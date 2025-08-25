2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
19 °C Budapest
Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Foci asszisztens vonalbíró játékvezető nő a zászlóval a játéktéren, mozgásban.
Sport

Itt vannak az NB I friss nézőszámai: újra keleti derbi végzett az élen

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 16:15

Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.

Ahogy az előző fordulóban, most is egy keleti derbi nyerte a nézőszámcsúcsot - ez derült ki, amikor megvizsgáltuk és összesítettük az első osztályú bajnokság, a Fizz Liga nézőszámait a klubok hivatalos közlése alapján. Nem véletlen persze, hogy csak négy mérkőzés adatai állnak most itt: mind a Fradi, mind pedig a Győr halasztást kért a szerdai BL-, valamint a csütörtöki EKL-selejtező visszavágói miatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Szpari-Diósgyőrre több mint 7 ezer néző ment ki, toronymagasan megnyerve ezzel a heti "versenyt". A második helyen az Újpest zalaegerszegi vendégjátéka fért oda kicsit több, mint négyszer helyszíni szurkolóval. A harmadik az öt gólt is hozó MTK-Paks meccs lett, míg a legkevesebb néző a Pancho Arénában volt, ahol a Puskás Akadémia végül nagy meglepetésre kikapott a Debrecentől.

KATTINTS a friss NB I-es eredményekért, tabelláért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A Fizz Liga 5. fordulójának nézőszámai a következőek voltak:

Nyíregyháza Spartacus FC-DVTK: 7 083

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

ZTE FC-Újpest FC: 4 464 

MTK Budapest-Paksi FC: 2 376

Puskás Akadémia FC-DVSC: 1 896
Címlapkép: Getty Images
#fradi #paks #friss #mtk #nyíregyháza #keleti #néző #nézőszámok #magyar foci #újpest #újpest fc #magyar bajnokság #NB I #diósgyőr #paksi fc #Fizz liga #eto fc győr

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
Gyász: Meghalt Hetey László

Gyász: Meghalt Hetey László

Húsz éven át az Állami Bábszínház tagja volt, 1983-tól pedig a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja.

FRISS HÍREK
Több friss hír
17:32
17:15
17:02
16:48
16:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 25.
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
2025. augusztus 25.
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
2025. augusztus 25.
Mélyen a zsebébe kell nyúlnia rengeteg fiatal magyarnak ősztől: ez lesz ám a csapás nekik
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
2
2 hete
Legendás újpesti futballista hunyt el: gyászolnak a lilák
3
7 napja
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
4
19 órája
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
2 hete
Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fordulónap
ismétlődő betétlekötés lejáratának napja, mely egyben a következő lekötés periódus indulásának napja is, általában ilyenkor lehet szankció nélkül hozzátenni vagy elvenni a betétből.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 16:01
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 15:48
Gulyás Gergely óriási bejelentése: meghosszabbodik az árrésstop Magyarországon
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 16:34
Sokan aggódnak: óriási drágulás jöhet ezeken a piacokon