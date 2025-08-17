Komoly világrekord született az első osztályban: 15 évesen léphetett pályára a tinédzser

Egy szabálymódosításnak köszönhetően dönthetett focis világrekordot a Hollandiában játszó tehetség, és csapata győzött is a debütáló meccsén. A fiatal védőnek pedig komoly tervei is vannak.

15 évesen és 243 naposan mutatkozhatott be a holland első osztályban a PEC Zwolle saját nevelésű védője, Jadiel Pereira da Gama - ezzel új világrekordot döntött a világfutballban.

A tinédzser pályára lépését az is lehetővé tette, hogy a holland szövetség ettől a szezontól - a klubok határozott kérésének engedve - 16-ról 15-re szállította le az alsó korhatárt. Azt azonban már ők kérték, hogy a klubok minden esetben tartsák be a fiatalok munkavégzésére vonatkozó szabályokat és törvényi rendelkezéseket.

Da Gama nem csak a pályára lépésének és ezzel a rekordjának örülhetett, hanem annak is, hogy igen illusztris vendég előtt tehette meg. A páholyban ugyanis ott ült a holland válogatott szövetségi kapitánya, Ronald Koeman is, akinek fia éppen az ellenfélnél, a Telstarnál játszik kapusként. A meccset egyébként a Zwolle nyerte 2-0-ra.

Da Gama elmondta, hogy nagy tervei vannak a focival: szeretne még 16 évesen bemutatkozni a Bajnokok Ligájában, épp úgy, ahogy a Barcelona szupertehetsége, Lamine Yamal is tette két évvel ezelőtt.