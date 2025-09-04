Nagyon fontos sztárjátékos esett ki a portugáloknál: a magyarok ellen sem játszhat kedden

Diogo Dalot izomproblémák miatt elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát, de sérülése miatt nem csak a nemzeti csapat aggódhat - tudósított a One Football.

A Manchester United jobbhátvédje, Diogo Dalot izomproblémák miatt kénytelen volt visszalépni a portugál válogatottban való szerepléstől. A 26 éves játékos eddig kulcsfontosságú szerepet töltött be Ruben Amorim csapatában, az idei szezon mind a négy mérkőzésén pályára lépett, ebből hármat kezdőként játszott végig. A portugál válogatott jövő kedden Budapesten, a magyar válogatott ellen játszik világbajnoki selejtezőt.

Dalot jó formában kezdte a szezont, legutóbb a Burnley elleni 3-2-es győzelem során Bryan Mbeumo gólját készítette elő. A portugál szövetség (FPF) közleményben jelentette be, hogy a játékost izomfájdalmak miatt felmentették a válogatott kötelezettségek alól, helyére Nuno Tavares-t hívták be.

KATTINTS az élő eredményekért és hírekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A közlemény nem részletezi a sérülés súlyosságát, de elég komoly lehetett ahhoz, hogy a játékos elhagyja a válogatott edzőtáborát. A United reménykedik, hogy Dalot felépül a szeptember 14-i, Manchester City elleni rangadóra.