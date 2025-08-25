Itt vannak az NB I friss nézőszámai: újra keleti derbi végzett az élen

Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.

Ahogy az előző fordulóban, most is egy keleti derbi nyerte a nézőszámcsúcsot - ez derült ki, amikor megvizsgáltuk és összesítettük az első osztályú bajnokság, a Fizz Liga nézőszámait a klubok hivatalos közlése alapján. Nem véletlen persze, hogy csak négy mérkőzés adatai állnak most itt: mind a Fradi, mind pedig a Győr halasztást kért a szerdai BL-, valamint a csütörtöki EKL-selejtező visszavágói miatt.

A Szpari-Diósgyőrre több mint 7 ezer néző ment ki, toronymagasan megnyerve ezzel a heti "versenyt". A második helyen az Újpest zalaegerszegi vendégjátéka fért oda kicsit több, mint négyszer helyszíni szurkolóval. A harmadik az öt gólt is hozó MTK-Paks meccs lett, míg a legkevesebb néző a Pancho Arénában volt, ahol a Puskás Akadémia végül nagy meglepetésre kikapott a Debrecentől.

A Fizz Liga 5. fordulójának nézőszámai a következőek voltak:

Nyíregyháza Spartacus FC-DVTK: 7 083

ZTE FC-Újpest FC: 4 464

MTK Budapest-Paksi FC: 2 376

Puskás Akadémia FC-DVSC: 1 896