Az NCAA súlyos pénzbüntetést szabott ki a Michigani Egyetemre egy illegális jellopási botrány miatt, de nem tiltotta el a csapatot a rájátszástól
Komoly világrekord született az első osztályban: 15 évesen léphetett pályára a tinédzser
Egy szabálymódosításnak köszönhetően dönthetett focis világrekordot a Hollandiában játszó tehetség, és csapata győzött is a debütáló meccsén. A fiatal védőnek pedig komoly tervei is vannak.
15 évesen és 243 naposan mutatkozhatott be a holland első osztályban a PEC Zwolle saját nevelésű védője, Jadiel Pereira da Gama - ezzel új világrekordot döntött a világfutballban.
A tinédzser pályára lépését az is lehetővé tette, hogy a holland szövetség ettől a szezontól - a klubok határozott kérésének engedve - 16-ról 15-re szállította le az alsó korhatárt. Azt azonban már ők kérték, hogy a klubok minden esetben tartsák be a fiatalok munkavégzésére vonatkozó szabályokat és törvényi rendelkezéseket.
KATTINTS! Friss hírek, élő eredmények a Pénzcentrum sportoldalán, a Sportonlineon!
Da Gama nem csak a pályára lépésének és ezzel a rekordjának örülhetett, hanem annak is, hogy igen illusztris vendég előtt tehette meg. A páholyban ugyanis ott ült a holland válogatott szövetségi kapitánya, Ronald Koeman is, akinek fia éppen az ellenfélnél, a Telstarnál játszik kapusként. A meccset egyébként a Zwolle nyerte 2-0-ra.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Da Gama elmondta, hogy nagy tervei vannak a focival: szeretne még 16 évesen bemutatkozni a Bajnokok Ligájában, épp úgy, ahogy a Barcelona szupertehetsége, Lamine Yamal is tette két évvel ezelőtt.
A kultrendező és a korábbi NFL-irányító sokat dolgoztak egy dokusorozaton, ami azonban mégsem kerül adásba.
Graeme Dott, korábbi sznúkervilágbajnok ellen gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos vádak miatt indul bírósági eljárás.
Egy tízéves kislány elképesztő rekordot döntött meg, ő lett a legfiatalabb sakknagymester.
Az amerikai baseball-ligában szereplő Minnesota Twins szurkolói hangosan követelik a csapat eladását.
A Premier League 2025-26-os szezonjára számos újítás készül, beleértve a játékvezetői kamerák bevezetését és a kapusokra vonatkozó új szabályokat.
A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr pénteken közös megegyezéssel szerződést bontott két légiósával, a szlovén Rudi Pozeg Vancasszal és a bosnyák Sinisa Sanicaninnal.
Korábban már több korosztályos csapatnál is dolgozott az új tréner, aki most átveszi az Ágyúsok fiataljait.
Összeszedtük, hogy a két, főtáblára készülő magyar csapat mennyi pénzt focizott eddig össze a nyári selejtezőkben.
Újra elbúcsúztatja a Pool a tragikusan fiatalon meghalt Diogo Jotát: ez lesz ma este a szezonnyitó előtt
A Liverpool különleges megemlékezést tervez Diogo Jota tiszteletére a Premier League mai nyitómeccsén, amelyen a tragikus balesetben meghalt játékos családja is részt vesz.
Az Aberystwyth Town Football Club egyedi kezdeményezéssel, saját matricás albummal próbálja újraépíteni kapcsolatát szurkolóival.
Moses Itauma, a 20 éves brit nehézsúlyú ökölvívó tehetség szombaton Dillian Whyte ellen lép ringbe Szaúd-Arábiában, ami karrierje eddigi legnagyobb kihívása lehet.
Ez aztán a magas léc: a sztárigazolásról nyilatkozott a Liverpool edzője, szerinte ezt kell megugrania
Arne Slot szerint Florian Wirtznek Mohamed Salah szintjét kell elérnie, hogy megfeleljen a csapat és a szurkolók elvárásainak.
Az RB Leipzignél zajló fiatalítás nem érinti a kapusposztot: a rutinos, 35 éves Peter Gulácsi továbbra is a első számú kapusként, állhat a csapat rendelkezésére...
Erik ten Hag, a Bayer Leverkusen új vezetőedzője figyelmeztette a szurkolókat, hogy nem képes azonnal sikeres csapatot építeni
A Tottenham csapata elítélte a Mathys Tel ellen irányuló rasszista támadásokat, amelyek a játékost az UEFA Szuperkupa-döntőben kihagyott tizenegyese után érték a közösségi médiában.
Valter Attila hosszú évek óta először egyik háromhetesen sem kap lehetőséget, annak ellenére, hogy a Vueltára eddig mindig nevezte a csapata.
Mondo Duplantis folyamatosan dönti a világcsúcsokat, és ezzel lassan kifosztja szponzorait.
Már csaknem negyedszázada az ezredforduló egyik legnagyobb magyar focisikerének, ahol egy kis magyar csapat hatalmas vadat tudott ejteni - több tízezer tomboló néző előtt.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.