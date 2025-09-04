A FIFA tegnap bejelentette, hogy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság jegyértékesítésénél dinamikus árazást fog alkalmazni.
Nagyon fontos sztárjátékos esett ki a portugáloknál: a magyarok ellen sem játszhat kedden
Diogo Dalot izomproblémák miatt elhagyta a portugál válogatott edzőtáborát, de sérülése miatt nem csak a nemzeti csapat aggódhat - tudósított a One Football.
A Manchester United jobbhátvédje, Diogo Dalot izomproblémák miatt kénytelen volt visszalépni a portugál válogatottban való szerepléstől. A 26 éves játékos eddig kulcsfontosságú szerepet töltött be Ruben Amorim csapatában, az idei szezon mind a négy mérkőzésén pályára lépett, ebből hármat kezdőként játszott végig. A portugál válogatott jövő kedden Budapesten, a magyar válogatott ellen játszik világbajnoki selejtezőt.
Dalot jó formában kezdte a szezont, legutóbb a Burnley elleni 3-2-es győzelem során Bryan Mbeumo gólját készítette elő. A portugál szövetség (FPF) közleményben jelentette be, hogy a játékost izomfájdalmak miatt felmentették a válogatott kötelezettségek alól, helyére Nuno Tavares-t hívták be.
A közlemény nem részletezi a sérülés súlyosságát, de elég komoly lehetett ahhoz, hogy a játékos elhagyja a válogatott edzőtáborát. A United reménykedik, hogy Dalot felépül a szeptember 14-i, Manchester City elleni rangadóra.
Nagy-Britannia kosárlabda-válogatottja 12 év után aratott újra győzelmet kosár Eb-n, miután meglepetésre 89-83-ra legyőzte Montenegrót.
Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) eljárását indít a Los Angeles Clippersszel szemben, amely sajtóhírek szerint kijátszhatta a fizetési plafonra vonatkozó szabályokat.
Nikitscher Tamást a fodrásznál érte menedzsere hívása, hogy amint lehet, induljon. Kicentizték, de meglett az új klub egy új országban.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról.
