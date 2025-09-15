2025. szeptember 15. hétfő Enikő, Melitta
amerikai foci, irányító, amerikai futball, labda
Sport

Hónapokra kidőlt a Bengals sztárirányítója: lehet, hogy kuka az egész szezon?

Pénzcentrum
2025. szeptember 15. 15:44

A Cincinnati Bengals sztárirányítója, Joe Burrow súlyos lábujjsérülést szenvedett, amely műtéti beavatkozást igényel, így három hónapos kihagyásra kényszeríti - jelentette az ESPN.

Joe Burrow a vasárnapi, Jacksonville Jaguars elleni hazai mérkőzés második negyedében szenvedett sérülést a bal lábujján. Az ESPN információi szerint a sérülésről készült felvételeket Dr. Robert Anderson lábspecialistához küldték kiértékelésre. A sérülés akkor történt, amikor a Jacksonville védője, Arik Armstead földre vitte Burrow-t, és több játékos is ráesett.

Amennyiben műtétre lesz szükség, az várhatóan három hónapos kihagyást jelentene a játékos számára.  Burrow kezdetben sántítva próbált lejönni a pályáról, de néhány lépés után a földre rogyott. Hosszas vizsgálat után megpróbált visszamenni az öltözőbe, de segítségre szorult. A mérkőzés után már járókeretben és mankóval látták.

A helyére beálló Jake Browning vezette győzelemre a Bengalst, aki a mérkőzés utolsó 18 másodpercében egy 1 yardos vetődéssel szerezte meg a győztes touchdownt.

Burrow, aki 2020-ban első helyen kelt el a drafton, korábban már két szezonját is idő előtt be kellett fejeznie sérülés miatt - 2020-ban térd-, 2023-ban pedig csuklósérülés miatt. A Bengals Burrow nélkül 14 mérkőzésen két győzelemmel kevesebbet szerzett, mint vereséget, és átlagosan kevesebb mint 20 pontot szereztek meccsenként. A sérülés hírére a Bengals Super Bowl-győzelmi esélyei 20/1-ről 30/1-re romlottak az egyik fogadóirodánál.
Címlapkép: Getty Images
