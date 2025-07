Szűk előny, nagy remények: így megy neki a Paks az idei második európai párharcának

A Maribor otthonában játssza ma este a labdarúgó Konferencia-liga-selejtező második fordulós párharcának visszavágóját a Paksi FC, amelynek elsődleges célja az első mérkőzésen megszerzett egygólos előny megtartása lehet Szlovéniában.

Bognár György vezetőedző elégedett lehetett csapata múlt csütörtöki teljesítményével, bár kiemelte, hogy az utolsó negyedórában csak a védekezésre futotta, mert a 16-szoros szlovén és egyszeres jugoszláv bajnok intenzíven támadott az egyenlítésért. Végül a Magyar Kupa-győztes az 1-0-s sikerrel megőrizte minimális előnyét, de a középpályás játéka egyelőre érezhetően gyengébb a tavalyi idényhez képest.

Ötvös Bence már a Ferencvárost, míg Mezei Szabolcs a délvidéki Topolyát erősíti, így a 35 esztendős Balogh Balázsnak több szerepet kell vállalnia a támadások segítésében, miként Windecker Józsefnek is. Utóbbi játékos számára nem idegen a támadó középpályás szerepköre, mert a tavalyi bajnoki évadban is kapott hasonló feladatot, sőt múlt csütörtökön is rendre fellépett a Tóth Barna, Haraszti Zsolt csatárduó mögé, amelynek eredményeként győztes gólt szerzett.

A zöld-fehérek vasárnap a Győr elleni 3-3-as döntetlennel kezdték a bajnoki szezont, de tekintettel a visszavágóra, Papp Kristóf, Tóth és Windecker csak egy-egy félidőt, míg Vécsei Bálint csupán 30 percet játszott, Balogh Balázs pedig pályára sem lépett. Vas Gábor megsérült, s egyelőre kérdéses, hogy játszhat-e Mariborban.

Ugyanakkor térdműtétje után Ádám Martin felépült, s bár már a paksi első mérkőzés idején is edzett, egészségi állapota mostanra lett százszázalékos. A szlovén bajnokságban már két fordulót rendeztek, a Maribor az első játéknapon hazai pályán 2-1-re kikapott a Celjétől, de vasárnap idegenben javított, és hasonló eredménnyel gyűjtötte be a három pontot a Domzale vendégeként. Utóbbi mérkőzésen - a paksi első találkozóhoz hasonlóan - Komáromi György tagja volt a kezdőcsapatnak, az első félidő után azonban edzője lecserélte.

A 20 órakor kezdődő visszavágót a Duna World élőben közvetíti. A továbbjutó az andorrai Santa Coloma és az ukrán Polisszija Zsitomir párharc győztesével játszik a selejtező harmadik körében, az első mérkőzésen az andorrai együttes idegenben nyert 2-1-re.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA