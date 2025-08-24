Véget ér a tündérmese? Nem kezdett jól a Wrexham, a szurkolók is morognak

Kieffer Moore ígéretet tett, hogy a Wrexham csapata motivációként használja fel azokat a hangokat, amelyek a klub bukását kívánják, miután gyenge kezdést produkáltak az angol másodosztályban - írja az ESPN.

A walesi együttes szombaton 2-0-s vezetést szalasztott el hazai pályán a Sheffield Wednesday ellen, végül 2-2-es döntetlent játszottak. Ez már a harmadik mérkőzésük volt győzelem nélkül, korábban kikaptak a Southamptontól és a West Bromtól is.

A Wrexham korai nehézségeit a másodosztályban sokan üdvözölték a közösségi médiában, miután a klub hollywood-i tulajdonosai, Ryan Reynolds és Rob McElhenney vezetésével gyorsan emelkedett a bajnoki rendszerben, idén nyáron pedig 23 millió fontot (31,1 millió dollárt) költöttek tíz új játékosra.

"Természetesen mi, játékosok és a stáb tagjai tisztában vagyunk ezzel", mondta Moore, amikor a Wrexham-ellenes hangulatról kérdezték. "Ez olyasmi, amit fel tudunk használni. A nyomás kiváltság, és megtiszteltetés viselni ezt a mezt."

"Mindenki ezt használja majd a csapat fejlesztésére, és az eredmények jönni fognak. Ezt megígérhetem", tette hozzá a támadó, aki a Sheffield Unitedtől érkezett a nyáron, és két gólt szerzett a Sheffield Wednesday elleni mérkőzésen.

A Wednesday a második félidőben uralta a játékot, és Barry Bannman, valamint Bailey Cadamarteri góljaival egyenlített, Charlie McNeill pedig majdnem a győzelmet is megszerezte a vendégeknek a mérkőzés végén.

"Új arcok vannak a csapatban. Időbe telik, amíg összecsiszolódunk. Végső soron ezt gyorsabban kell megtennünk", nyilatkozta Moore. "Számomra csak az volt a fontos, hogy veszélyes helyzetekbe kerüljek. A Southampton és a West Brom ellen is megvoltak ezek a helyzetek, de van, amikor bejön, és van, amikor nem. Csatárként folyamatosan dolgoznod kell, és meg kell találnod ezeket a pozíciókat."