.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
2025. szeptember 14.
Jó hírt kapott rengeteg 40-50 éves magyar dolgozó: játszva túlélhetik a mesterséges intelligenciát
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 15. hétfő
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szexi szettben nézett focimeccset a fiatal magyar úszónő: szerencsét hozott a csapatának
2
2 hete
Tízmilliókkal tartozhat saját embereinek a legendás sportriporter, Héder Barna: már végrehajtás is indult
3
15 órája
Formula-1 Azeri Nagydíj 2025: itt a F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Azerbajdzsán, Baku helyszínen
4
1 hete
Írország-Magyarország: ma indul az utazás, Dublinban játszik selejtezőt a magyar válogatott
5
6 napja
Így ki lehet kapni: nagyot harcolt, de veszített a magyar válogatott a portugálok ellen
PÉNZÜGYI KISOKOS
EMV chip
Europay-MasterCard-Visa rövidítésekből álló mozaikszó. Lehetővé teszi a mikroáramkörös (chipes) bankkártya használatát az interneten (vagy bármely más nyílt hálózaton) biztonságos elektronikus kereskedelmi tranzakció lebonyolítására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 13:04
Mi történik? Egyre több ország mond nemet a McDonald's éttermeire: van, ahol be is van már tiltva
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 15. 10:02
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 15. 12:27
Itt az új javaslat, ami sok gazda életében hozhat komoly változásokat