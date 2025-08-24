2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
12 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, futball, labdarúgás, labda, labda, focilabda
Sport

Véget ér a tündérmese? Nem kezdett jól a Wrexham, a szurkolók is morognak

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 18:36

Kieffer Moore ígéretet tett, hogy a Wrexham csapata motivációként használja fel azokat a hangokat, amelyek a klub bukását kívánják, miután gyenge kezdést produkáltak az angol másodosztályban - írja az ESPN.

A walesi együttes szombaton 2-0-s vezetést szalasztott el hazai pályán a Sheffield Wednesday ellen, végül 2-2-es döntetlent játszottak. Ez már a harmadik mérkőzésük volt győzelem nélkül, korábban kikaptak a Southamptontól és a West Bromtól is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Wrexham korai nehézségeit a másodosztályban sokan üdvözölték a közösségi médiában, miután a klub hollywood-i tulajdonosai, Ryan Reynolds és Rob McElhenney vezetésével gyorsan emelkedett a bajnoki rendszerben, idén nyáron pedig 23 millió fontot (31,1 millió dollárt) költöttek tíz új játékosra.

"Természetesen mi, játékosok és a stáb tagjai tisztában vagyunk ezzel", mondta Moore, amikor a Wrexham-ellenes hangulatról kérdezték. "Ez olyasmi, amit fel tudunk használni. A nyomás kiváltság, és megtiszteltetés viselni ezt a mezt."

"Mindenki ezt használja majd a csapat fejlesztésére, és az eredmények jönni fognak. Ezt megígérhetem", tette hozzá a támadó, aki a Sheffield Unitedtől érkezett a nyáron, és két gólt szerzett a Sheffield Wednesday elleni mérkőzésen.

KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért és hírekért a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A Wednesday a második félidőben uralta a játékot, és Barry Bannman, valamint Bailey Cadamarteri góljaival egyenlített, Charlie McNeill pedig majdnem a győzelmet is megszerezte a vendégeknek a mérkőzés végén.

"Új arcok vannak a csapatban. Időbe telik, amíg összecsiszolódunk. Végső soron ezt gyorsabban kell megtennünk", nyilatkozta Moore. "Számomra csak az volt a fontos, hogy veszélyes helyzetekbe kerüljek. A Southampton és a West Brom ellen is megvoltak ezek a helyzetek, de van, amikor bejön, és van, amikor nem. Csatárként folyamatosan dolgoznod kell, és meg kell találnod ezeket a pozíciókat."
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #klub #másodosztály #angol foci #wrexham

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:26
19:03
18:36
17:59
17:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 24.
Egyre nagyobb divat a magyarok körében ezt a levest fogyasztani: nem feltétlenül egészséges
2025. augusztus 24.
Ne temessük még a nyarat: így utazhatsz fillérekért augusztus utolsó hétvégéjén
2025. augusztus 23.
Itt a magyar szülők legfontosabb őszi listája: katasztrófa lehet a vége, ha erről nem gondoskodnak
2025. augusztus 24.
Erősödnek a vezető magyar részvények: egy kivétellel
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 24. vasárnap
Bertalan
34. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
2
1 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
3
2 hete
Szörnyű tragédia: meghalt a 12 éves magyar kosaraslány, aki edzés közben esett össze
4
2 hete
Hatalmasat kaszáltak Szoboszlaiék: ilyen még soha nem volt, minden álmukat felülmúlták
5
2 hete
Legendás újpesti futballista hunyt el: gyászolnak a lilák
PÉNZÜGYI KISOKOS
Együttbiztosítás
(coinsurance) a kockázatok két vagy több biztosítóintézet által történő közös vállalása, előre meghatározott arányok szerint. A kötvényt a vezető biztosító állítja ki, és végzi a lebonyolítást is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 24. 19:26
Erősödnek a vezető magyar részvények: egy kivétellel
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 24. 17:59
Kvíz: Ezek a történelem legbrutálisabb árrobbanásai - tudtad, hogy nálunk is volt hiperinfláció?
Agrárszektor  |  2025. augusztus 24. 18:29
Itt a friss előrejelzés: kaotikus időjárás lesz jövő héten itthon