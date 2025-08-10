2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
Kilátás a levegőből az északnyugat-londoni Wembley Stadionra. A sportaréna az Egyesült Királyság legfontosabb labdarúgó-mérkőzéseinek ad otthont.
Sport

Magyarokkal telhet meg ma a Wembley: a Szuperkupáért mennek harcba Szoboszlaiék

MTI
2025. augusztus 10. 10:26

Szoboszlai és Kerkez is pályára léphet az angol Szuperkupa-meccsen, Pécsi Ármin azonban még küzd a csapatba kerülésért.

A londoni Wembley Stadionban rendezik ma délután a labdarúgó angol Szuperkupát, amelyben a bajnok Liverpool és az FA Kupa-győztes Crystal Palace találkozik egymással.

A Premier League győztesénél várhatóan két magyar játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is lehetőséget kap majd, utóbbinak ez lesz az első tétmérkőzése új klubja színeiben. Pécsi Ármin egyelőre a harmadik számú kapus a csapatnál.

A Liverpool története során 25. alkalommal játszik a Szuperkupáért, eddig 11-szer hódította el a trófeát, legutóbb 2022-ben. Érdekesség, hogy a két csapat egymás ellen fejezte be az előző szezont, most pedig együtt indítják el az újat: május 25-én az Anfielden az akkor már bajnok Liverpool otthonában 1-1-es döntetlennel ért véget a találkozó.

A legutóbbi 16 Palace elleni összecsapásból csak egyet veszített el a Liverpool, tavaly áprilisban Eberechi Eze góljával diadalmaskodtak idegenben a londoniak. Az angol Szuperkupa legutóbbi hat kiírásából négyben is tizenegyesek döntöttek a trófeáról, az előző két idényben mindkétszer így avattak győztest. A Crystal Palace és a Liverpool története során egyszer mérkőzött meg egymással semleges helyszínen, 1990-ben az FA Kupa elődöntőjében a Villa Parkban 4-3-ra nyertek a fővárosiak.
Címlapkép: Getty Images
