Véget ér a tündérmese? Nem kezdett jól a Wrexham, a szurkolók is morognak
Kieffer Moore ígéretet tett, hogy a Wrexham csapata motivációként használja fel azokat a hangokat, amelyek a klub bukását kívánják, miután gyenge kezdést produkáltak az angol másodosztályban - írja az ESPN.
A walesi együttes szombaton 2-0-s vezetést szalasztott el hazai pályán a Sheffield Wednesday ellen, végül 2-2-es döntetlent játszottak. Ez már a harmadik mérkőzésük volt győzelem nélkül, korábban kikaptak a Southamptontól és a West Bromtól is.
A Wrexham korai nehézségeit a másodosztályban sokan üdvözölték a közösségi médiában, miután a klub hollywood-i tulajdonosai, Ryan Reynolds és Rob McElhenney vezetésével gyorsan emelkedett a bajnoki rendszerben, idén nyáron pedig 23 millió fontot (31,1 millió dollárt) költöttek tíz új játékosra.
"Természetesen mi, játékosok és a stáb tagjai tisztában vagyunk ezzel", mondta Moore, amikor a Wrexham-ellenes hangulatról kérdezték. "Ez olyasmi, amit fel tudunk használni. A nyomás kiváltság, és megtiszteltetés viselni ezt a mezt."
"Mindenki ezt használja majd a csapat fejlesztésére, és az eredmények jönni fognak. Ezt megígérhetem", tette hozzá a támadó, aki a Sheffield Unitedtől érkezett a nyáron, és két gólt szerzett a Sheffield Wednesday elleni mérkőzésen.
A Wednesday a második félidőben uralta a játékot, és Barry Bannman, valamint Bailey Cadamarteri góljaival egyenlített, Charlie McNeill pedig majdnem a győzelmet is megszerezte a vendégeknek a mérkőzés végén.
"Új arcok vannak a csapatban. Időbe telik, amíg összecsiszolódunk. Végső soron ezt gyorsabban kell megtennünk", nyilatkozta Moore. "Számomra csak az volt a fontos, hogy veszélyes helyzetekbe kerüljek. A Southampton és a West Brom ellen is megvoltak ezek a helyzetek, de van, amikor bejön, és van, amikor nem. Csatárként folyamatosan dolgoznod kell, és meg kell találnod ezeket a pozíciókat."
A sorsolást eredetileg Las Vegasban tervezték megtartani, ahogy az 1994-es amerikai világbajnokság esetében is történt.
A Liverpool elleni hétfői mérkőzésen Alexander Isak továbbra sem áll Eddie Howe vezetőedző rendelkezésére a Newcastle-nél.
Wayne Rooney szerint a legendás edző, Sir Alex Ferguson soha nem engedte volna meg játékosainak a félidei interjúkat.
A Copa Sudamericana nyolcaddöntőjét kellett félbeszakítani Buenos Airesben, miután súlyos összecsapások törtek ki a lelátókon.
Ha nem költenek el irtózatos pénzt a nagycsapatok edzői, nem is lehetnek sikeresek? Rögtön itt van öt top edző, aki szórja ugyan a pénzt, de...
Antonio Conte vezetésével és Kevin De Bruyne érkezésével a nápolyiak a bajnoki cím első számú esélyesei lehetnek Olaszországban. Szerinted meglesz a címvédés?
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool a Newcastle United vendége lesz az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának zárómérkőzésén.
Lövés érte Andy Reid, a Kansas City Chiefs vezetőedzőjének irodáját, de az edző nem sérült meg az incidensben.
A Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Győr csütörtökön hazai pályán kezdi meg a Bolla Bendegúzt soraiban tudó Rapid Wien elleni párharcot.
A Bayern München a Franz Beckenbauer Szuperkupa első kiírásában 2-1-re legyőzte a Stuttgartot, jelezve, hogy Vincent Kompany csapata idén is a Bundesliga fő esélyese lehet.
Az Arsenal az utolsó pillanatban szerezte meg Eberechi Ezét a Tottenham elől, ezzel egyértelmű jelét adva bajnoki ambícióinak.
Rengetegen szeretnék látni a portugál világsztárokat, de a hivatalos jegyek gyorsan elfogytak, az üzérek pedig nem kegyelmeznek.
Carlos Alcaraz számára a legutóbbi versenyen a legnagyobb kihívást a bizonytalan kezdési időpont jelentette, ami a tenisz egyik nehézsége.
Evie Parts transznemű hosszútávfutó pert indított az NCAA és a Swarthmore College ellen, miután a sportszervezet új szabályzata alapján eltávolították a női atlétikai csapatból.
A FIFA fontolóra veszi, hogy 2029-től kétévente rendezze meg a Klubvilágbajnokságot, ami újabb konfliktusokat okozhat a Premier League-el és az UEFA-val is.
A Premier League klubjainak átigazolási költekezése már most meghaladja a 2,26 milliárd fontot, ami 12,7%-kal több, mint tavaly.
Mike Tyson és Peter McNeeley 1995-ös, mindössze 89 másodpercig tartó mérkőzése egy mérföldkő volt a profiboksz történetében.
Váratlan elismerést kapott a Liverpool magyar sztárja: ilyen hazai játékossal nagyon ritkán történik
A 21 éves magyar játékos a Premier League előző idényében a Bournemouth színeiben nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést.
