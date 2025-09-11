Közel a negyvenhez kezdi újra az életét a legendás angol csatár: így indokolta meg

Jamie Vardy, a Leicester City legendája 38 évesen új fejezetet nyit karrierjében az olasz Cremonese csapatánál, hangsúlyozva, hogy 'a kor csak egy szám' - írta meg a BBC.

A korábbi Leicester-csatár, aki 13 évet töltött az angol klubnál - 500 mérkőzésen 200 gólt szerzett -, az előző szezon végén hagyta el a csapatot. Vardy pályafutása egyik csúcspontja a 2015-16-os Premier League bajnoki cím volt, amelyhez 24 góllal járult hozzá.

A 38 éves támadó ingyen igazolt az olasz bajnokságba most feljutott Cremoensehez, és várhatóan hétfőn, a Verona elleni mérkőzésen debütálhat új csapatában.

Amikor arról kérdezték, hogy ő és más veterán játékosok, akik idén nyáron a Serie A-ba igazoltak, továbbra is motiváltak-e a legmagasabb szinten való teljesítésre, Vardy határozottan válaszolt: "Ön biztosan a kétkedők közé tartozik. Ön az, akinek be kell bizonyítanom, hogy téved."

KATTINTS az olasz bajnokság híreiért, eredményeiért a Sportonlinera!

"Számomra a kor csak egy szám. Amíg a lábaim pontosan úgy működnek, mint régen, és ugyanolyan frissnek érzem magam, addig folytatom. Jelenleg semmi jele annak, hogy lassulnék, így folytatom, és mindent megteszek ezért a klubért" - nyilatkozta a csatár. Azt is hozzátette: "Meg fogok tanulni olaszul, de egyelőre ez nem probléma: a futballnak megvan a saját nyelve, mégpedig a labdával."

A Cremonese remekül kezdte a szezont, komoly meglepetésre 2-1-re legyőzték az AC Milant, majd 3-2-re nyertek a Sassuolo ellen.

"A fő feladat annak biztosítása, hogy bennmaradjunk a ligában, és ez volt a helyzet a Leicesterben is" - mondta Vardy. "Soha nem volt olyan, hogy 'erre fogunk menni', mindig az volt, hogy 'bennmaradásra kell játszanunk', ez a legfontosabb. Tehát csak kimész, minden meccset egyenként veszel, mindent beleadsz, és ami lesz, az lesz."