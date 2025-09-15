Savannah DeMelo amerikai középpályás stabil állapotban van, miután összeesett a pályán a Racing Louisville NWSL-mérkőzésén
Ilyen sincs mindennap: kirúgták az edzőt Sheffieldben, három hónap után máris hívják vissza
Chris Wilder mindössze három hónap után visszatérhet a Sheffield United kispadjára, miután a klub menesztette Rubén Sellést hat mérkőzésen elszenvedett hat vereség után - írta a The Guardian.
A Sheffield United vezetősége a pénteki, Ipswich elleni 5-0-s vereséget követően döntött Sellés elbocsátása mellett. A spanyol szakember mindössze hat mérkőzésen irányította a csapatot, ezeken öt bajnoki vereséget szenvedtek el, és az utóbbi négy találkozón egyetlen gólt sem szereztek.
Wilder, aki korábban már kétszer is irányította a klubot, most harmadszor térhet vissza a Bramall Lane-re. A szakember legutóbb a Championship rájátszásának döntőjében elszenvedett vereség után távozott június közepén, helyére érkezett Sellés, aki előzőleg a Hull City-t irányította.
A klub vasárnap délután közleményben erősítette meg a változtatást: "A Sheffield United igazgatótanácsa a menedzseri pozíció megváltoztatása mellett döntött. A Championship-szezon kiábrándító kezdete után Rubén Sellést felmentették menedzseri feladatai alól. A közelmúltbeli teljesítmények áttekintése és a szurkolók érzéseinek figyelembevétele után a változtatás időzítése azt a célt szolgálja, hogy a klub a lehető legjobb esélyt kapja jelenlegi bajnoki helyzetének javítására."
Wilder visszatérése esetén várhatóan nagyobb befolyással rendelkezhet majd, mint korábban, amikor nézeteltérései voltak a tulajdonosokkal az átigazolási stratégia miatt. Az amerikai tulajdonosok mesterséges intelligencia alapú játékos-kiválasztási kísérletei eddig nem hoztak sikert.
A Fradi a Békéscsaba, a Debrecen pedig a Honvéd ellen lép pályára a 4. körben. A párharcokat október végén rendezik majd.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe, akik egy hónapja még a Marseille öltözőjében verekedtek össze, most új csapataik színeiben találkoznak a Serie A-ban
A brit bokszlegendát otthonában találták meg holtan, de semmi nem utal idegenkezűségre.
Egy fogadási portál 5 millió dollárt fizet kártérítésként közel 20 millió dollárért a Jaguarsnak, amit egy korábbi alkalmazottjuk lopott el, majd költötte el fogadásra.
Haaland szerint nem elég jó a Manchester City szezonkezdése, a vasárnapi városi derbit tökéletes lehetőségnek tartja a fordulatra
A WWE bejelentette, hogy a WrestleMania 43 rendezvényt 2027-ben Szaúd-Arábiában, Rijádban rendezik meg, ami azonban jellemzően negatív rajongói reakciókat váltott ki.
Nem közölték, hogy miért, csak "biztonsági okokra" hivatkozva jelentették be az eltiltását az edzőnek.
A 16 éves Cooper Lutkenhaus lesz a legfiatalabb versenyző a tokiói atlétikai világbajnokságon, aki iskolai tanulmányai mellett készül élete legnagyobb versenyére
Alissa nem csak a pályán, hanem azon kívül is több mindenről ismert - megmutatjuk, milyen szettben tolta a tengerparti nyaralását.
A Nottingham Forest védője, Ola Aina három hónapra kidőlt egy válogatott mérkőzésen szerzett sérülés miatt.
Eltűntek a Manchester United focistáinak cipői: csak a meccs előtt vették észre, mehettek a boltba újakért
A Manchester United női csapata kínos helyzetbe került a Bajnokok Ligája selejtezőjén: a játékosok cipői eltűntek a norvégiai úton.
Szoboszlai Dominik az Arsenal elleni mérkőzésen lőtt szabadrúgásgóljával elnyerte a 2025 augusztusi Hónap Gólja-díjat.
Keely Hodgkinson, olimpiai 800 méteres bajnok súlyos sérülésből felépülve készül az atlétikai világbajnokságra.
Dana White UFC-vezér és egy riporter közötti heves vita majdnem beárnyékolta a Saul 'Canelo' Alvarez és Terence Crawford közötti szupermérkőzés sajtótájékoztatóját
Ruben Neves felháborodottan reagált egy portugál magazin címlapjára, amely félreérthetően ábrázolta őt a tragikus körülmények között elhunyt Diogo Jota özvegyével, Rute Cardosóval.
Jamie Vardy, a Leicester City legendája 38 évesen új fejezetet nyit karrierjében az olasz Cremonese csapatánál.
Az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) 74 rendbeli szabálysértéssel vádolja a klubvilágbajnok Chelsea-t.
A new york-i polgármesterjelölt petíciót indított a FIFA dinamikus jegyárazási gyakorlata ellen, amit a futball szellemiségével összeegyeztethetetlennek tart.