Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt, magyar találat is szerepel összesítésünkben.
Itt vannak az NB I friss nézőszámai: újra keleti derbi végzett az élen
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Ahogy az előző fordulóban, most is egy keleti derbi nyerte a nézőszámcsúcsot - ez derült ki, amikor megvizsgáltuk és összesítettük az első osztályú bajnokság, a Fizz Liga nézőszámait a klubok hivatalos közlése alapján. Nem véletlen persze, hogy csak négy mérkőzés adatai állnak most itt: mind a Fradi, mind pedig a Győr halasztást kért a szerdai BL-, valamint a csütörtöki EKL-selejtező visszavágói miatt.
A Szpari-Diósgyőrre több mint 7 ezer néző ment ki, toronymagasan megnyerve ezzel a heti "versenyt". A második helyen az Újpest zalaegerszegi vendégjátéka fért oda kicsit több, mint négyszer helyszíni szurkolóval. A harmadik az öt gólt is hozó MTK-Paks meccs lett, míg a legkevesebb néző a Pancho Arénában volt, ahol a Puskás Akadémia végül nagy meglepetésre kikapott a Debrecentől.
KATTINTS a friss NB I-es eredményekért, tabelláért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!
A Fizz Liga 5. fordulójának nézőszámai a következőek voltak:
Nyíregyháza Spartacus FC-DVTK: 7 083
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
ZTE FC-Újpest FC: 4 464
MTK Budapest-Paksi FC: 2 376
Puskás Akadémia FC-DVSC: 1 896
Rekordáron kelt el egy Michael Jordan és Kobe Bryant aláírásával ellátott kosárlabdakártya: 12,9 millió dollárt fizettek érte egy árverésen.
Novak Djokovic fizikai nehézségekkel küzdött az US Open első fordulójában aratott győzelme során
Tényleg retteghet a Manchester United? Borzasztó statisztika született, ettől nem lesznek vidámabbak
A hideg rázhatja a United-szurkolókat attól a számadattól, amit Amorim mostanra összehozott - kérdés, meddig tűri ezt a vezetőség.
Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt.
Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
Hamarosan véget ér a nyári szünet, jövő vasárnap sor kerül a Forma-1 versenynaptár következő versenyére. Lássuk, mikor rendezik a Forma-1 következő versenyét, a 2025-ös versenynaptárat!
Kieffer Moore ígéretet tett, hogy a Wrexham csapata motivációként használja fel azokat a hangokat, amelyek a klub bukását kívánják
Az amerikai atlétának egy sportital jutott eszébe a színpompás nevadai tóról, de talán kevesebben vesszük észre, ha meglátjuk, milyen fürdőruhában van.
Ezt biztos nem így képzelte a korábbi United-sztár: már a félidőben lekapták barcelonai bemutatkozásán
Marcus Rashford nehéz kezdést élt át a Barcelonában, miután első kezdőként játszott mérkőzésén már a félidőben lecserélték.
Thomas Frank kiválóan kezdett a Tottenham élén: a Manchester City elleni, tegnapi siker után már két győzelem és két kapott gól nélküli mérkőzés áll a...
Mikel Arteta elárulta, hogy új igazolásuk telefonon kereste, mielőtt az Arsenal leigazolta volna a Tottenham elől.
A lista átlagéletkora 26 év, ami jelentős fiatalodást mutat a korábbi évekhez képest.
A sorsolást eredetileg Las Vegasban tervezték megtartani, ahogy az 1994-es amerikai világbajnokság esetében is történt.
A Liverpool elleni hétfői mérkőzésen Alexander Isak továbbra sem áll Eddie Howe vezetőedző rendelkezésére a Newcastle-nél.
Wayne Rooney szerint a legendás edző, Sir Alex Ferguson soha nem engedte volna meg játékosainak a félidei interjúkat.
A Copa Sudamericana nyolcaddöntőjét kellett félbeszakítani Buenos Airesben, miután súlyos összecsapások törtek ki a lelátókon.
Ha nem költenek el irtózatos pénzt a nagycsapatok edzői, nem is lehetnek sikeresek? Rögtön itt van öt top edző, aki szórja ugyan a pénzt, de...
Antonio Conte vezetésével és Kevin De Bruyne érkezésével a nápolyiak a bajnoki cím első számú esélyesei lehetnek Olaszországban. Szerinted meglesz a címvédés?
-
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.