Ezért ő a legnagyobb: döbbenetes statokat szedtek össze Guardioláról

A katalán edzőlegenda vélhetően szeretne még bajnoki címet nyerni, de már egy dobogóval is tovább nyújtaná egészen hihetetlen sorozatát.

Bár Pep Guardiola tavalyi szezonja nem sikerült éppen a legfényesebbre a Manchester Cityvel, a katalán sztáredző most, a holtszezonban is a szokott magabiztossággal áll neki a munkának a csapat élén. Vélhetően szeretné például tartani azt a döbbenetes sorozatát, ami egészen egyedülállónak számít.

Amint a Squawka nevű fociportál észrevette, Pep Guardiola soha nem végzett a harmadiknál rosszabb helyen azóta, hogy kilenc évvel ezelőtt átvette a manchesteri kékek irányítását. Első szezomnjában ugyan még lemaradt a bajnoki címről, azután rögtön viszont kétszer, egy 2020-as második hely után pedig még négyszer nyerte meg a Premier League-t a City-t vezetve.

Pep egyébként természetesen nem marad élete végéig a City edzője, és erről ő maga is beszélt nemrégiben. Mint fogalmazott, hamarosan visszavonul egy időre, mert úgy érzi, hogy mentális egészsége megkövetel mémi pihenést.