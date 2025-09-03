Itt a vége, nincs tovább: lemondta a válogatottságot a magyar kézilegenda

Lékai Máté nem lép többet pályára a magyar férfi kézilabda-válogatottban. A Ferencváros 37 éves irányítója ma jelentette be döntését.

A címeres mezt majdnem kétszáz alkalommal felhúzó kézilabdázó úgy fogalmazott: nagyon sokat jelentett a számára ez a tizenhat év, de szerinte a búcsúra most jött el az idő.

"Úgy érzem, hogy elérkezett az idő a válogatottól való búcsúhoz. Tizenhat éven keresztül képviselhettem hazámat, küzdhettem és ünnepelhettem együtt veletek. Ez az időszak mindennél többet adott nekem: barátokat, élményeket, és egy olyan közösséget, amely örökre a szívemben marad. Nem egyszerű kimondani, hogy most eljött az ideje, de hiszem, hogy minden szép történetnek van egy vége" - fogalmazott Lékai a magyar szövetség oldalán.

A játékos hozzátette, noha a válogatott pályafutása véget ér, a kézilabda iránti szeretete és tisztelete örökké megmarad.

Továbbra is figyelemmel kísérem és támogatom a magyar kézilabda jövőjét. Hiszek abban, hogy a legjobb időszakok még előttünk állnak, és biztos vagyok benne, hogy a következő generációk is nagyszerű dolgokat érnek el. Köszönöm, hogy részese lehettem ennek a csodálatos utazásnak

– mondta a bejelentéssel együtt Lékai Máté, aki a PLER, a Szeged, a Celje és a Veszprém színeiben szerepelt a legjobbak között, jelenleg pedig a Ferencváros kézilabdázója.

Az irányító 198 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban: két olimpián, hét világbajnokságon és négy Európa-bajnokságon képviselte a magyar színeket. Az elmúlt bő három évtized egyik legeredményesebb magyar válogatott férfi játékosa, hiszen az egyetlen magyar férfi kézilabdázó, aki egyaránt részese volt a válogatott története legjobb olimpiai (4. hely) és Európa-bajnoki (5. hely) szereplésének, emellett világbajnoki 5. helyezett is. Az együttesben, amelynek csapatkapitánya is volt, összesen 592 gólt szerzett.

Nagy veszteség érte a válogatottat, emberi és szakmai értelemben is, hiszen az utóbbi másfél évtizedben a csapat egyik legmeghatározóbb játékosa volt, világklasszis játékos, aki irányítóként bent a pályán, de azon kívül is egyértelmű vezér volt

– emelte ki Chema Rodriguez szövetségi kapitány.

Nekem egészen speciális a viszonyom Mátéval, Veszprémben játékostársak, sőt, poszttársak voltunk, a válogatottban a pályán pedig a meghosszabbított kezem volt, de emberileg is nagyon sajnálom, hogy egy jó barátom búcsút mond a csapatnak. A döntését megbeszélte velem, és tudom, sokat vívódott, de ugyanakkor megértem és elfogadom. Nagy űrt hagy maga után, de számunkra és utódjai számára egyben motivációt is jelent, hogy bebizonyítsuk: folyamatosan eredményesek tudunk lenni

- tette még hozzá a szövetségi kapitány.

Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke kiemelte, sok nagy meccset vívott meg Lékaival közösen, amelyek közül a legemlékezetesebb a 2012-es londoni olimpia, és főként annak Izland elleni negyeddöntője, ahol a rendes játékidő végjátékában "egészen valószerűtlen módon" sikerült épp az irányító révén egyenlíteniük, majd később nyerniük is.

Már fiatalon is kiemelkedett játékintelligenciája, tehetsége, küzdőszelleme révén, és ezt több mint másfél évtizeden keresztül a válogatott szolgálatába állította, ezért a magyar kézilabdázás mindig hálás lehet neki. Egykori játékosként tudom, előbb-utóbb eljön az az idő, amikor már nehezebben viseljük a terhelést, ezért, bár nagyon sajnálom Máté döntését, de átérzem az okát és megértem, hogy már nem tud a válogatottban szerepelni

- jelentette ki Ilyés.