Megszólalt Verstappen Horner kirúgásáról: "ez semmit nem befolyásol"

Max Verstappen kijelentette, hogy Christian Horner csapatfőnök menesztése nem befolyásolja jövőbeli döntését a Red Bullnál maradásról, miközben fény derült arra, hogy a váratlan személycserét a Red Bull GmbH anyavállalat kezdeményezte - tudósított a The Guardian.

A négyszeres világbajnok először nyilatkozott nyilvánosan Horner két héttel ezelőtti elbocsátásáról. Verstappen elmondta, hogy fél nappal korábban értesítették a döntésről. "Az elmúlt másfél év nem úgy alakult, ahogy szerettük volna, és a vezetőség úgy döntött, más irányba kívánja kormányozni a hajót" - fogalmazott a Belga Nagydíj előtt.

"A menedzsment és természetesen a részvényesek döntöttek a változtatás mellett. Ők irányítják a csapatot, én pedig a pilóta vagyok, így teljesen jogukban áll azt tenni, amit akarnak" - tette hozzá a holland versenyző.

Bár Verstappen édesapja, Jos, kulcsszerepet játszott Horner eltávolításában, a pilóta hangsúlyozta, hogy továbbra is baráti viszonyt ápol korábbi főnökével. "A köztem és Christian közötti kapcsolat nem változik. Természetesen most nincs itt, és újra versenyezünk, de számomra továbbra is olyan, mint egy második család."

KATT! Friss hírek, élő sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

Verstappen megtartása a Red Bullnál valószínűleg az egyik fő oka lehetett Horner menesztésének, különösen mivel a világbajnok már korábban tárgyalásokat folytatott a Mercedesszel. A Red Bull teljesítménye másfél éve gyengélkedik, és Verstappen mélyen elégedetlen volt, miután elismerte, hogy idén már nincs esélye a bajnoki címre. Ennek ellenére tagadta, hogy ez befolyásolná jövőbeli döntését.

"Nem, valójában nem befolyásol. Nem hiszem, hogy ez számítana a jövőbeli döntésemnél. Az elmúlt másfél év nem úgy alakult, ahogy szerettük volna. Most megpróbálunk versenyképesebbek lenni" - jelentette ki.

Hornert Laurent Mekies, a testvércsapat Racing Bulls vezetője váltja, aki pénteken először áll majd a sajtó elé. Lewis Hamilton, aki mindössze két évvel Horner Red Bull-os kinevezése után csatlakozott az F1-hez, elismerően nyilatkozott Horner teljesítményéről, kiemelve, hogy "figyelemre méltó volt, amit a csapattal elért".