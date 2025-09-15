Ilyen sincs mindennap: kirúgták az edzőt Sheffieldben, három hónap után máris hívják vissza

Chris Wilder mindössze három hónap után visszatérhet a Sheffield United kispadjára, miután a klub menesztette Rubén Sellést hat mérkőzésen elszenvedett hat vereség után - írta a The Guardian.

A Sheffield United vezetősége a pénteki, Ipswich elleni 5-0-s vereséget követően döntött Sellés elbocsátása mellett. A spanyol szakember mindössze hat mérkőzésen irányította a csapatot, ezeken öt bajnoki vereséget szenvedtek el, és az utóbbi négy találkozón egyetlen gólt sem szereztek.

Wilder, aki korábban már kétszer is irányította a klubot, most harmadszor térhet vissza a Bramall Lane-re. A szakember legutóbb a Championship rájátszásának döntőjében elszenvedett vereség után távozott június közepén, helyére érkezett Sellés, aki előzőleg a Hull City-t irányította.

A klub vasárnap délután közleményben erősítette meg a változtatást: "A Sheffield United igazgatótanácsa a menedzseri pozíció megváltoztatása mellett döntött. A Championship-szezon kiábrándító kezdete után Rubén Sellést felmentették menedzseri feladatai alól. A közelmúltbeli teljesítmények áttekintése és a szurkolók érzéseinek figyelembevétele után a változtatás időzítése azt a célt szolgálja, hogy a klub a lehető legjobb esélyt kapja jelenlegi bajnoki helyzetének javítására."

Wilder visszatérése esetén várhatóan nagyobb befolyással rendelkezhet majd, mint korábban, amikor nézeteltérései voltak a tulajdonosokkal az átigazolási stratégia miatt. Az amerikai tulajdonosok mesterséges intelligencia alapú játékos-kiválasztási kísérletei eddig nem hoztak sikert.